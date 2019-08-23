Китай отказался разговаривать с Россией и США о контроле над вооружениями 🔊 Воспроизвести Чжан Цзюнь Фото: Thomas Peter / Reuters



Китай не планирует участвовать в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает



«В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них», — сказал китайский дипломат, подчеркнув, что страна излагала свою позицию «уже множество раз».



Кроме того, Китай выступил против размещения новых американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Чжан отметил, что подобные китайские ракеты находятся на внутренней территории, «предназначаются только для обороны и не представляют угрозы для других стран».



Ранее США заявили, что решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за бесконтрольно развивающейся ракетной программы Китая. До этого министр обороны США Марк Эспер выступил за размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии как можно скорее. Китай не планирует участвовать в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.«В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них», — сказал китайский дипломат, подчеркнув, что страна излагала свою позицию «уже множество раз».Кроме того, Китай выступил против размещения новых американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Чжан отметил, что подобные китайские ракеты находятся на внутренней территории, «предназначаются только для обороны и не представляют угрозы для других стран».Ранее США заявили, что решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за бесконтрольно развивающейся ракетной программы Китая. До этого министр обороны США Марк Эспер выступил за размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии как можно скорее. lenta.ru Категории: в мире, политика Ключевые слова: Китай, договор, ракеты, выход, РСМД — статья прочитана 181 раз Комментарии