Лишь один сюрприз 🔊 Воспроизвести Источник: РИА Новости







Лишь один из первых поединков раунда плей-офф Лиги чемпионов можно назвать по-настоящему сенсационным. И от этой сенсации болельщики российского футбола явно не в восторге.



Никто не утверждал, что «Олимпиакос» - проходная команда для российского клуба, но 4:0 это было уже явно чересчур.



«Краснодар» постарался ликвидировать этот практически неликвидируемый гандикап, но преуспел в этом лишь отчасти.



Лига чемпионов сезона 2019/2020



Раунд плей-офф.



Первые матчи



«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия) – 2:0 (голы: Б.Петкович, 8 – с пен., М.Оршич, 28),



«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 4:0 (М.Герреро, 30, М.Ранджелович, 78, 85, Д.Каштелу, 89),



ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия) – 0:1 (Х.Ванакен, 10),



АПОЭЛ (Кипр) – «Аякс» (Нидерланды) – 0:0. Удаление: Н.Мазрауи, 80 – «Аякс»,



«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия) – 0:1 (Л.Масопуст, 28). Незабитый пенальти: Б.Омрани, 79 – «Клуж»,



«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 2:2 (Р.Ассале, 7, Г.Оаро, 76, с пенальти – М.Дегенек, 18, М.Гарсия, 46).



Ответные матчи - во вторник и в среду на следующей неделе. Никто не утверждал, что «Олимпиакос» - проходная команда для российского клуба, но 4:0 это было уже явно чересчур.«Краснодар» постарался ликвидировать этот практически неликвидируемый гандикап, но преуспел в этом лишь отчасти.«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия) – 2:0 (голы: Б.Петкович, 8 – с пен., М.Оршич, 28),«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия) – 4:0 (М.Герреро, 30, М.Ранджелович, 78, 85, Д.Каштелу, 89),ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия) – 0:1 (Х.Ванакен, 10),АПОЭЛ (Кипр) – «Аякс» (Нидерланды) – 0:0. Удаление: Н.Мазрауи, 80 – «Аякс»,«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия) – 0:1 (Л.Масопуст, 28). Незабитый пенальти: Б.Омрани, 79 – «Клуж»,«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 2:2 (Р.Ассале, 7, Г.Оаро, 76, с пенальти – М.Дегенек, 18, М.Гарсия, 46). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: результаты матчей, раунд плей-офф, Лига чемпионов сезона 2019/2020 — статья прочитана 161 раз Комментарии