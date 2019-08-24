Это праздник. Туриндустрия Петербурга готовится к наплыву туристов по электронным визам 🔊 Воспроизвести







С 1 октября граждане Евросоюза смогут посещать Петербург и Ленобласть по электронным визам. По разным оценкам, данное нововведение постепенно увеличит поток иностранных туристов в 2-3 раза. Рестораторы и отельеры уже называют нововведением настоящим праздником в индустрии, а туристические компании пока делают осторожные прогнозы, сообщает dp.ru.



Примечательно, что упрощение визового режима для европейцев совпало с ужесточением правил выдачи виз для россиян со стороны Финляндии. Тем не менее, несмотря на неравную ситуацию между европейскими и российскими туристами, игроки регионального туристического рынка в целом оценивают инициативу положительно. По их мнению, простота оформления электронных виз привлечет тех туристов, которых от поездок в Петербург отталкивали высокая стоимость консульских сборов и бюрократия. Кроме того, это улучшит деловой климат города. Примечательно, что упрощение визового режима для европейцев совпало с ужесточением правил выдачи виз для россиян со стороны Финляндии. Тем не менее, несмотря на неравную ситуацию между европейскими и российскими туристами, игроки регионального туристического рынка в целом оценивают инициативу положительно. По их мнению, простота оформления электронных виз привлечет тех туристов, которых от поездок в Петербург отталкивали высокая стоимость консульских сборов и бюрократия. Кроме того, это улучшит деловой климат города. Привлекательный Петербург



О введении электронных виз для въезда в Петербург и Ленобласть стало известно в середине июля. В Смольном тогда сообщили, что по ним регион смогут посветить жители 53 государств, но конкретный и полный список стран все еще находится в стадии разработки. Президент Владимир Путин на встрече с главой Финляндии Саули Ниинистё в среду, 21 августа, уточнил, что электронные визы с 1 октября станут доступны, в том числе, для всех граждан Евросоюза.



С начала июля электронные визы в пилотном режиме начали выдавать иностранным гражданам для въезда в Калининградскую область. Количество туристов превзошло все ожидания чиновников. По данным местного министерства культуры и туризма, за месяц действия новых правил электронными визами воспользовались около 10 тыс. человек. Чаще всего их оформляли жители соседних с регионом государств — Литвы, Польши, Латвии и Германии. При этом в самом ведомстве рассчитывали, что такой объем желающих посетить Калининградскую область накопится только к декабрю.











В списке стран, граждане которых могут оформлять электронные визы- вся шенгенская зона, а также Болгария, Сербия, Северная Македония, Саудовская Аравия, Хорватия, Сингапур, Япония, Бахрейн, Андорра, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Кувейт, Оман, Тайвань, континентальный Китай и Северная Корея. Ранее в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Макарова уточняли, что петербургский перечень может быть таким же.



Европейцы в нынешнем году уже проявили повышенный интерес к Петербургу. По подсчетам регионального УФМС, в первой половине 2019 года в город стали чаще приезжать туристы из Италии, Франции и Германии. Так, почти в 1,5 раза выросло количество итальянских туристов: всего за первые 6 месяцев этого года Петербург посетило около 30 тыс. итальянцев, что на 11 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года. На 39% выросло количество туристов из Франции: с января по июнь Петербург посетило 44 тыс. французов. Число гостей из Германии выросло на 31% — с 39 тыс. до 50 тыс. человек. Всего за первые полгода Петербург посетило более 1,5 млн иностранцев, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года.



Игроки рынка рост туристического потока связывали с эффектом ЧМ-2018, когда иностранцы, посетившие город ради мундиаля, год спустя начали возвращаться в Петербург за туристическим отдыхом.







Визы станут дешевле



Ирина Семенова, председатель комитета по туризму "Деловой России" в Петербурге, обращает внимание, что новые правила распространяются не только на туристические визы, но и на деловые, что имеет для города особое стратегическое значение: "Петербург является одной из крупнейших выставочных площадок для проведения различных крупных мероприятий и конференций, то есть город в глазах его посетителей принимает облик не только культурной столицы, но и промышленного и конгрессно-выставочного центра, а также бизнес-столицы. Введение электронных виз поможет и далее развивать эти направления в Петербурге", — считает она.



