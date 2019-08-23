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Фото дня: Джонсон в гостях у Макрона почувствовал себя как дома
Борис Джонсон совершил свой первый зарубежный визит в качестве премьер-министра Великобритании - сначала в Германию, а затем во Францию. Во Франции на встрече с президентом Эммануэлем Макроном Джонсон обсудил процедуру "брексита", сообщает ВВС.
Переговоры прошли в неформальной атмосфере - Джонсон даже положил ненадолго ногу на кофейный столик.
Социальные сети всполыхнули, обзывая британского премьера хамом и неучем.
Но, как оказалось, все было гораздо проще. Если судить по видеозаписи встречи, Джонсон поставил ногу на столик в ответ на шутку Эммануэля Макрона.
По словам корреспондента Sky News Тома Райнера, Макрон пошутил, сказав, что если Джонсон хочет чувствовать себя более свободно, то столик можно использовать как подставку для ног. Что Джонсон и сделал.
Французская пресса тоже не увидела ничего особенного в поведении британского премьера.
"Нет, Борис Джонсон не оскорбил Францию, выставив свой ботинок перед Эммануэлем Макроном", пишет газета Le Parisien. "Люди в интернете быстро реагируют на события, а иногда слишком быстро", - добавляет газета.
Макрон на поведение Джонсона отреагировал с улыбкой.
bbc.com
Ключевые слова: визит, Переговоры, Макрон, Брекзит, Джонсон
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