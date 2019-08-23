Участники фестиваля Творчество юных подарили свое искусство жителям и гостям Анапы 🔊 Воспроизвести







Накануне вечером на одной из центральных площадей города-курорта Анапа состоялось выступление участников фестиваля Союзного государства "Творчество юных". Выступление было приурочено к отмечавшемуся 22 августа Дню государственного флага России, и мероприятие, предшествовавшее фестивальному концерту, было как раз посвящено этой дате (в ходе него юным анапчанам вручали паспорта).



Зрители концерта могли не только лицезреть выступления, но также и узнать со слов ведущих практически о каждом из выступавших на сцене коллективов.



Открыл концерт танцевальный коллектив "Щелкунчик" из Москвы с зажигательным номером, поставленным под хорошо знакомую старшему поколению песню со словами "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...". Следом в исполнении коллектива "Фа- соль" заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового эстрадного театра- студии "Радуга" из белорусского Могилева была исполнена песня "Следуй за мечтой", и данный слоган, если так можно сказать, вызвал живой отклик среди иных участников фестиваля "Творчество юных", потому как для каждого из них выступление на большой сцене, без сомнения, является мечтой, и каждый из участников то и дело признавался в этом своим сверстникам- иным участникам выше упомянутого фестиваля. Несколько раз в ходе концерта на сцену выходил коллектив бального танца "Фиеста" из города Барановичи Брестской области. Нотку народных мотивов в концерт внесло выступление ансамбля "Веселые посиделки" из города Кемерово (к слову сказать, в последнее время каждый из участников коллектива обучается игре на гуслях). Одним из самых необычных тем не менее оказалось выступление "Центра инклюзивной культуры" из белорусского города Гомеля (участники коллектива имеют нарушения слуха- ред.). Был среди участников концерта и коллектив из самой настоящей провинции- образцовая студия танца "Галактика- В" из агрогородка Вертелишки Гродненской области. Зрители концерта могли не только лицезреть выступления, но также и узнать со слов ведущих практически о каждом из выступавших на сцене коллективов.Открыл концерт танцевальный коллектив "Щелкунчик" из Москвы с зажигательным номером, поставленным под хорошо знакомую старшему поколению песню со словами "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...". Следом в исполнении коллектива "Фа- соль" заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового эстрадного театра- студии "Радуга" из белорусского Могилева была исполнена песня "Следуй за мечтой", и данный слоган, если так можно сказать, вызвал живой отклик среди иных участников фестиваля "Творчество юных", потому как для каждого из них выступление на большой сцене, без сомнения, является мечтой, и каждый из участников то и дело признавался в этом своим сверстникам- иным участникам выше упомянутого фестиваля. Несколько раз в ходе концерта на сцену выходил коллектив бального танца "Фиеста" из города Барановичи Брестской области. Нотку народных мотивов в концерт внесло выступление ансамбля "Веселые посиделки" из города Кемерово (к слову сказать, в последнее время каждый из участников коллектива обучается игре на гуслях). Одним из самых необычных тем не менее оказалось выступление "Центра инклюзивной культуры" из белорусского города Гомеля (участники коллектива имеют нарушения слуха- ред.). Был среди участников концерта и коллектив из самой настоящей провинции- образцовая студия танца "Галактика- В" из агрогородка Вертелишки Гродненской области.







О том, что зрители фестиваля находятся на Кавказе, заставило всех вспомнить выступление ансамбля "Горцы" из Махачкалы (данный детский коллектив насчитывает более 50 человек, и временами его участники зажигали так, что создавалось впечатление, что абсолютно все участники находятся на сцене, хотя, конечно же, это было не так). Краски народных промыслов, в свою очередь, подарили зрителям костюмы, продемонстрированные Центром эстетического развития "Интерталант" из Подмосковных Мытищ.



Не обошелся концерт и без выступления настоящей юной звездочки Ангелины Ломако, которая была одной из ведущих церемонии открытия "Славянского базара в Витебске- 2019", ранее была финалисткой белорусского телевизионного проекта "Я пою", финалисткой отбора на участие в "Детской Новой волне" и т.п.



Традиционно организаторами выше упомянутого фестиваля выступают Белорусская государственная филармония и автономная некоммерческая организация "Международный культурный центр" (город Москва)



Проходит фестиваль "Творчество юных- 2019" в Анапе с 18 по 25 августа.



Фото автора О том, что зрители фестиваля находятся на Кавказе, заставило всех вспомнить выступление ансамбля "Горцы" из Махачкалы (данный детский коллектив насчитывает более 50 человек, и временами его участники зажигали так, что создавалось впечатление, что абсолютно все участники находятся на сцене, хотя, конечно же, это было не так). Краски народных промыслов, в свою очередь, подарили зрителям костюмы, продемонстрированные Центром эстетического развития "Интерталант" из Подмосковных Мытищ.Не обошелся концерт и без выступления настоящей юной звездочки Ангелины Ломако, которая была одной из ведущих церемонии открытия "Славянского базара в Витебске- 2019", ранее была финалисткой белорусского телевизионного проекта "Я пою", финалисткой отбора на участие в "Детской Новой волне" и т.п.Традиционно организаторами выше упомянутого фестиваля выступают Белорусская государственная филармония и автономная некоммерческая организация "Международный культурный центр" (город Москва)Проходит фестиваль "Творчество юных- 2019" в Анапе с 18 по 25 августа. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: фестиваль, Анапа, "Творчество юных" География: Россия — статья прочитана 84 раза Комментарии