«На том же месте в будущем году», - эту фразу они повторяли каждый год, расставаясь после очередной встречи.
Встречаясь раз в году вот уже более 20 лет, Он и Она безумно радовались этой встрече, и в то же время ужасно огорчались. И мучились! Мучились угрызениями совести из за того, что изменяют своим семьям, в которых растут по трое детей. Мучились от того, что надо расставаться на целый год. А мучаясь, они в то же время оправдывали себя - ведь так поступают многие! А годы шли, а встречи продолжались...
На 5-ом Международном театральном фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 16 августа на сцене кино-концертного зала санатория «Эгле» зрители с увлечением смотрели спектакль Бернарда Слейда «На том же месте, в будущем году» театрального проекта «ТриТформаТ» из Минска.
Замечательные белорусские актеры Вера Полякова и Виктор Рыбчинский очень интересно представили зрителю удивительную судьбу мужчины и женщины, прожив на сцене жизнь героев Стеллы и Джорджа, пройдя все их жизненные ступени - молодость, зрелость и старость.
Спектакль шёл два часа без перерыва, и пока ещё один молчаливый герой спектакля - служитель отеля, в котором постоянно останавливались любовники, разбирал чемодан, в это время главные герои меняли наряды, прически, и внутренне настраивались на возрастные изменения персонажей.
Вот они юные, и вот они уже играют людей преклонного возраста. И это перевоплощение им удалось. Актёр Виктор Рыбчинский в реальности старше актрисы Веры Поляковой более, чем на 10 лет.
После спектакля им был задан вопрос: «Сколько же вам лет в реальности и какой возраст героев вам сложнее всего было играть?»
А ответ их был таков. Виктору играть было сложнее юного любовника, персонажа в самом молодом возрасте, а Вере – необычно было себя чувствовать на сцене «беременной четвёртым ребёнком», а еще сложнее всего было преобразиться в женщину преклонного возраста».
Но роли были сыграны эмоционально, красочно и со всеми оттенками их бурного романа. Встречаясь в номере, они рассказывали друг другу смешные, и не очень, истории из их семейной жизни, про жену и мужа, про своих детей, которых очень любили и очень за них переживали.
И вот пролетели годы. Он, похоронив жену, решился сделать ей предложение. Она, ещё будучи замужем всё также за своим мужем, ставшим инвалидом, ему отказала...
Такая необычная история любовников была показана зрителю с юмором, со слезами, с грустинкой в глазах, с самыми разнообразными эмоциями, поэтому, и зритель сопереживал героям спектакля.
Яркая игра актёров очень понравилась многочисленной публике и гостям из Минска. В зале присутствовали известная актриса Ирина Егорова (роль в знаменитом белорусском фильме «Белые Росы», народная артистка России (2004), легендарный музыкальный редактор белорусского телевидения Людмила Полковникова, которая первая выпустила в эфир такие группы как «Ляпис Трубецкой» и «Нейро Дюбель», и Александр Вавилов, главный режиссер гала-концерта закрытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Посмотреть этот спектакль также приехали сотрудники посольства Республики Беларусь в Литве.
После представления гости были приглашены на фуршет, где они могли ближе познакомиться с Верой Поляковой и полюбоваться ещё её одним талантом. Весь вечер с большим энтузиазмом и от всей души она исполняла прекрасные песни.
Фото автора
Спектакль шёл два часа без перерыва, и пока ещё один молчаливый герой спектакля - служитель отеля, в котором постоянно останавливались любовники, разбирал чемодан, в это время главные герои меняли наряды, прически, и внутренне настраивались на возрастные изменения персонажей.
Вот они юные, и вот они уже играют людей преклонного возраста. И это перевоплощение им удалось. Актёр Виктор Рыбчинский в реальности старше актрисы Веры Поляковой более, чем на 10 лет.
После спектакля им был задан вопрос: «Сколько же вам лет в реальности и какой возраст героев вам сложнее всего было играть?»
А ответ их был таков. Виктору играть было сложнее юного любовника, персонажа в самом молодом возрасте, а Вере – необычно было себя чувствовать на сцене «беременной четвёртым ребёнком», а еще сложнее всего было преобразиться в женщину преклонного возраста».
Но роли были сыграны эмоционально, красочно и со всеми оттенками их бурного романа. Встречаясь в номере, они рассказывали друг другу смешные, и не очень, истории из их семейной жизни, про жену и мужа, про своих детей, которых очень любили и очень за них переживали.
И вот пролетели годы. Он, похоронив жену, решился сделать ей предложение. Она, ещё будучи замужем всё также за своим мужем, ставшим инвалидом, ему отказала...
Такая необычная история любовников была показана зрителю с юмором, со слезами, с грустинкой в глазах, с самыми разнообразными эмоциями, поэтому, и зритель сопереживал героям спектакля.
Яркая игра актёров очень понравилась многочисленной публике и гостям из Минска. В зале присутствовали известная актриса Ирина Егорова (роль в знаменитом белорусском фильме «Белые Росы», народная артистка России (2004), легендарный музыкальный редактор белорусского телевидения Людмила Полковникова, которая первая выпустила в эфир такие группы как «Ляпис Трубецкой» и «Нейро Дюбель», и Александр Вавилов, главный режиссер гала-концерта закрытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
Посмотреть этот спектакль также приехали сотрудники посольства Республики Беларусь в Литве.
После представления гости были приглашены на фуршет, где они могли ближе познакомиться с Верой Поляковой и полюбоваться ещё её одним талантом. Весь вечер с большим энтузиазмом и от всей души она исполняла прекрасные песни.
Фото автора
Татьяна СОКОЛОВА, "Обзор"
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «ТриТформаТ», «Перекрёсток», SANKRYŽA, Вера Полякова, Виктор Рыбчинский
География: Литва, Друскининкай