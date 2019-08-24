Главная >> Новости >> культура, в России >> Мэр Сочи: "Новая волна" играет особую роль для продвижения бренда города-курорта Сочи

Мэр Сочи: Новая волна играет особую роль для продвижения бренда города-курорта Сочи





"Новая волна" играет особую роль для продвижения города-курорта Сочи. Об этом заявил мэр города Анатолий Пахомов на пресс-конференции 24 августа, посвященной открытию конкурса молодых вокалистов "Новая волна-2019".

Ведь очень многие, по словам мэра, кто приезжает в город ради того, чтобы в вечерние часы посетить концерты "Новой волны", в дневные часы просто гуляют по городу, активно используя его рекреационные возможности.

"Сочи - площадка достаточно раскрученная. Но если делать рейтинги событийных мероприятий, то среди фестивалей культурных "Новая волна" - это номер один", - добавил Анатолий Пахомов.

К слову, вдохновитель "Новой волны" Игорь Крутой, также присутствовавший на пресс-конференции, в ответ на просьбу прокомментировать недавнее высказывание Лаймы Вайкуле о том, что "Хорошо бы, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу", отреагировал следующим образом.

"Можете быть спокойны, товарищ мэр", - добавил он, явно обращаясь к мэру Сочи Анатолию Пахомову.

- "Новая волна" существует уже 18 лет, в том числе 5 лет в Сочи. Ждем каждый год "Новую волну", и я уверен, что так есть и будет всегда. Мы только за эти 3 месяца приняли 3 миллиона отдыхающих, это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. И до конца года 6 миллионов собираемся принять. Для курорта важно, чтобы такие, как "Новая волна", событийные мероприятия происходили", - добавил сочинский градоначальник.

Фото автора
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: культура, в России
Ключевые слова: "Новая волна", Мэр Сочи
География: Россия
статья прочитана 128 раз
добавлена сегодня, 24 августа, 18:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка