Загрузка... Опрос литовской элиты: самый влиятельный представитель поп-культуры - А.Мамонтовас 🔊 Воспроизвести



В традиционном опросе представители элиты страны наиболее влиятельным представителем литовской поп-культуры назвали музыканта, продюсера и общественного деятеля Андрюса Мамонтоваса, сообщил в пятницу новостной портал delfi.lt.



Певец Марийонас Микутавичюс занял второе место в проведённом журналом Reitingai экспертном опросе, а на третьей позиции - Асмик Григорян, признанная в этом году лучшей оперной солисткой мира.



Они набрали 346, 336 и 324 баллов соответственно.



Следующими в списке находятся бывший спикер Сейма, продюсер и ведущий Арунас Валинскас, юморист и продюсер Гарольдас Мацкявичюс, певцы Юсте Арлаускайте-Джаззу и Эгидиюс Драгунас, ведущий Альгис Раманаускас, музыкант Юргис Диджюлис и ведущая Эдита Милдажите.



С 20 июня по 20 июля 2019 года журнал Reitingai проводил опрос представителей элиты Литвы по заказу новостного портала delfi.lt



А.Мамонтовас также занял первое место в списке самых влиятельных представителей литовской поп-культуры по материалам опроса, проведённого Spinter tyrimai, Э.Милдажите - второе, А.Валинскас - третье. В традиционном опросе представители элиты страны наиболее влиятельным представителем литовской поп-культуры назвали музыканта, продюсера и общественного деятеля Андрюса Мамонтоваса, сообщил в пятницу новостной портал delfi.lt.Певец Марийонас Микутавичюс занял второе место в проведённом журналом Reitingai экспертном опросе, а на третьей позиции - Асмик Григорян, признанная в этом году лучшей оперной солисткой мира.Они набрали 346, 336 и 324 баллов соответственно.Следующими в списке находятся бывший спикер Сейма, продюсер и ведущий Арунас Валинскас, юморист и продюсер Гарольдас Мацкявичюс, певцы Юсте Арлаускайте-Джаззу и Эгидиюс Драгунас, ведущий Альгис Раманаускас, музыкант Юргис Диджюлис и ведущая Эдита Милдажите.С 20 июня по 20 июля 2019 года журнал Reitingai проводил опрос представителей элиты Литвы по заказу новостного портала delfi.ltА.Мамонтовас также занял первое место в списке самых влиятельных представителей литовской поп-культуры по материалам опроса, проведённого Spinter tyrimai, Э.Милдажите - второе, А.Валинскас - третье. Загрузка... BNS Категории: культура, общество Ключевые слова: влияние, шоу-бизнес, рейтинги, Reitingai География: Литва — статья прочитана 92 раза Комментарии