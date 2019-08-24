Вокруг Белорусской АЭС 🔊 Воспроизвести Вид на БелАЭС с литовской земли. Фото из архива "Обзора"







Вчера, 23 августа, литовское информационное агентство BNS опубликовало сообщение "Беларусь не планирует устранить недостатки до пуска БелАЭС – ГИБАЭ".



"Обзор" приводит его полностью, без какой-либо редакторской правки или сокращений.



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Из обнародованного белорусскими ведомствами плана выполнения рекомендаций по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС (БелАЭС) предварительно видно, что до намеченного ввода станции в эксплуатацию проводить их в жизнь не намечается, утверждает Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы.



"Мириться с проведением в жизнь важных в плане безопасности мер уже после пуска 1-ого энергоблока БелАЭС нельзя. Особенно таких мер, которые связаны с экстремальными сейсмическими событиями и превенцией непроектных аварий, а также с управлением, потому что такие события могут обусловить радиологические последствия не только в самой Беларуси, но и в соседних странах", – констатирует в сообщении ГИБАЭ. * * *Из обнародованного белорусскими ведомствами плана выполнения рекомендаций по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС (БелАЭС) предварительно видно, что до намеченного ввода станции в эксплуатацию проводить их в жизнь не намечается, утверждает Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы."Мириться с проведением в жизнь важных в плане безопасности мер уже после пуска 1-ого энергоблока БелАЭС нельзя. Особенно таких мер, которые связаны с экстремальными сейсмическими событиями и превенцией непроектных аварий, а также с управлением, потому что такие события могут обусловить радиологические последствия не только в самой Беларуси, но и в соседних странах", – констатирует в сообщении ГИБАЭ.



"Мы считаем, что такой международный пересмотр плана должен быть произведен незамедлительно и должны быть установлены конкретные меры по повышению безопасности, без выполнения которых БелАЭС не может быть введена в эксплуатацию", – утверждает ГИБАЭ.



МИД Литвы в пятницу также призвал Беларусь в ближайшее время план действий по устранению идентифицированных во время процесса проведения стресс-тестов недостатков на пересмотр Европейской группе регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG).



"Пересмотр плана и его проведения в жизнь является критически важным для своевременного выполнения всех необходимых мер", – отметил для сообщения МИД министр Линас Линкявичюс.



ГИБАЭ указывает, что Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор) 16 августа обнародовал Национальный план действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС.



Беларусь обязалась перед ENSREG в течение 3 месяцев после обнародования отчета о пересмотре стресс-тестов БелАЭС, которое имело место в июле прошлого года, подготовить план повышения безопасности БелАЭС. Однако этот план обнародован по прошествии более чем одного года.



Как утверждает ГИБАЭ, в числе мер плана зачастую указаны не конкретные действия по повышению безопасности, например, усовершенствование оборудования или внедрение дополнительного оборудования, а приведены лишь рассуждения и анализ, нужны ли такие действия вообще. Невзирая на важность мер, сроки проведения большинства из них в жизнь указаны куда более поздние (2021-2024 годы), нежели планирующийся пуск 1-ого энергоблока (2019 год).



По мнению инспекции, Литва также поднимает и будет поднимать в дальнейшем вопросы об оценке выбора неподходящего места для БелАЭС – в 50-и километрах от Вильнюса, об оценке безопасности, не получившего оценки в проекте станции воздействия аварии тяжелого самолета и других несоответствий проекта современным требованиям безопасности.



Кабмин Литвы утверждает, что БелАЭС строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск претензии отметает.



Фото Александра Шахова, "Обзор"







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В послесловии к этому сообщению агентства BNS стоит добавить, что безымянные специалисты ГИБАЭ предпочитают критиковать Белорусскую АЭС исключительно дистанционно: ни один из них так и не побывал на строительной площадке в Островце, впрочем, как и представители ведомства понаса Линкявичюса, также активно выступающего в роли эксперта в области ядерной энергетики.



В связи с этим "Обзор" посчитал необходимым мнение литовской стороны дополнить сообщением от белорусских соседей. А то как-то странно получается: Вильнюс самым подробным образом постоянно расписывает своё недовольство Белорусской АЭС, совершенно не рассказывая об аргументах Минска.



