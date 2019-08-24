Балтийский путь - из прошлого в будущее 🔊 Воспроизвести







Как уже сообщал "Обзор", вчера, 23 августа, в Вильнюсе и в других городах Литвы прошли мероприятия, посвящённые 30-летию Балтийского пути.



23 августа 1989 года Балтийский путь из Вильнюса в Таллин, объединивший, по оценке агентства BNS, более миллиона человек, по другим - два миллиона, стал символом успешного ненасильственного сопротивления.



По этому поводу в Вильнюсе и на границе с Латвией был проведён ряд крупнейших праздничных мероприятий, по случаю юбилея были организованы эстафетный забег и выставки, а вечером президент Литвы Гитанас Науседа поприветствовал людей на праздничном концерте в столице, на Кафедральной площади.



В стране было организовано немало дискуссий и пресс-конференций, одну из них в здании Сейма Литвы провёл сигнатар Зигмас Вайшвила. 23 августа 1989 года Балтийский путь из Вильнюса в Таллин, объединивший, по оценке агентства BNS, более миллиона человек, по другим - два миллиона, стал символом успешного ненасильственного сопротивления.По этому поводу в Вильнюсе и на границе с Латвией был проведён ряд крупнейших праздничных мероприятий, по случаю юбилея были организованы эстафетный забег и выставки, а вечером президент Литвы Гитанас Науседа поприветствовал людей на праздничном концерте в столице, на Кафедральной площади.В стране было организовано немало дискуссий и пресс-конференций, одну из них в здании Сейма Литвы провёл сигнатар Зигмас Вайшвила. Среди прочего, он рассказал о том, как в 1990 году вновь избранные от Литвы депутаты Верховного Совета СССР, в большинстве своём представлявшие Саюдис (Литовское движение за перестройку), по приезду в Москву получили союзные паспорта с возможностью выезда за границу, и вскоре стали активно ими пользоваться, рассказывая на Западе о борьбе Литвы за независимость.



З.Вайшвила почему-то и сейчас, спустя 30 лет, не стал называть имена друзей Литвы в Москве, так весомо посодействовавших выходу Литвы из состава СССР.







Фото и видео Владимира Клоповского, "Обзор"



Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Саюдис, Балтийский путь — статья прочитана 92 раза Комментарии