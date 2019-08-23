«На том же месте...» 🔊 Воспроизвести



«На том же месте в будущем году», - эту фразу они повторяли каждый год, расставаясь после очередной встречи.



Встречаясь раз в году вот уже более 20 лет, Он и Она безумно радовались этой встрече, и в то же время ужасно огорчались. И мучились! Мучились угрызениями совести из за того, что изменяют своим семьям, в которых растут по трое детей. Мучились от того, что надо расставаться на целый год. А мучаясь, они в то же время оправдывали себя - ведь так поступают многие! А годы шли, а встречи продолжались...



На 5-ом Международном театральном фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 16 августа на сцене кино-концертного зала санатория «Эгле» зрители с увлечением смотрели спектакль Бернарда Слейда «На том же месте, в будущем году» театрального проекта «ТриТформаТ» из Минска. Встречаясь раз в году вот уже более 20 лет, Он и Она безумно радовались этой встрече, и в то же время ужасно огорчались. И мучились! Мучились угрызениями совести из за того, что изменяют своим семьям, в которых растут по трое детей. Мучились от того, что надо расставаться на целый год. А мучаясь, они в то же время оправдывали себя - ведь так поступают многие! А годы шли, а встречи продолжались...На 5-ом Международном театральном фестивале «Перекресток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 16 августа на сцене кино-концертного зала санатория «Эгле» зрители с увлечением смотрели спектакль Бернарда Слейда «На том же месте, в будущем году» театрального проекта «ТриТформаТ» из Минска.



Спектакль шёл два часа без перерыва, и пока ещё один молчаливый герой спектакля - служитель отеля, в котором постоянно останавливались любовники, разбирал чемодан, в это время главные герои меняли наряды, прически, и внутренне настраивались на возрастные изменения персонажей.



Вот они юные, и вот они уже играют людей преклонного возраста. И это перевоплощение им удалось. Актёр Виктор Рыбчинский в реальности старше актрисы Веры Поляковой более, чем на 10 лет.



После спектакля им был задан вопрос: «Сколько же вам лет в реальности и какой возраст героев вам сложнее всего было играть?»



А ответ их был таков. Виктору играть было сложнее юного любовника, персонажа в самом молодом возрасте, а Вере – необычно было себя чувствовать на сцене «беременной четвёртым ребёнком», а еще сложнее всего было преобразиться в женщину преклонного возраста».



Но роли были сыграны эмоционально, красочно и со всеми оттенками их бурного романа. Встречаясь в номере, они рассказывали друг другу смешные, и не очень, истории из их семейной жизни, про жену и мужа, про своих детей, которых очень любили и очень за них переживали.



И вот пролетели годы. Он, похоронив жену, решился сделать ей предложение. Она, ещё будучи замужем всё также за своим мужем, ставшим инвалидом, ему отказала...



Такая необычная история любовников была показана зрителю с юмором, со слезами, с грустинкой в глазах, с самыми разнообразными эмоциями, поэтому, и зритель сопереживал героям спектакля.







Яркая игра актёров очень понравилась многочисленной публике и гостям из Минска. В зале присутствовали известная актриса Ирина Егорова (роль в знаменитом белорусском фильме «Белые Росы», народная артистка России (2004), легендарный музыкальный редактор белорусского телевидения Людмила Полковникова, которая первая выпустила в эфир такие группы как «Ляпис Трубецкой» и «Нейро Дюбель», и Александр Вавилов, главный режиссер гала-концерта закрытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".



Посмотреть этот спектакль также приехали сотрудники посольства Республики Беларусь в Литве.



После представления гости были приглашены на фуршет, где они могли ближе познакомиться с Верой Поляковой и полюбоваться ещё её одним талантом. Весь вечер с большим энтузиазмом и от всей души она исполняла прекрасные песни.



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Замечательные белорусские актеры Вера Полякова и Виктор Рыбчинский очень интересно представили зрителю удивительную судьбу мужчины и женщины, прожив на сцене жизнь героев Стеллы и Джорджа, пройдя все их жизненные ступени - молодость, зрелость и старость.Спектакль шёл два часа без перерыва, и пока ещё один молчаливый герой спектакля - служитель отеля, в котором постоянно останавливались любовники, разбирал чемодан, в это время главные герои меняли наряды, прически, и внутренне настраивались на возрастные изменения персонажей.Вот они юные, и вот они уже играют людей преклонного возраста. И это перевоплощение им удалось. Актёр Виктор Рыбчинский в реальности старше актрисы Веры Поляковой более, чем на 10 лет.После спектакля им был задан вопрос: «Сколько же вам лет в реальности и какой возраст героев вам сложнее всего было играть?»А ответ их был таков. Виктору играть было сложнее юного любовника, персонажа в самом молодом возрасте, а Вере – необычно было себя чувствовать на сцене «беременной четвёртым ребёнком», а еще сложнее всего было преобразиться в женщину преклонного возраста».Но роли были сыграны эмоционально, красочно и со всеми оттенками их бурного романа. Встречаясь в номере, они рассказывали друг другу смешные, и не очень, истории из их семейной жизни, про жену и мужа, про своих детей, которых очень любили и очень за них переживали.И вот пролетели годы. Он, похоронив жену, решился сделать ей предложение. Она, ещё будучи замужем всё также за своим мужем, ставшим инвалидом, ему отказала...Такая необычная история любовников была показана зрителю с юмором, со слезами, с грустинкой в глазах, с самыми разнообразными эмоциями, поэтому, и зритель сопереживал героям спектакля.Яркая игра актёров очень понравилась многочисленной публике и гостям из Минска. В зале присутствовали известная актриса Ирина Егорова (роль в знаменитом белорусском фильме «Белые Росы», народная артистка России (2004), легендарный музыкальный редактор белорусского телевидения Людмила Полковникова, которая первая выпустила в эфир такие группы как «Ляпис Трубецкой» и «Нейро Дюбель», и Александр Вавилов, главный режиссер гала-концерта закрытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".Посмотреть этот спектакль также приехали сотрудники посольства Республики Беларусь в Литве.После представления гости были приглашены на фуршет, где они могли ближе познакомиться с Верой Поляковой и полюбоваться ещё её одним талантом. Весь вечер с большим энтузиазмом и от всей души она исполняла прекрасные песни. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «ТриТформаТ», «Перекрёсток», SANKRYŽA, Вера Полякова, Виктор Рыбчинский География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 72 раза Комментарии