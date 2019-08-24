«Рубин» продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого игрока 🔊 Воспроизвести Фото: championat.com







Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. После долгих торгов она была продана за 85 тыс. рублей.



Ранее «Рубин» сообщил, что готов продать картонную фигуру футболиста, а все вырученные средства перечислить тем, кому они полагаются, сообщает



25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня, но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Стало известно, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, которая примерно равна рыночной стоимости игрока.



Сутормин является воспитанником «Зенита». Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На его счету также семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча. Ранее «Рубин» сообщил, что готов продать картонную фигуру футболиста, а все вырученные средства перечислить тем, кому они полагаются, сообщает championat.com. 25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня, но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Стало известно, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, которая примерно равна рыночной стоимости игрока.Сутормин является воспитанником «Зенита». Ранее он играл за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург». На его счету также семь матчей за молодёжную сборную России, в которых он стал автором одного забитого мяча. Позднее championat.com сообщил, что казанский «Рубин» распределит 85 тыс. рублей, вырученные за продажу картонной фигуры полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, между пятью клубами, сообщает «Спорт Бизнес Онлайн».



По данным источника, по 17 тыс. рублей получат клубы, принявшие участие в воспитании игрока. В их число вошли: ДЮСШ «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита», школа «Строгино» и «Волгарь».



Эта сумма намного выше, чем солидарные выплаты, которые причитались клубам с трансфера футболиста за 50 тыс. рублей. Большую часть от солидарных выплат получила академия «Зенита» — 762 рубля. Остальные выплаты распределились следующим образом: «Строгино» (563 рубля), «Волгарь» (494), «Крылатское» (377) и «Химки» (323).



Картонная фигура Сутормина обошлась «Рубину» в 8000 рублей. «Тело» фигуры принадлежит SMM-менеджеру «Рубина» Тимуру Байрамову, а голова игрока прифотошоплена. Категории: спорт Ключевые слова: футбол, "Рубин", трансфер, "Зенит", сутрмин География: Россия, Казань — статья прочитана 175 раз Комментарии