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В столице Катара появилась необычная дорога

Фото Gulf Times


Власти города Доха совместно с японской компанией осуществляют экспериментальный проект - перекрашивают одну из центральных улиц в голубой цвет. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на издание Gulf Times.

Специалисты считают, что это поможет снизить температуру асфальта примерно на 15-20 градусов, ведь черный цвет поглощает и излучает больше тепла.

Кроме того, голубой цвет улицы приятен для глаз.

Эксперимент продлится 18 месяцев. Если он окажется удачным, голубыми станут и другие улицы города.
Категории: в мире, технологии
Ключевые слова: Катар, асфальт
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добавлена сегодня, 24 августа, 09:20

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