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Балтийский путь - из прошлого в будущее





Как уже сообщал "Обзор", вчера, 23 августа, в Вильнюсе и в других городах Литвы прошли мероприятия, посвящённые 30-летию Балтийского пути.

23 августа 1989 года Балтийский путь из Вильнюса в Таллин, объединивший, по оценке агентства BNS, более миллиона человек, по другим - два миллиона, стал символом успешного ненасильственного сопротивления.

По этому поводу в Вильнюсе и на границе с Латвией был проведён ряд крупнейших праздничных мероприятий, по случаю юбилея были организованы эстафетный забег и выставки, а вечером президент Литвы Гитанас Науседа поприветствовал людей на праздничном концерте в столице, на Кафедральной площади.

В стране было организовано немало дискуссий и пресс-конференций, одну из них в здании Сейма Литвы провёл сигнатар Зигмас Вайшвила.
Среди прочего, он рассказал о том, как в 1990 году вновь избранные от Литвы депутаты Верховного Совета СССР, в большинстве своём представлявшие Саюдис (Литовское движение за перестройку), по приезду в Москву получили союзные паспорта с возможностью выезда за границу, и вскоре стали активно ими пользоваться, рассказывая на Западе о борьбе Литвы за независимость.

З.Вайшвила почему-то и сейчас, спустя 30 лет, не стал называть имена друзей Литвы в Москве, так весомо посодействовавших выходу Литвы из состава СССР.



Фото и видео Владимира Клоповского, "Обзор"

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Саюдис, Балтийский путь
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добавлена сегодня, 24 августа, 19:00

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