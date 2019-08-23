Премьер Литвы в Риге почтит память Балтийского пути и обсудит ситуацию с Островецкой АЭС 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу отбывает в Ригу, где с лидерами правительств Эстонии и Латвии будет отмечать 30-летие Балтийского пути и обсудит ситуацию с Островецкой АЭС.



В Риге С Сквернялис встретится со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце, а также возложит цветы к памятнику Свободы.



В полдень премьер-министр примет участие в неформальной встрече со своими коллегами из Эстонии и Латвии для рабочего обеда и пресс-конференции.



Как сказал BNS вице-канцлер правительства Дэйвидас Матулёнис, встреча будет праздничной, но на ней будут также рассмотрены темы, важные для всех трёх стран Балтии, включая энергетику и приобретение электроэнергии в Беларуси после запуска Островецкой АЭС.



На прошлой неделе правительство Латвии объявило, что когда Литва прекратит импортировать электроэнергию из Беларуси, торговля ею начнётся вдоль латвийской границы. Официальные лица Литвы опасаются, что это может привести к попаданию на единый рынок через Латвию электроэнергии, производимой Белорусской Островецкой АЭС.



Правительство Литвы стремится заблокировать импорт с этой АЭС, утверждая, будто электростанция строится без соблюдения требований безопасности. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу отбывает в Ригу, где с лидерами правительств Эстонии и Латвии будет отмечать 30-летие Балтийского пути и обсудит ситуацию с Островецкой АЭС.В Риге С Сквернялис встретится со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце, а также возложит цветы к памятнику Свободы.В полдень премьер-министр примет участие в неформальной встрече со своими коллегами из Эстонии и Латвии для рабочего обеда и пресс-конференции.Как сказал BNS вице-канцлер правительства Дэйвидас Матулёнис, встреча будет праздничной, но на ней будут также рассмотрены темы, важные для всех трёх стран Балтии, включая энергетику и приобретение электроэнергии в Беларуси после запуска Островецкой АЭС.На прошлой неделе правительство Латвии объявило, что когда Литва прекратит импортировать электроэнергию из Беларуси, торговля ею начнётся вдоль латвийской границы. Официальные лица Литвы опасаются, что это может привести к попаданию на единый рынок через Латвию электроэнергии, производимой Белорусской Островецкой АЭС.Правительство Литвы стремится заблокировать импорт с этой АЭС, утверждая, будто электростанция строится без соблюдения требований безопасности. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Литва, угроза, БелАЭС — статья прочитана 186 раз Комментарии