Сейчас многим иностранцам довольно непросто получить визу в Россию из-за ее дороговизны и сложности оформления. Директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов отметил, что, к примеру, стоимость оформления визы вместе со всеми сборами для граждан США составляет $216. Однократная виза для европейца, по данным консульского департамента МИД России, обойдется в 35-70 евро.



Поэтому, по мнению Теплова, электронные визы неоспоримо привлекательнее для потенциальных туристов: "Подать документы на электронную визу можно не выходя из дома, а ее стоимость планируют сделать гораздо ниже: сейчас обсуждают цену до $50. Это позволит многим иностранным туристам, для которых стоимость визы является важным фактором в оценке привлекательности направления для отдыха, выбирать для путешествия нашу страну".



Пока что электронные визы планируется сделать однократными, в будущем — многократными. Кроме того, электронную визу собираются выдавать на срок до 16 дней. Это в 2 раза больше, чем срок электронных виз, которые действуют сейчас в Калининградской области и Дальневосточном округе. Кроме того, при оформлении электронной визы теперь не будут требоваться приглашения из России от туристических агентств и отелей. Но при этом Алексей Теплов обращает внимание, что для полной эффективности нужен необходимый уровень коммуникации о российских электронных визах за рубежом, потому что для большинства иностранцев Россия ассоциируется с закрытой страной.



Коммерческий директор петербургской туристической компании "Вест Тревел" Сергей Хохлов отмечает, что введение электронных виз для европейцев — это положительный момент для местного финансового климата. "Самое важное, чтобы электронные визы вводили действительно для нужных стран. Например, у нас и так большой туристический поток из Китая, который не приносит особой прибыли в региональный бюджет. Потому что китайские туристы в основном пользуются услугами китайцев, которые живут в Петербурге, и местного же китайского бизнеса. Расплачиваться они привыкли также через китайские платежные онлайн-системы, поэтому эти деньги минуют петербургский карман. А привлечение европейцев — идея здравая", — подытожил он.



По данным туристической ассоциации "Мир без границ", поток китайских туристов в Петербург стремительно растет третий год подряд. В составе организованных туристических групп по безвизовому режиму китайцы посетили Петербург и Москву в прошлом году 600 тыс. раз. А за первое полугодие 2019 года китайский турпоток в Россию вырос на 24,5%. Совокупный рост приема туристов из Китая в Москве и Петербурге составил почти 43%. При этом через пункты пограничного контроля Петербурга прибыло 130 тыс., в Москвы — 195 тыс. китайских туристов.











Праздник для отельеров и рестораторов



Отельер, владелец и генеральный менеджер отеля "Гельвеция" Юнис Теймурханлы считает введение электронных виз праздником для всего гостиничного и ресторанного бизнеса Петербурга и главным событием на рынке за последние годы. По его мнению, петербургский рынок готов к повышению туристического потока и переполнения городской туристической инфраструктуры не будет за счет более плавного распределения посетителей города в течение года: "Когда мы говорим, что Петербург перенасыщен туристами, то мы говорим по сути только о трех летних месяцах в году. В эти месяцы в Петербурге всегда будет ажиотаж, огромное количество потребителей, и гостиниц всегда будет не хватать, а в остальное время клиентов мало. Как раз электронные визы способны притянуть к нам более бюджетного туриста, которого раньше отталкивали высокая стоимость визовых сборов и бумажная волокита. И как раз эти туристы помогут сгладить нам сезонные колебания. Россия сейчас демонстрирует прекрасное соотношение цены и качества. Например, у нас пятизвездочные отели в низкие сезоны стоят гораздо дешевле, чем аналогичные гостиницы в Европе", — рассказал он "ДП".



По его словам, из-за неравномерного распределения туристического потока петербургские отельеры обычно перекладывают почти весь бюджет на высокий сезон. Но из-за нововведения и сглаживания туристического потока, стоимость номеров гостиниц в летние месяцы может снизиться.











Управляющий партнер Cronwell Hotels&Resorts Алексей Мусакин также солидарен с коллегой: "Основная загрузка питерских отелей формируется в период Белых ночей. Средняя загрузка по году составляет до 70%. Соответственно, если город продолжит формировать событийный календарь на весь год, то рост туристского потока отели в принципе переварить смогут. Также необходимо учитывать, что в ближайшие 10 - 20 месяцев номерной фонд значительно увеличится за счет открытия новых апарт-отелей", — рассказал он.



