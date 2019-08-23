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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Китай отказался разговаривать с Россией и США о контроле над вооружениями
Китай не планирует участвовать в трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, передает ЛЕНТА со ссылкой на ТАСС.
«В настоящее время Китай не заинтересован в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями и не будет принимать участие в них», — сказал китайский дипломат, подчеркнув, что страна излагала свою позицию «уже множество раз».
Кроме того, Китай выступил против размещения новых американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Чжан отметил, что подобные китайские ракеты находятся на внутренней территории, «предназначаются только для обороны и не представляют угрозы для других стран».
Ранее США заявили, что решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за бесконтрольно развивающейся ракетной программы Китая. До этого министр обороны США Марк Эспер выступил за размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии как можно скорее.
lenta.ru
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