Всё решится через неделю 🔊 Воспроизвести Фото: ФК "Судува"







В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы мариямпольская «Судува» не сумела поразить ворота гостей из Венгрии, но и в свои не позволила забить.



Сухая ничья оставляет неплохие шансы для литовского чемпиона, хотя в противостоянии с «Ференцварошем» у клуба из Мариямполе шансов гораздо меньше, чем у его соперника, считающегося безусловным фаворитом данного противостояния.



Впрочем, такой же расклад был и во встречах «Судувы» с израильским «Маккаби», что не помешало литовцам выбить израильтян из турнира.



Главный тренер «Ференцвароша», популярный в прошлом футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ребров, к слову, после матча не спешил высказывать уверенность в том, что его подопечные в ответном матче без проблем решат исход противостояния в свою пользу. Сухая ничья оставляет неплохие шансы для литовского чемпиона, хотя в противостоянии с «Ференцварошем» у клуба из Мариямполе шансов гораздо меньше, чем у его соперника, считающегося безусловным фаворитом данного противостояния.Впрочем, такой же расклад был и во встречах «Судувы» с израильским «Маккаби», что не помешало литовцам выбить израильтян из турнира.Главный тренер «Ференцвароша», популярный в прошлом футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ребров, к слову, после матча не спешил высказывать уверенность в том, что его подопечные в ответном матче без проблем решат исход противостояния в свою пользу. Лига Европы сезона 2019/2020



Раунд плей-офф



Первые матчи



«Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия) – 0:0,



«Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) – 3:1,



«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция) – 2:0,



«Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург) – 2:1,



«Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения) – 0:0,



«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) – 3:2,



«Слован» (Братислава, Словакия) — ПАОК (Греция) – 1:0,



«Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия) – 3:0,



«Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия) – 2:3,



АЕК (Афины, Греция) — «Трабзонспор» (Турция) – 1:3,



«Легия» (Варшава, Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия) – 0:0,



«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) – 3:0,



«Стяуа» (Румыния) — «Витория» (Португалия) – 0:0,



«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) – 2:1,



ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Лимасол, Кипр) – 3:0,



«Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина) – 3:1,



«Партизан» (Сербия) — «Мёльде» (Норвегия) – 2:1,



«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия) – 1:0,



«Мальмё» (Швеция) — «Бней Иегуда» (Тель-Авив, Израиль) – 3:0,



«Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – 1:0,



«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) – 1:1.



Ответные матчи - 29 августа. «Судува» (Литва) — «Ференцварош» (Венгрия) – 0:0,«Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) – 3:1,«Селтик» (Шотландия) — АИК (Швеция) – 2:0,«Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург) – 2:1,«Лудогорец» (Болгария) — «Марибор» (Словения) – 0:0,«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) – 3:2,«Слован» (Братислава, Словакия) — ПАОК (Греция) – 1:0,«Астана» (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия) – 3:0,«Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия) – 2:3,АЕК (Афины, Греция) — «Трабзонспор» (Турция) – 1:3,«Легия» (Варшава, Польша) — «Рейнджерс» (Шотландия) – 0:0,«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) – 3:0,«Стяуа» (Румыния) — «Витория» (Португалия) – 0:0,«Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) – 2:1,ПСВ (Нидерланды) — «Аполлон» (Лимасол, Кипр) – 3:0,«Эспаньол» (Испания) — «Заря» (Украина) – 3:1,«Партизан» (Сербия) — «Мёльде» (Норвегия) – 2:1,«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия) – 1:0,«Мальмё» (Швеция) — «Бней Иегуда» (Тель-Авив, Израиль) – 3:0,«Страсбур» (Франция) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – 1:0,«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) – 1:1.Ответные матчи - 29 августа. Категории: спорт Ключевые слова: "Судува", Лига Европы, результаты матчей, раунд плей-офф География: Литва, Мариямполе — статья прочитана 129 раз Комментарии