Но при этом он отметил, что существенный рост потока европейских туристов может в краткосрочной перспективе наоборот привести к росту цен в отелях в период пикового спроса. Но по мнению Мусакина, это нормальная рыночная ситуация, которая достаточно быстро придет к паритету, в том числе за счет строительства новых гостиниц: "Наличие электронных виз позволит иностранному гостю снизить затраты на оформление своей поездки, что может привести к росту трат туристов в городе, которые начнут бронировать отели более высокой категории. С другой стороны, может снизится глубина бронирования со стороны иностранцев, то есть отелям будет сложнее прогнозировать будущую загрузку, но, учитывая планируемый рост турпотока, это явно не будет проблемой для отелей".



Довольно позитивные прогнозы эксперты строят и в отношении ресторанного сегмента. Так, Юнис Теймурханлы отметил, что ресторанный сегмент также готов к росту туристического потока: "Петербург — чисто туристический город. Поэтому рестораны и отели находятся в одной упряжке, и вслед за заполнением гостиниц повысится заполняемость ресторанов в другие сезоны. Мы наблюдаем как город обрастает целыми ресторанными улицами, зонами и кварталами – места хватит на всех".



По данным Colliers International, на петербургский рынок в 2019 году уже было выведено 379 номеров в шести гостиницах. Большая часть – 80% объема нового номерного фонда (302 номера) пришлась на сегмент гостиниц категории "четыре звезды", а свои площади расширяли в основном местные отельеры. Например, сеть отелей "Калейдоскоп" вышла в сегмент четырехзвездочных отелей, открыв первую гостиницу этой категории The Faces Historical Center на М. Морской ул. (43 номера), а сеть "Станция" запустила свой второй проект в линейке четырехзвездочных гостиниц – Station Premier V18 на Колокольной ул. (61 номер).











Свободное небо для всех



В аэропорту "Пулково" предложили дополнительно к введению электронных виз также снять некоторые ограничения для иностранных авиакомпаний. По нынешнему российскому законодательству, зарубежные авиакомпании могут совершать рейсы только между российским аэропортом и государством, в котором эта авиакомпания зарегистрирована. То есть, например, зарегистрированный в Венгрии перевозчик WizzAir может летать из "Пулково" напрямую только в Венгрию. Однако в некоторых российских городах часть ограничений уже не действуют — в частности, во Владивостоке. Этого же хотят добиться в "Пулково".



"Необходимо отметить, что введение режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по 3, 4, 5 и 7 степеням воздушного пространства позволит значительно увеличить эффект от действия электронных виз и кратно увеличить въездной туристический поток. Например, это показывает опыт Владивостока, где одновременно действуют два аналогичных режима", — рассказали "ДП" в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной Столицы". ООО "ВВСС" передала предложение в правительство Петербурга.



Фото из архива "Обзора"



