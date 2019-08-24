В столице Катара появилась необычная дорога 🔊 Воспроизвести Фото Gulf Times



Власти города Доха совместно с японской компанией осуществляют экспериментальный проект - перекрашивают одну из центральных улиц в голубой цвет. Об этом сообщила



Специалисты считают, что это поможет снизить температуру асфальта примерно на 15-20 градусов, ведь черный цвет поглощает и излучает больше тепла.



Кроме того, голубой цвет улицы приятен для глаз.



Эксперимент продлится 18 месяцев. Если он окажется удачным, голубыми станут и другие улицы города. Власти города Доха совместно с японской компанией осуществляют экспериментальный проект - перекрашивают одну из центральных улиц в голубой цвет. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на издание Gulf Times Специалисты считают, что это поможет снизить температуру асфальта примерно на 15-20 градусов, ведь черный цвет поглощает и излучает больше тепла.Кроме того, голубой цвет улицы приятен для глаз.Эксперимент продлится 18 месяцев. Если он окажется удачным, голубыми станут и другие улицы города. Категории: в мире, технологии Ключевые слова: Катар, асфальт — статья прочитана 172 раза Комментарии