Мэр Сочи: Новая волна играет особую роль для продвижения бренда города-курорта Сочи 🔊 Воспроизвести







"Новая волна" играет особую роль для продвижения города-курорта Сочи. Об этом заявил мэр города Анатолий Пахомов на пресс-конференции 24 августа, посвященной открытию конкурса молодых вокалистов "Новая волна-2019".



Ведь очень многие, по словам мэра, кто приезжает в город ради того, чтобы в вечерние часы посетить концерты "Новой волны", в дневные часы просто гуляют по городу, активно используя его рекреационные возможности.



"Сочи - площадка достаточно раскрученная. Но если делать рейтинги событийных мероприятий, то среди фестивалей культурных "Новая волна" - это номер один", - добавил Анатолий Пахомов.



К слову, вдохновитель "Новой волны" Игорь Крутой, также присутствовавший на пресс-конференции, в ответ на просьбу прокомментировать недавнее высказывание Лаймы Вайкуле о том, что "Хорошо бы, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу", отреагировал следующим образом.



"Можете быть спокойны, товарищ мэр", - добавил он, явно обращаясь к мэру Сочи Анатолию Пахомову.



- "Новая волна" существует уже 18 лет, в том числе 5 лет в Сочи. Ждем каждый год "Новую волну", и я уверен, что так есть и будет всегда. Мы только за эти 3 месяца приняли 3 миллиона отдыхающих, это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. И до конца года 6 миллионов собираемся принять. Для курорта важно, чтобы такие, как "Новая волна", событийные мероприятия происходили", - добавил сочинский градоначальник.



Фото автора Ведь очень многие, по словам мэра, кто приезжает в город ради того, чтобы в вечерние часы посетить концерты "Новой волны", в дневные часы просто гуляют по городу, активно используя его рекреационные возможности."Сочи - площадка достаточно раскрученная. Но если делать рейтинги событийных мероприятий, то среди фестивалей культурных "Новая волна" - это номер один", - добавил Анатолий Пахомов.К слову, вдохновитель "Новой волны" Игорь Крутой, также присутствовавший на пресс-конференции, в ответ на просьбу прокомментировать недавнее высказывание Лаймы Вайкуле о том, что "Хорошо бы, чтобы "Новая волна" вернулась в Юрмалу", отреагировал следующим образом."Можете быть спокойны, товарищ мэр", - добавил он, явно обращаясь к мэру Сочи Анатолию Пахомову.- "Новая волна" существует уже 18 лет, в том числе 5 лет в Сочи. Ждем каждый год "Новую волну", и я уверен, что так есть и будет всегда. Мы только за эти 3 месяца приняли 3 миллиона отдыхающих, это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. И до конца года 6 миллионов собираемся принять. Для курорта важно, чтобы такие, как "Новая волна", событийные мероприятия происходили", - добавил сочинский градоначальник. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: "Новая волна", Мэр Сочи География: Россия — статья прочитана 128 раз Комментарии