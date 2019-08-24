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В Калининградской области начнут делать пастилу из местных яблок

Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас




Работающее в городе Гвардейск Калининградской области предприятие "Бионова Рус" с 2020 года начнёт использовать для производства пастилы яблоки местных сельхозпроизводителей вместо пюре из Польши, Ирана и Турции. Об этом журналистам рассказал руководитель проекта Александр Синотов.

"Переработку яблок запустим ориентировочно в 2020–2022 году. На сегодняшний день ряд местных совхозов заложили сады именно под наши требования. Мы будем иметь то сырьё, которое будет подходить под нашу продукцию"
, — сказал Синотов.

Как отметил губернатор Антон Алиханов, посетивший завод в рамках рабочего выезда, расширение производства даст возможность небольшим фермерским хозяйствам сбывать свой урожай, сообщает klops.ru.
"Направление для нас очень важное, поскольку это большая проблема. Если крупные ребята, у них всё хорошо: калиброванное красивое яблоко, свои фруктохранилища. Но есть всё-таки достаточно большое количество людей, которые просто не знают, куда деваться со всем своим урожаем и что с ним делать. Вот надеюсь, что такое углубление переработки, углубление цепочки позволит нам эту проблему тоже решить",
 — отметил Алиханов.

"Бионова Рус" выпускает фруктовые батончики и пастилу. Продукция предприятия реализуется в аптечных сетях по всей России, включая Калининград, в супермаркетах сети "Лента", а также в магазинах Чехии, Литвы и Германии.

Производство фруктовой пастилы открылось в Гвардейске в 2019 году.
Категории: экономика, в России
Ключевые слова: Калининградская область, предприятие, гвардейск, пастила, "Бионова Рус"
География: Россия, Калининград
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добавлена вчера, 23 августа, 19:30

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