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Кораблю «Союз» с роботом FEDOR не удалось состыковаться с МКС

© Роскосмос


Космическому кораблю «Союз МС-14» с антропоморфным роботом FEDOR на борту не удалось состыковаться в запланированное время с Международной космической станцией, передаёт Интерфакс из Центра управления полётами.

Отмечается, что стыковка должна была пройти в автоматическом режиме.

«Союз МС-14» приблизился к МКС на расстояние до 100 метров, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем начал отходить от станции до дистанции 300 метров.

Как сообщает ТАСС, специалисты ракетно-космической отрасли начали совещание в связи с неудавшейся стыковкой корабля.

Решается вопрос о повторной попытке стыковки.

22 августа ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Союзом МС-14» стартовала к МКС с космодрома Байконур.
В рамках программы испытаний робота FEDOR на Международной космической станции (МКС) «определены четыре основные задачи».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, перед роботом будут поставлены такие задачи, как «протирка от пыли с помощью специальной губки внутренних поверхностей станции, включая иллюминаторы, подсветка рабочей зоны с помощью фонарика для помощи одному из космонавтов, работа с ручным инструментом, таким как кусачки, для перекусывания кабеля, а также стыковка-расстыковка специальных быстроразъёмных штекерных соединителей, используемых в системе электропитания как внутри, так и снаружи станции».
https://russian.rt.com/nopolitics/news/661601-soyuz-robot-fedor-mks?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome
Категории: чп и криминал, технологии
Ключевые слова: МКС, робот, Роскосмос, стыковка
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добавлена сегодня, 24 августа, 09:27

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