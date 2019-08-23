Лишь один сюрприз

Лишь один из первых поединков раунда плей-офф Лиги чемпионов можно назвать по-настоящему сенсационным. И от этой сенсации болельщики российского футбола явно не в восторге.
Никто не утверждал, что «Олимпиакос» - проходная команда для российского клуба, но 4:0 это было уже явно чересчур.
«Краснодар» постарался ликвидировать этот практически неликвидируемый гандикап, но преуспел в этом лишь отчасти.
Лига чемпионов сезона 2019/2020
Раунд плей-офф.
Первые матчи
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия) – 2:0 (голы: Б.Петкович, 8 – с пен., М.Оршич, 28),
«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 4:0 (М.Герреро, 30, М.Ранджелович, 78, 85, Д.Каштелу, 89),
ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия) – 0:1 (Х.Ванакен, 10),
АПОЭЛ (Кипр) – «Аякс» (Нидерланды) – 0:0. Удаление: Н.Мазрауи, 80 – «Аякс»,
«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия) – 0:1 (Л.Масопуст, 28). Незабитый пенальти: Б.Омрани, 79 – «Клуж»,
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 2:2 (Р.Ассале, 7, Г.Оаро, 76, с пенальти – М.Дегенек, 18, М.Гарсия, 46).
Ответные матчи - во вторник и в среду на следующей неделе.