В Калининградской области начнут делать пастилу из местных яблок 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Работающее в городе Гвардейск Калининградской области предприятие "Бионова Рус" с 2020 года начнёт использовать для производства пастилы яблоки местных сельхозпроизводителей вместо пюре из Польши, Ирана и Турции. Об этом журналистам рассказал руководитель проекта Александр Синотов.



"Переработку яблок запустим ориентировочно в 2020–2022 году. На сегодняшний день ряд местных совхозов заложили сады именно под наши требования. Мы будем иметь то сырьё, которое будет подходить под нашу продукцию" , — сказал Синотов.



Как отметил губернатор Антон Алиханов, посетивший завод в рамках рабочего выезда, расширение производства даст возможность небольшим фермерским хозяйствам сбывать свой урожай, сообщает , — сказал Синотов.Как отметил губернатор Антон Алиханов, посетивший завод в рамках рабочего выезда, расширение производства даст возможность небольшим фермерским хозяйствам сбывать свой урожай, сообщает klops.ru. "Направление для нас очень важное, поскольку это большая проблема. Если крупные ребята, у них всё хорошо: калиброванное красивое яблоко, свои фруктохранилища. Но есть всё-таки достаточно большое количество людей, которые просто не знают, куда деваться со всем своим урожаем и что с ним делать. Вот надеюсь, что такое углубление переработки, углубление цепочки позволит нам эту проблему тоже решить", — отметил Алиханов.



"Бионова Рус" выпускает фруктовые батончики и пастилу. Продукция предприятия реализуется в аптечных сетях по всей России, включая Калининград, в супермаркетах сети "Лента", а также в магазинах Чехии, Литвы и Германии.



Производство фруктовой пастилы — отметил Алиханов."Бионова Рус" выпускает фруктовые батончики и пастилу. Продукция предприятия реализуется в аптечных сетях по всей России, включая Калининград, в супермаркетах сети "Лента", а также в магазинах Чехии, Литвы и Германии.Производство фруктовой пастилы открылось в Гвардейске в 2019 году. Категории: экономика, в России Ключевые слова: Калининградская область, предприятие, гвардейск, пастила, "Бионова Рус" География: Россия, Калининград — статья прочитана 220 раз Комментарии