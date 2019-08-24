Кораблю «Союз» с роботом FEDOR не удалось состыковаться с МКС 🔊 Воспроизвести © Роскосмос



Космическому кораблю «Союз МС-14» с антропоморфным роботом FEDOR на борту не удалось состыковаться в запланированное время с Международной космической станцией, передаёт Интерфакс из Центра управления полётами.



Отмечается, что стыковка должна была пройти в автоматическом режиме.



«Союз МС-14» приблизился к МКС на расстояние до 100 метров, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем начал отходить от станции до дистанции 300 метров.



Как сообщает ТАСС, специалисты ракетно-космической отрасли начали совещание в связи с неудавшейся стыковкой корабля.



Решается вопрос о повторной попытке стыковки.



22 августа ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Союзом МС-14» стартовала к МКС с космодрома Байконур. Космическому кораблю «Союз МС-14» с антропоморфным роботом FEDOR на борту не удалось состыковаться в запланированное время с Международной космической станцией, передаёт Интерфакс из Центра управления полётами.Отмечается, что стыковка должна была пройти в автоматическом режиме.«Союз МС-14» приблизился к МКС на расстояние до 100 метров, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем начал отходить от станции до дистанции 300 метров.Как сообщает ТАСС, специалисты ракетно-космической отрасли начали совещание в связи с неудавшейся стыковкой корабля.Решается вопрос о повторной попытке стыковки.22 августа ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Союзом МС-14» стартовала к МКС с космодрома Байконур. В рамках программы испытаний робота FEDOR на Международной космической станции (МКС) «определены четыре основные задачи».



Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.



По словам источника, перед роботом будут поставлены такие задачи, как «протирка от пыли с помощью специальной губки внутренних поверхностей станции, включая иллюминаторы, подсветка рабочей зоны с помощью фонарика для помощи одному из космонавтов, работа с ручным инструментом, таким как кусачки, для перекусывания кабеля, а также стыковка-расстыковка специальных быстроразъёмных штекерных соединителей, используемых в системе электропитания как внутри, так и снаружи станции». https://russian.rt.com/nopolitics/news/661601-soyuz-robot-fedor-mks?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome Категории: чп и криминал, технологии Ключевые слова: МКС, робот, Роскосмос, стыковка — статья прочитана 175 раз Комментарии