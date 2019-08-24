|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В столице Катара появилась необычная дорога
Власти города Доха совместно с японской компанией осуществляют экспериментальный проект - перекрашивают одну из центральных улиц в голубой цвет. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на издание Gulf Times.
Специалисты считают, что это поможет снизить температуру асфальта примерно на 15-20 градусов, ведь черный цвет поглощает и излучает больше тепла.
Кроме того, голубой цвет улицы приятен для глаз.
Эксперимент продлится 18 месяцев. Если он окажется удачным, голубыми станут и другие улицы города.
Категории: в мире, технологии
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|