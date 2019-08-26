Легендарный Сергей «Силя» Селюнин и группа «Выход» 31 октября впервые выступит в Вильнюсе! 🔊 Воспроизвести



31 октября в Вильнюсе с концертом, впервые в истории, выступит легенда русского рока Сергей «Силя» Селюнин и группа «Выход» в акустическом составе.



Единственное в Литве выступление состоится в 19:00 на сцене уникального арт-театрального пространства «Квартирник» Ильи Ваткина, находящегося по адресу ул. Антакальнё 39!



В уютном театрально-камерном зале только на 35 мест (поэтому, друзья, поторопитесь!) состоится выступление, не имеющее аналогов! Азартный, неповторимый, по-доброму хулиганистый гитарист, вокалист, автор всех песен Сергей «Силя» Селюнин в сопровождении одной из лучших виолончелисток Санкт-Петербурга Татьяны Вороненко исполнит многие из своих цепляющих душу песен!



Коротко об артисте! Вначале две цитаты: Единственное в Литве выступление состоится в 19:00 на сцене уникального арт-театрального пространства «Квартирник» Ильи Ваткина, находящегося по адресу ул. Антакальнё 39!В уютном театрально-камерном зале только на 35 мест (поэтому, друзья, поторопитесь!) состоится выступление, не имеющее аналогов! Азартный, неповторимый, по-доброму хулиганистый гитарист, вокалист, автор всех песен Сергей «Силя» Селюнин в сопровождении одной из лучших виолончелисток Санкт-Петербурга Татьяны Вороненко исполнит многие из своих цепляющих душу песен!Коротко об артисте! Вначале две цитаты: 1. «Одной из самых сильных сторон Сили, как творческой личности было и остается не только удивительное чувство экспромта, но и отсутствие каких-либо комплексов по поводу звучания собственной группы».



Александр Кушнир, книга «100 магнитоальбомов советского рока»



2. Сергей Селюнин, Силя - личность уникальная. Один из первых музыкантов нашей «новой волны», лидер группы «Выход», претендовавшей в начале 80-х на место четвертого «мушкетера» в блистательном поединке АКВАРИУМА, ЗООПАРКА и КИНО с серой гвардией музыкального официоза. Сегодня, отказавшись от азартной игры «Зашиби бабки», Силя появляется на сцене крайне редко. А между тем это ли не самый «рок-н-рольный» человек нашей необъятной Родины. Он музыкален так, как бывают музыкальны разве что чернокожие исполнители. Умен, ироничен, интеллигентен».



Марина Тимашева, «Экран и сцена»











«Выход» — российская рок-группа, единственным постоянным участником которой является её автор и лидер Сергей «СиЛя» Селюнин. Группа играет русский рок без каких-либо чётких стилистических рамок, а одни и те же песни звучат каждый раз по-разному в зависимости от того, какие инструменты присутствуют в каждый конкретный момент на сцене или в студии. Критики и поклонники отмечают самобытный авторский стиль лидера, что позволяет говорить о группе как об оригинальном явлении на отечественной сцене; тем не менее, группа не имеет массовой известности, однако располагает устойчивым кругом ценителей и поклонников.



«Возможно, самая загадочная и, в полном смысле слова, легендарная группа Ленинградского рок-клуба. Существует уже почти 50 лет и ни теле-, ни радиоэфирами, ни красочными клипами почтенную публику так и не радует. При том, что песенное творчество автора и лидера группы Сили столь широко пустило корни среди поющего и танцующего народа, что нет, наверно, на всем, без преувеличения можно сказать, земном шаре, такого дикого и нетронутого уголка, где бы не звучали «Не могу кончить», «Бедное жЫвотное», «Пионеры», «Танцуй, зомби» или «День Большой Осы». При том, что, как называет ее Силя, Бессмертной Группой «Выход» в различных составах, за все время существования насчитывающих более сотни различных известных и не очень музыкантов, записано и издано порядка десятка альбомов.











В настоящее время группа активно гастролирует в различных версиях: лайт - со скрипкой, акустика - еще с флейтой или виолончелью, полуэлектричество - с добавлением контрабаса и всевозможных электричеств. Но всё это, независимо от конкретного состава, всё тот же «Выход» - сплав прекрасных умных и неожиданных текстов, красивой музыки и нечеловеческого драйва.



В 2019-м году издал самую весёлую книгу о так называемом «русском роке» и о себе «Как Я Делал рок-н-ролл» или попросту ЯД, которую привезет для всех поклонников в Вильнюс!



Билеты на Единственный концерт Сергея Селюнина и группы «Выход» 31 октября в 19:00 на сцене «Квартиника» (Вильнюс, ул. Антакальнё 39) продаются во всех кассах Bilietai.lt. Информация о концерте, предложения по сотрудничеству и предварительные (групповые) заявки на билеты - по телефонам: +370 671 76502 и +370 645 36403.



«Выход» — российская рок-группа, единственным постоянным участником которой является её автор и лидер Сергей «СиЛя» Селюнин. Группа играет русский рок без каких-либо чётких стилистических рамок, а одни и те же песни звучат каждый раз по-разному в зависимости от того, какие инструменты присутствуют в каждый конкретный момент на сцене или в студии. Критики и поклонники отмечают самобытный авторский стиль лидера, что позволяет говорить о группе как об оригинальном явлении на отечественной сцене; тем не менее, группа не имеет массовой известности, однако располагает устойчивым кругом ценителей и поклонников.«Возможно, самая загадочная и, в полном смысле слова, легендарная группа Ленинградского рок-клуба. Существует уже почти 50 лет и ни теле-, ни радиоэфирами, ни красочными клипами почтенную публику так и не радует. При том, что песенное творчество автора и лидера группы Сили столь широко пустило корни среди поющего и танцующего народа, что нет, наверно, на всем, без преувеличения можно сказать, земном шаре, такого дикого и нетронутого уголка, где бы не звучали «Не могу кончить», «Бедное жЫвотное», «Пионеры», «Танцуй, зомби» или «День Большой Осы». При том, что, как называет ее Силя, Бессмертной Группой «Выход» в различных составах, за все время существования насчитывающих более сотни различных известных и не очень музыкантов, записано и издано порядка десятка альбомов.В настоящее время группа активно гастролирует в различных версиях: лайт - со скрипкой, акустика - еще с флейтой или виолончелью, полуэлектричество - с добавлением контрабаса и всевозможных электричеств. Но всё это, независимо от конкретного состава, всё тот же «Выход» - сплав прекрасных умных и неожиданных текстов, красивой музыки и нечеловеческого драйва.В 2019-м году издал самую весёлую книгу о так называемом «русском роке» и о себе «Как Я Делал рок-н-ролл» или попросту ЯД, которую привезет для всех поклонников в Вильнюс!Билеты на Единственный концерт Сергея Селюнина и группы «Выход» 31 октября в 19:00 на сцене «Квартиника» (Вильнюс, ул. Антакальнё 39) продаются во всех кассах Bilietai.lt. Информация о концерте, предложения по сотрудничеству и предварительные (групповые) заявки на билеты - по телефонам: +370 671 76502 и +370 645 36403. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Сергей «Силя» Селюнин, группа «Выход» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 168 раз Комментарии