Ниже "Обзор" приводит информацию белорусского агентства БЕЛТА, обнародованную в четверг, 22 августа.



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Руководитель группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юрий Мартыненко сегодня на пресс-конференции подвел итоги миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) на БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.



Команда экспертов сегодня завершила 18-дневную миссию на БелАЭС. В ее состав вошли 15 экспертов из Армении, Бельгии, Бразилии, Франции, Нидерландов, России, Словакии, США, а также представители МАГАТЭ. "Существует установленный срок на приведение отчета о миссии в окончательный вид. Это примерно 12 недель. После этого отчет будет представлен правительству Беларуси", - сказал Юрий Мартыненко.



Миссия Pre-OSART (Operational Safety Review Team - миссия группы анализа эксплуатационной безопасности) в соответствии с регламентом МАГАТЭ проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива. Целью миссий Pre-OSART является оказание помощи ядерным операторам в повышении эксплуатационной безопасности атомных электростанций. Такие миссии выявляют области для повышения безопасности, оценивая предлагаемые эксплуатационные программы путем их сравнения со стандартами безопасности МАГАТЭ и при необходимости предлагая рекомендации.



Проверка охватила следующие области: лидерство и управление безопасностью, подготовка и квалификация персонала, эксплуатация, ремонт, техническая поддержка, опыт эксплуатации, радиационная защита, химия, аварийная готовность и реагирование, управление авариями и ввод в эксплуатацию.



Команда экспертов МАГАТЭ отметила несколько хороших практик, которые будут представлены вниманию мирового ядерного сообщества. В их числе - надежная система аварийного оповещения населения в случае возникновения радиологической и других аварий на станции с использованием оборудования, не зависящего от внешних источников энергоснабжения и оснащенного аппаратурой речевого оповещения. Эксперты отметили наличие в специальной пожарной части Белорусской АЭС защитного сооружения такого же уровня защищенности, как и укрытие для персонала станции, а также наличие на блочном пункте управления интегральной панели, специально спроектированной для контроля и управления передвижным оборудованием во время аварийных ситуаций.



Кроме того, миссия внесла несколько предложений с целью повышения эксплуатационной безопасности БелАЭС. Эксплуатирующей организации рекомендуется обеспечить надлежащее руководство всеми видами деятельности, связанными с разработкой и выполнением эксплуатационных программ, усилить контроль и надзор за программой ввода в эксплуатацию. Также предлагается внедрить программу учета опыта эксплуатации.