О введении электронных виз для въезда в Петербург и Ленобласть стало известно в середине июля. В Смольном тогда сообщили, что по ним регион смогут посветить жители 53 государств, но конкретный и полный список стран все еще находится в стадии разработки. Президент Владимир Путин на встрече с главой Финляндии Саули Ниинистё в среду, 21 августа, уточнил, что электронные визы с 1 октября станут доступны, в том числе, для всех граждан Евросоюза.С начала июля электронные визы в пилотном режиме начали выдавать иностранным гражданам для въезда в Калининградскую область. Количество туристов превзошло все ожидания чиновников. По данным местного министерства культуры и туризма, за месяц действия новых правил электронными визами воспользовались около 10 тыс. человек. Чаще всего их оформляли жители соседних с регионом государств — Литвы, Польши, Латвии и Германии. При этом в самом ведомстве рассчитывали, что такой объем желающих посетить Калининградскую область накопится только к декабрю.В списке стран, граждане которых могут оформлять электронные визы- вся шенгенская зона, а также Болгария, Сербия, Северная Македония, Саудовская Аравия, Хорватия, Сингапур, Япония, Бахрейн, Андорра, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Кувейт, Оман, Тайвань, континентальный Китай и Северная Корея. Ранее в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Макарова уточняли, что петербургский перечень может быть таким же.Европейцы в нынешнем году уже проявили повышенный интерес к Петербургу. По подсчетам регионального УФМС, в первой половине 2019 года в город стали чаще приезжать туристы из Италии, Франции и Германии. Так, почти в 1,5 раза выросло количество итальянских туристов: всего за первые 6 месяцев этого года Петербург посетило около 30 тыс. итальянцев, что на 11 тыс. больше, чем за аналогичный период 2018 года. На 39% выросло количество туристов из Франции: с января по июнь Петербург посетило 44 тыс. французов. Число гостей из Германии выросло на 31% — с 39 тыс. до 50 тыс. человек. Всего за первые полгода Петербург посетило более 1,5 млн иностранцев, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года.Игроки рынка рост туристического потока связывали с эффектом ЧМ-2018, когда иностранцы, посетившие город ради мундиаля, год спустя начали возвращаться в Петербург за туристическим отдыхом.Ирина Семенова, председатель комитета по туризму "Деловой России" в Петербурге, обращает внимание, что новые правила распространяются не только на туристические визы, но и на деловые, что имеет для города особое стратегическое значение: "Петербург является одной из крупнейших выставочных площадок для проведения различных крупных мероприятий и конференций, то есть город в глазах его посетителей принимает облик не только культурной столицы, но и промышленного и конгрессно-выставочного центра, а также бизнес-столицы. Введение электронных виз поможет и далее развивать эти направления в Петербурге", — считает она.Сейчас многим иностранцам довольно непросто получить визу в Россию из-за ее дороговизны и сложности оформления. Директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов отметил, что, к примеру, стоимость оформления визы вместе со всеми сборами для граждан США составляет $216. Однократная виза для европейца, по данным консульского департамента МИД России, обойдется в 35-70 евро.Поэтому, по мнению Теплова, электронные визы неоспоримо привлекательнее для потенциальных туристов: "Подать документы на электронную визу можно не выходя из дома, а ее стоимость планируют сделать гораздо ниже: сейчас обсуждают цену до $50. Это позволит многим иностранным туристам, для которых стоимость визы является важным фактором в оценке привлекательности направления для отдыха, выбирать для путешествия нашу страну".Пока что электронные визы планируется сделать однократными, в будущем — многократными. Кроме того, электронную визу собираются выдавать на срок до 16 дней. Это в 2 раза больше, чем срок электронных виз, которые действуют сейчас в Калининградской области и Дальневосточном округе. Кроме того, при оформлении электронной визы теперь не будут требоваться приглашения из России от туристических агентств и отелей. Но при этом Алексей Теплов обращает внимание, что для полной эффективности нужен необходимый уровень коммуникации о российских электронных визах за рубежом, потому что для большинства иностранцев Россия ассоциируется с закрытой страной.Коммерческий директор петербургской туристической компании "Вест Тревел" Сергей Хохлов отмечает, что введение электронных виз для европейцев — это положительный момент для местного финансового климата. "Самое важное, чтобы электронные визы вводили действительно для нужных стран. Например, у нас и так большой туристический поток из Китая, который не приносит особой прибыли в региональный бюджет. Потому что китайские туристы в основном пользуются услугами китайцев, которые живут в Петербурге, и местного же китайского бизнеса. Расплачиваться они привыкли также через китайские платежные онлайн-системы, поэтому эти деньги минуют петербургский карман. А привлечение европейцев — идея здравая", — подытожил он.