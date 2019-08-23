Р.Шимашюс - акцент в Cейме: обозвали вандалом, но даже не пригласили на заседание 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: www.lrytas.lt







Самоуправство. Вандализм. В минувшую среду мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса в Сейме обвиняли в том, что он приказал со здания библиотеки им. Врублевских убрать памятную доску в честь Йонаса Норейки-Генерала Ветры.



Организовавшая дискуссию о правовой среде увековечения исторической памяти государства Комиссия Сейма борьбы за свободу Сейма и историческую память основное внимание сосредоточила на спорном решении Р.Шимашюса. Правда, ни мэр столицы, ни другие представители муниципалитета не были приглашены на заседание.



Позже глава комиссии «крестьянин» Арунас Гумюляускас заявил газете, что не видел в этом смысла: «Дискуссия была организована очень быстро и обсуждалась кроме того, речь шла о правовой базе совсем другой страны». Организовавшая дискуссию о правовой среде увековечения исторической памяти государства Комиссия Сейма борьбы за свободу Сейма и историческую память основное внимание сосредоточила на спорном решении Р.Шимашюса. Правда, ни мэр столицы, ни другие представители муниципалитета не были приглашены на заседание.Позже глава комиссии «крестьянин» Арунас Гумюляускас заявил газете, что не видел в этом смысла: «Дискуссия была организована очень быстро и обсуждалась кроме того, речь шла о правовой базе совсем другой страны».



По словам Безараса, вешание доски также повредило охраняемое здание. Это правда, при снятии памятной доски был причинён ущерб и охраняемому зданию. Правда, памятная доска к ценностным особенностям здания не относится, поэтому муниципалитет следовал им самим установленному порядку.



Однако В.Безарас отметил, что этот порядок не зарегистрирован в реестре правовых актов, поэтому он по сути является незаконным.



Кроме того, муниципалитет должен был координировать свои действия с управляющим зданием библиотеки Академии наук им. Врублевских, но этого не сделал.



«Почему один разбивший доску вандал Станисловас Томас был наказан денежным штрафом, а мэр Вильнюса не наказан и чувствует себя правым?», - удивляется представитель Союза крестьян и «зелёных» Литвы Стасис Туменас.



Другой член комиссии, Повилас Урбшис, считает, что действия руководителей муниципалитета должны оцениваться очень строго: «Из того, что я слышу и в какой степени я углубился, могу сказать, что Р.Шимашюс инициировал случай вандализма».



Им вторил и включившийся в дискуссию председатель парламентского Комитета по образованию и науке Эугениюс Йовайша, который настаивал на том, что мэр Вильнюса и возглавляемый им горсовет действовали в одностороннем порядке, поэтому, дескать, «возникает основа для дальнейших обсуждений».



А.Гумуляускас заявил, что его также задело последующее решение Р.Шимашюса о снятии мемориальной доски поэтессе Валерии Вальсюнене за сотрудничество с Советами: «Это было как бы взяткой мэра патриотам. Мы должны обеспечить, чтобы все подобные действия осуществлялись в соответствии с правовыми актами».



По словам А.Гумуляускаса, Департаменту культурного наследия следует разработать единый порядок, который будет применяться во всех муниципалитетах: «Сегодня существует много серых зон, когда не регламентируется ни вывешивание досок, ни их удаление. Случай с доской Й.Норейки ясно показал этот хаос».



Тадас ИГНАТАВИЧЮС,



«Lietuvos rytas».



Первоисточник: R. Šimašiui – kirčiai Seime: išvadino vandalu, o į posėdį net nekvietė



Перевод на русский язык: Владимир ВАХМАН, "Обзор" Руководитель Департамента культурного наследия Видмантас Безарас, которого вызвали на заседание комиссии, сообщил, что в связи с действиями муниципалитета сделано обращение в прокуратуру.По словам Безараса, вешание доски также повредило охраняемое здание. Это правда, при снятии памятной доски был причинён ущерб и охраняемому зданию. Правда, памятная доска к ценностным особенностям здания не относится, поэтому муниципалитет следовал им самим установленному порядку.Однако В.Безарас отметил, что этот порядок не зарегистрирован в реестре правовых актов, поэтому он по сути является незаконным.Кроме того, муниципалитет должен был координировать свои действия с управляющим зданием библиотеки Академии наук им. Врублевских, но этого не сделал.«Почему один разбивший доску вандал Станисловас Томас был наказан денежным штрафом, а мэр Вильнюса не наказан и чувствует себя правым?», - удивляется представитель Союза крестьян и «зелёных» Литвы Стасис Туменас.Другой член комиссии, Повилас Урбшис, считает, что действия руководителей муниципалитета должны оцениваться очень строго: «Из того, что я слышу и в какой степени я углубился, могу сказать, что Р.Шимашюс инициировал случай вандализма».Им вторил и включившийся в дискуссию председатель парламентского Комитета по образованию и науке Эугениюс Йовайша, который настаивал на том, что мэр Вильнюса и возглавляемый им горсовет действовали в одностороннем порядке, поэтому, дескать, «возникает основа для дальнейших обсуждений».А.Гумуляускас заявил, что его также задело последующее решение Р.Шимашюса о снятии мемориальной доски поэтессе Валерии Вальсюнене за сотрудничество с Советами: «Это было как бы взяткой мэра патриотам. Мы должны обеспечить, чтобы все подобные действия осуществлялись в соответствии с правовыми актами».По словам А.Гумуляускаса, Департаменту культурного наследия следует разработать единый порядок, который будет применяться во всех муниципалитетах: «Сегодня существует много серых зон, когда не регламентируется ни вывешивание досок, ни их удаление. Случай с доской Й.Норейки ясно показал этот хаос».Тадас ИГНАТАВИЧЮС,«Lietuvos rytas». Категории: история, политика, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, Вильнюс, мэр, памятная доска, Ремигиюс ШИМАШЮС, Генерал Ветра, Йонас Норейка, библиотека им. Врублевских География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 106 раз Комментарии