Главный инженер ГП "Белорусская АЭС" Анатолий Бондарь отметил, что специалисты станции работали вместе с экспертами МАГАТЭ и получали опыт. "Мы постарались обсудить максимальное количество вопросов и охватили все интересующие экспертов направления нашей деятельности. Была сделана объективная оценка нашей готовности к пусконаладочным работам при вводе в эксплуатацию. Мы собираемся в ближайшее время проанализировать рекомендации и предложения экспертов МАГАТЭ, разработать соответствующие планы и мероприятия по их реализации и грамотно применить их для повышения уровня безопасности станции. Причем это будет касаться как работ при пусконаладке, так и последующей эксплуатации", - отметил он.- В частности, Беларусь не предложила осуществление надзора выполнения этого плана с участием экспертов Евросоюза (ЕС), то есть не предложила, как проводить в жизнь одну из принципиальных рекомендаций отчетов по стресс-тестам."Мы считаем, что такой международный пересмотр плана должен быть произведен незамедлительно и должны быть установлены конкретные меры по повышению безопасности, без выполнения которых БелАЭС не может быть введена в эксплуатацию", – утверждает ГИБАЭ.МИД Литвы в пятницу также призвал Беларусь в ближайшее время план действий по устранению идентифицированных во время процесса проведения стресс-тестов недостатков на пересмотр Европейской группе регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG)."Пересмотр плана и его проведения в жизнь является критически важным для своевременного выполнения всех необходимых мер", – отметил для сообщения МИД министр Линас Линкявичюс.ГИБАЭ указывает, что Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор) 16 августа обнародовал Национальный план действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС.Беларусь обязалась перед ENSREG в течение 3 месяцев после обнародования отчета о пересмотре стресс-тестов БелАЭС, которое имело место в июле прошлого года, подготовить план повышения безопасности БелАЭС. Однако этот план обнародован по прошествии более чем одного года.Как утверждает ГИБАЭ, в числе мер плана зачастую указаны не конкретные действия по повышению безопасности, например, усовершенствование оборудования или внедрение дополнительного оборудования, а приведены лишь рассуждения и анализ, нужны ли такие действия вообще. Невзирая на важность мер, сроки проведения большинства из них в жизнь указаны куда более поздние (2021-2024 годы), нежели планирующийся пуск 1-ого энергоблока (2019 год).По мнению инспекции, Литва также поднимает и будет поднимать в дальнейшем вопросы об оценке выбора неподходящего места для БелАЭС – в 50-и километрах от Вильнюса, об оценке безопасности, не получившего оценки в проекте станции воздействия аварии тяжелого самолета и других несоответствий проекта современным требованиям безопасности.Кабмин Литвы утверждает, что БелАЭС строится без соблюдения стандартов безопасности и экологии. Минск претензии отметает.* * ** * *Руководитель группы экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юрий Мартыненко сегодня на пресс-конференции подвел итоги миссии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) на БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.Команда экспертов сегодня завершила 18-дневную миссию на БелАЭС. В ее состав вошли 15 экспертов из Армении, Бельгии, Бразилии, Франции, Нидерландов, России, Словакии, США, а также представители МАГАТЭ. "Существует установленный срок на приведение отчета о миссии в окончательный вид. Это примерно 12 недель. После этого отчет будет представлен правительству Беларуси", - сказал Юрий Мартыненко.Миссия Pre-OSART (Operational Safety Review Team - миссия группы анализа эксплуатационной безопасности) в соответствии с регламентом МАГАТЭ проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива. Целью миссий Pre-OSART является оказание помощи ядерным операторам в повышении эксплуатационной безопасности атомных электростанций. Такие миссии выявляют области для повышения безопасности, оценивая предлагаемые эксплуатационные программы путем их сравнения со стандартами безопасности МАГАТЭ и при необходимости предлагая рекомендации.Проверка охватила следующие области: лидерство и управление безопасностью, подготовка и квалификация персонала, эксплуатация, ремонт, техническая поддержка, опыт эксплуатации, радиационная защита, химия, аварийная готовность и реагирование, управление авариями и ввод в эксплуатацию.Команда экспертов МАГАТЭ отметила несколько хороших практик, которые будут представлены вниманию мирового ядерного сообщества. В их числе - надежная система аварийного оповещения населения в случае возникновения радиологической и других аварий на станции с использованием оборудования, не зависящего от внешних источников энергоснабжения и оснащенного аппаратурой речевого оповещения. Эксперты отметили наличие в специальной пожарной части Белорусской АЭС защитного сооружения такого же уровня защищенности, как и укрытие для персонала станции, а также наличие на блочном пункте управления интегральной панели, специально спроектированной для контроля и управления передвижным оборудованием во время аварийных ситуаций.Кроме того, миссия внесла несколько предложений с целью повышения эксплуатационной безопасности БелАЭС. Эксплуатирующей организации рекомендуется обеспечить надлежащее руководство всеми видами деятельности, связанными с разработкой и выполнением эксплуатационных программ, усилить контроль и надзор за программой ввода в эксплуатацию. Также предлагается внедрить программу учета опыта эксплуатации.Главный инженер ГП "Белорусская АЭС" Анатолий Бондарь отметил, что специалисты станции работали вместе с экспертами МАГАТЭ и получали опыт. "Мы постарались обсудить максимальное количество вопросов и охватили все интересующие экспертов направления нашей деятельности. Была сделана объективная оценка нашей готовности к пусконаладочным работам при вводе в эксплуатацию. Мы собираемся в ближайшее время проанализировать рекомендации и предложения экспертов МАГАТЭ, разработать соответствующие планы и мероприятия по их реализации и грамотно применить их для повышения уровня безопасности станции. Причем это будет касаться как работ при пусконаладке, так и последующей эксплуатации", - отметил он.- Инф. «Обзора», BNS, БЕЛТА Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: ENSREG, Белорусская АЭС, БелАЭС — статья прочитана 166 раз Комментарии