По данным туристической ассоциации "Мир без границ", поток китайских туристов в Петербург стремительно растет третий год подряд. В составе организованных туристических групп по безвизовому режиму китайцы посетили Петербург и Москву в прошлом году 600 тыс. раз. А за первое полугодие 2019 года китайский турпоток в Россию вырос на 24,5%. Совокупный рост приема туристов из Китая в Москве и Петербурге составил почти 43%. При этом через пункты пограничного контроля Петербурга прибыло 130 тыс., в Москвы — 195 тыс. китайских туристов.Отельер, владелец и генеральный менеджер отеля "Гельвеция" Юнис Теймурханлы считает введение электронных виз праздником для всего гостиничного и ресторанного бизнеса Петербурга и главным событием на рынке за последние годы. По его мнению, петербургский рынок готов к повышению туристического потока и переполнения городской туристической инфраструктуры не будет за счет более плавного распределения посетителей города в течение года: "Когда мы говорим, что Петербург перенасыщен туристами, то мы говорим по сути только о трех летних месяцах в году. В эти месяцы в Петербурге всегда будет ажиотаж, огромное количество потребителей, и гостиниц всегда будет не хватать, а в остальное время клиентов мало. Как раз электронные визы способны притянуть к нам более бюджетного туриста, которого раньше отталкивали высокая стоимость визовых сборов и бумажная волокита. И как раз эти туристы помогут сгладить нам сезонные колебания. Россия сейчас демонстрирует прекрасное соотношение цены и качества. Например, у нас пятизвездочные отели в низкие сезоны стоят гораздо дешевле, чем аналогичные гостиницы в Европе", — рассказал он "ДП".По его словам, из-за неравномерного распределения туристического потока петербургские отельеры обычно перекладывают почти весь бюджет на высокий сезон. Но из-за нововведения и сглаживания туристического потока, стоимость номеров гостиниц в летние месяцы может снизиться.Управляющий партнер Cronwell Hotels&Resorts Алексей Мусакин также солидарен с коллегой: "Основная загрузка питерских отелей формируется в период Белых ночей. Средняя загрузка по году составляет до 70%. Соответственно, если город продолжит формировать событийный календарь на весь год, то рост туристского потока отели в принципе переварить смогут. Также необходимо учитывать, что в ближайшие 10 - 20 месяцев номерной фонд значительно увеличится за счет открытия новых апарт-отелей", — рассказал он.Но при этом он отметил, что существенный рост потока европейских туристов может в краткосрочной перспективе наоборот привести к росту цен в отелях в период пикового спроса. Но по мнению Мусакина, это нормальная рыночная ситуация, которая достаточно быстро придет к паритету, в том числе за счет строительства новых гостиниц: "Наличие электронных виз позволит иностранному гостю снизить затраты на оформление своей поездки, что может привести к росту трат туристов в городе, которые начнут бронировать отели более высокой категории. С другой стороны, может снизится глубина бронирования со стороны иностранцев, то есть отелям будет сложнее прогнозировать будущую загрузку, но, учитывая планируемый рост турпотока, это явно не будет проблемой для отелей".Довольно позитивные прогнозы эксперты строят и в отношении ресторанного сегмента. Так, Юнис Теймурханлы отметил, что ресторанный сегмент также готов к росту туристического потока: "Петербург — чисто туристический город. Поэтому рестораны и отели находятся в одной упряжке, и вслед за заполнением гостиниц повысится заполняемость ресторанов в другие сезоны. Мы наблюдаем как город обрастает целыми ресторанными улицами, зонами и кварталами – места хватит на всех".По данным Colliers International, на петербургский рынок в 2019 году уже было выведено 379 номеров в шести гостиницах. Большая часть – 80% объема нового номерного фонда (302 номера) пришлась на сегмент гостиниц категории "четыре звезды", а свои площади расширяли в основном местные отельеры. Например, сеть отелей "Калейдоскоп" вышла в сегмент четырехзвездочных отелей, открыв первую гостиницу этой категории The Faces Historical Center на М. Морской ул. (43 номера), а сеть "Станция" запустила свой второй проект в линейке четырехзвездочных гостиниц – Station Premier V18 на Колокольной ул. (61 номер).В аэропорту "Пулково" предложили дополнительно к введению электронных виз также снять некоторые ограничения для иностранных авиакомпаний. По нынешнему российскому законодательству, зарубежные авиакомпании могут совершать рейсы только между российским аэропортом и государством, в котором эта авиакомпания зарегистрирована. То есть, например, зарегистрированный в Венгрии перевозчик WizzAir может летать из "Пулково" напрямую только в Венгрию. Однако в некоторых российских городах часть ограничений уже не действуют — в частности, во Владивостоке. Этого же хотят добиться в "Пулково"."Необходимо отметить, что введение режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по 3, 4, 5 и 7 степеням воздушного пространства позволит значительно увеличить эффект от действия электронных виз и кратно увеличить въездной туристический поток. Например, это показывает опыт Владивостока, где одновременно действуют два аналогичных режима", — рассказали "ДП" в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной Столицы". ООО "ВВСС" передала предложение в правительство Петербурга. Категории: в России Ключевые слова: электронные визы, Санкт-Петербург География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 187 раз Комментарии