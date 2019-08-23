Р.Карбаускис поддерживает идею выражения недоверия В.Пранцкетису из-за И.Розовой СМИ 🔊 Воспроизвести



Лидер правящего "Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис говорит, что поддерживает выдвинутое оппозицией предложение выразить недоверие спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису за то, что он скрыл информацию на члена Сейма Ирину Розову от коллег-парламентариев.



"Мы все понимаем, что этот человек не может находиться на посту председателя Сейма", - заявил Р.Карбаускис ежедневной газете Lietuvos rytas.



Он полагает, что "крестьяне" в этом вопросе могут объединить усилия с оппозицией.



Вице-спикер Сейма Ирена Дягутене заявила, что правление приняло бы другое решение относительно поездки И.Розовой в Грузию, если бы ей были предоставлены сведения, полученные спикером Сейма от службы разведки.



"В.Пранцкетис не предупредил нас и поставил в неловкое положение. Очевидно, что сейчас возникает повод говорить о недоверии к нему", - сказал И.Дягутене изданию.



В течение нескольких последних месяцев Р.Карбаускис призывал В.Пранцкетиса уйти в отставку с поста спикера Сейма и передать этот пост своим партнерам по коалиции социал-трудовикам. Лидер правящего "Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис говорит, что поддерживает выдвинутое оппозицией предложение выразить недоверие спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису за то, что он скрыл информацию на члена Сейма Ирину Розову от коллег-парламентариев."Мы все понимаем, что этот человек не может находиться на посту председателя Сейма", - заявил Р.Карбаускис ежедневной газете Lietuvos rytas.Он полагает, что "крестьяне" в этом вопросе могут объединить усилия с оппозицией.Вице-спикер Сейма Ирена Дягутене заявила, что правление приняло бы другое решение относительно поездки И.Розовой в Грузию, если бы ей были предоставлены сведения, полученные спикером Сейма от службы разведки."В.Пранцкетис не предупредил нас и поставил в неловкое положение. Очевидно, что сейчас возникает повод говорить о недоверии к нему", - сказал И.Дягутене изданию.В течение нескольких последних месяцев Р.Карбаускис призывал В.Пранцкетиса уйти в отставку с поста спикера Сейма и передать этот пост своим партнерам по коалиции социал-трудовикам. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, форум, депутат, расследование, Спикер, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 64 раза Комментарии