В содружестве с «Балтийским путём»

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Вчера в Вильнюсе, а также во всех трёх прибалтийских республиках: Литве, Латвии и Эстонии состоялось чрезвычайно знаменательное, волнующее и значительное общественно-политическое событие - при большом стечении и участии граждан Литвы было отмечено "30-тие Балтийского пути" ("Baltijos kelias").



Нескончаемым потоком жители Вильнюса и гости литовской столицы ещё задолго до намеченного времени начала события - "Балтийского пути" - стали заполнять центральную площадь - Кафедральную площадь столицы. Пространство, уставленное стульями перед сценой с огромным экраном, предназначенным для трансляции предстоящего концерта, быстро начали заполнять пришедшие граждане.



Многочисленные патриотически настроенные участники события стали образовывать живую цепь совместно с формирующейся в это же время живой цепью граждан других стран Балтии, тем самым, выражая уверенность и одобрение восстановления государственности и независимости каждой из республик. Нескончаемым потоком жители Вильнюса и гости литовской столицы ещё задолго до намеченного времени начала события - "Балтийского пути" - стали заполнять центральную площадь - Кафедральную площадь столицы. Пространство, уставленное стульями перед сценой с огромным экраном, предназначенным для трансляции предстоящего концерта, быстро начали заполнять пришедшие граждане.Многочисленные патриотически настроенные участники события стали образовывать живую цепь совместно с формирующейся в это же время живой цепью граждан других стран Балтии, тем самым, выражая уверенность и одобрение восстановления государственности и независимости каждой из республик.



Среди национальных флагов стран участников разных национальностей виднелись также флаги России (в их уменьшенном масштабе).



Отмеченный братством и единством народов трёх республик «BALTIJOS KELIAS» стал решительным шагом поддержки восстановления государственности и независимости этих стран.



Фото: Галина Иванова и Нина Шестерникова



Плечом к плечу с представителями многочисленных национальных общин, среди которых были поляки, грузины, армяне, татары и др., выразившие солидарность и полное одобрение политики государств Балтии, ознаменованной впечатляющим проведением этого незаурядного события «BALTIJOS KELIAS», стояли также представители русскоязычных литературных и некоторых общественных организаций Вильнюса, среди которых были члены Республиканского отделения Международной Ассоциации писателей и публицистов ( МАПП), литературного объединения "Логос", клуба "Светоч" Дома учителя, ассоциации New Format , Русского собрания Литвы и др.Среди национальных флагов стран участников разных национальностей виднелись также флаги России (в их уменьшенном масштабе).Отмеченный братством и единством народов трёх республик «BALTIJOS KELIAS» стал решительным шагом поддержки восстановления государственности и независимости этих стран. Галина ИВАНОВА , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Балтийский путь, 23 августа, Baltijos kelias География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 164 раза Комментарии