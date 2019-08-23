Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Spectrum Baltic сможет импортировать электроэнергию из Калининграда только после запуска АЭС



Латвийская компания Spectrum Baltic, которая намеревается импортировать электроэнергию в Литву из Калининграда, сможет сделать это только после того, как в этой области начнёт действовать атомная электростанция (АЭС), но её строительство в настоящее время приостановлено.



Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) в четверг пересмотрел выданное компании в начале августа разрешение. Это было сделано в свете условий эксплуатации, предусмотренных в предварительном соглашении компании с Балтийской АЭС.



Разрешение вступает в силу после начала промышленной эксплуатации Балтийской АЭС в Калининградской области. Компания также обязана представить VERT подписанный долгосрочный коммерческий контракт, который подтвердит, что импортируемая электроэнергия производится на Балтийской АЭС в Калининградской области", - говорится в сообщении VERT. Spectrum Baltic сможет импортировать электроэнергию из Калининграда только после запуска АЭСЛатвийская компания Spectrum Baltic, которая намеревается импортировать электроэнергию в Литву из Калининграда, сможет сделать это только после того, как в этой области начнёт действовать атомная электростанция (АЭС), но её строительство в настоящее время приостановлено.Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) в четверг пересмотрел выданное компании в начале августа разрешение. Это было сделано в свете условий эксплуатации, предусмотренных в предварительном соглашении компании с Балтийской АЭС.Разрешение вступает в силу после начала промышленной эксплуатации Балтийской АЭС в Калининградской области. Компания также обязана представить VERT подписанный долгосрочный коммерческий контракт, который подтвердит, что импортируемая электроэнергия производится на Балтийской АЭС в Калининградской области", - говорится в сообщении VERT. В случае несоблюдения правовых актов латвийской компанией, VERT может приостановить или отозвать разрешение.



Компания Spectrum Baltic ранее представила Совету предварительный не обязывающий договор купли-продажи электроэнергии с Балтийской АЭС.



У Spectrum Baltic уже есть выданное в июне разрешение на импорт электроэнергии из Беларуси, а с февраля - и лицензию независимого поставщика электроэнергии но импортировать электроэнергию из третьих стран компания сможет только по контрактам с компаниями в этих странах.



BNS напоминает, что в августе в Литве начали ставить вопросы по поводу решения Латвии открыть свою границу для импорта электроэнергии из России (когда Литва начнёт применять своё эмбарго на белорусскую электроэнергию после запуска Островецкой АЭС) и потенциально закупать электроэнергии с этой электростанции.



В этом контексте также упоминался Spectrum Baltic, хотя представители компании заявили, что планируют прокомментировать ситуацию в конце сентября, когда агентство BNS спросило, намерены ли они каким-либо образом импортировать электроэнергию с Островецкой АЭС.



Строительство АЭС в Калининграде было приостановлено в мае 2013 года, после того как чуть более одной пятой запланированных работ было завершено.



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Промышленное производство и продажи в Литве за семь месяцев этого года по сравнению с январем-июлем прошлого года выросли на 5,1% в сопоставимых ценах до 13,5 млрд евро. Без учёта влияния рабочих дней годовой рост промышленного производства тоже составил 5,1%.



Только в июле, по сравнению с июнем, промышленное производство и продажи после коррекции на сезонность и число рабочих дней выросли на 1,2% до 1,96 млрд евро (без коррекции, по данным Департамента статистики Литвы, этот показатель составил 2,3%.



Объёмы горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и продукция обрабатывающей промышленности увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, выпуск только продукции обрабатывающей промышленности также увеличился на 5,5%, производство обрабатывающей промышленности без учёта продуктов нефтепереработки - на 6,6%.



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В конце первой половины этого года в Литве было 18,7 тыс. вакансий для наёмных работников - на 2,6%, или на 0,5 тыс. рабочих мест меньше, чем в конце июня прошлого года.



По данным Статистического управления Литвы, число рабочих мест в течение квартала - в конце июня этого года по сравнению с концом марта - сократилось на 2,3%, или на 0,4 тыс.



В течение квартала больше всего сократилось вакансий в сфере строительства и торговли (по 0,3 тыс.) и транспорта (0,2 тыс.). Вакансии увеличились в промышленности (0,3 тыс.), в сферах государственного управления и обороны, в обязательном социальном страховании и сфере образования (по 0,1 тыс.).



Наибольшее количество вакансий во втором квартале было в промышленности - 4,6 тыс. (24,7% всех вакансий), в сферах государственного управления и обороны, обязательного социального страхования - 2,8 тыс. (15%), в торговле - 2,5 тыс. (13,1%).



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За первое полугодие текущего года в Литве останавливалось 1,751 млн гостей - на 11,3% больше, чем в январе-июне 2018 года. Количество иностранных туристов увеличилось в этом году на 9,2% до 831,4 тыс. человек, местных туристов - на 13,2% до 919,1 тыс. человек.



Только во втором квартале этого года в гостиничных заведениях останавливалось 1,088 млн туристов, или на 11,6% больше, чем за соответствующий период 2018-го, из них иностранцев - 543,5 тыс., или на 11,4% больше. Такие предварительные данные предоставлены Статистическим управлением Литвы.



Количество ночёвок в первом полугодии составило 3,821 млн, во втором квартале - 2,377 млн, или на 10,8% и 11,8% соответственно больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.



За первое полугодие в гостиницах, гостевых домах и мотелях останавливалось 1217 тыс. туристов, или на 10% больше, чем в январе-июне прошлого года, во втором квартале - 730,6 тыс., или на 10,6% больше. Количество иностранных туристов, проживавших в гостиницах, гостевых домах и мотелях, составило 679 тыс. и 442,8 тыс. соответственно, что на 7,9% и 10,6% больше.



Во втором квартале гостиницы, гостевые дома и мотели привлекли наибольшее количество туристов из Германии - 62,5 тыс. (14,1% всех останавливающихся там иностранцев). Туристов из соседних стран (Беларуси, Латвии, Польши, России) было размещено 158,6 тыс. (35,8%).



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Инвестиционная компания Dao family, принадлежащая семье Таутвидаса Мисюнаса, миноритарного акционера группы Achema, запланировала новый проект в Ниде по реконструкции жилого комплекса, который также будет предлагать гостиничные услуги.



По данным портала 15min.lt, инвестиции в проект должны составить 19,5 млн евро.



Ожидается, что строительство начнётся в четвёртом квартале этого года и завершится в четвёртом квартале 2021 года. Говорят, что комплекс будет управляться самой Dao Family, другого оператора компания искать не будет.



Dao Family владеет инвестициями и бизнесами, которые в основном принадлежат семье Мисюнасов. Ими управляет базирующаяся в Люксембурге Dao AM, представляющаяся как холдинговая компания, инвестирующая с различными партнёрами.



Dao AM отмечает, что в Литве она также инвестировала в развитие дома отдыха Naujoji Elija в Швянтойи, торгового комплекса Nordika и высокотехнологичного производственного комплекса группы BOD в Вильнюсе.



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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с ноября будет возить пассажиров из Вильнюса в лондонский аэропорт Саутенд.



Лоукостер Ryanair заявил в четверг, что рейсы из Вильнюса в Лондон будет совершать три раза в неделю.



В настоящее время из Вильнюса с помощью Ryanair можно добраться до аэропортов Лондон Станстед и Лутон.



Есть также прямые рейсы венгерского лоукостера WizzAir в Лондон из Вильнюса, а также польской авиакомпании LOT, которая начала летать в аэропорт Лондон-Сити в апреле. BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии