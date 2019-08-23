К 30-летию Балтийского пути - акции от Вильнюса до Гонконга 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Поскольку Литва, Латвия и Эстония в пятницу празднуют 30-ю годовщину Балтийского пути, жители Гонконга в этот день тоже объединятся в живую цепь людей, требующих, чтобы Китай дал им больше свободы.



23 августа 1989 года Балтийский путь из Вильнюса в Таллинн, объединивший более миллиона человек, стал символом успешного ненасильственного сопротивления.



Крупнейшие праздничные мероприятия запланированы на пятницу в Вильнюсе и на границе с Латвией, по случаю юбилея будут организованы эстафетный забег и выставки. Вечером президент Гитанас Науседа поприветствует людей на праздничном концерте в столице.



В 8 тыс. км от Вильнюса примерно в 15 час. "Гонконгский путь" будет организован активистами, стремящимися к большей свободе и демократии, недовольными вмешательством Китая в дела города. Поскольку Литва, Латвия и Эстония в пятницу празднуют 30-ю годовщину Балтийского пути, жители Гонконга в этот день тоже объединятся в живую цепь людей, требующих, чтобы Китай дал им больше свободы.23 августа 1989 года Балтийский путь из Вильнюса в Таллинн, объединивший более миллиона человек, стал символом успешного ненасильственного сопротивления.Крупнейшие праздничные мероприятия запланированы на пятницу в Вильнюсе и на границе с Латвией, по случаю юбилея будут организованы эстафетный забег и выставки. Вечером президент Гитанас Науседа поприветствует людей на праздничном концерте в столице.В 8 тыс. км от Вильнюса примерно в 15 час. "Гонконгский путь" будет организован активистами, стремящимися к большей свободе и демократии, недовольными вмешательством Китая в дела города. "Балтийский путь был вдохновляющим событием для многих борцов за свободу во всём мире. Он продемонстрировал силу солидарности и ненасильственного общественного движения", - сказал BNS Джошуа Вонг, один из лидеров оппозиции в Гонконге, руководитель организации Demosisto.



Вонг сравнил отношение Китая к Гонконгу с советским вмешательством в дела Балтии три десятилетия назад.



«В последние месяцы жители Гонконга страдают от крайне сурового поведения полиции и прямого политического вмешательства Китая, аналогичного тому, что прибалтийские государства испытали от СССР 30 лет назад», - сказал 22-летний активист, который стал лицом протестующих в Гонконге.



Историк Альгимантас Каспаравичюс говорит, что Балтийский путь длиной более 600 километров укрепил решимость литовцев, латышей и эстонцев, а Москва и Запад начали осознавать, что страны Балтии станут независимыми государствами.



"В последние месяцы жители Гонконга страдают от крайне сурового поведения полиции и прямого политического вмешательства Китая, аналогичного тому, какое Балтийские страны испытали от СССР 30 лет назад", - сказал 22-летний активист, ставший лицом гонконгских демонстрантов.



Историк Альгимантас Каспаравичюс говорит, что Балтийский путь длиной более 600 километров укрепил решимость литовцев, латышей и эстонцев, а Москва и Запад начали осознавать, что страны Балтии станут независимыми государствами.



"Страны Балтии сами осознали свою силу, а народы Балтии стали осознавать в мире как международных субъектов", - сказал Каспаравичюс BNS.



По его словам, после Балтийского пути тогдашний советский лидер Михаил Горбачев "начал очень чётко понимать, что народы трёх Балтийских стран движутся к политической независимости".



По словам историка, эта демонстрация странам Западной Европы и Соединённым Штатам показала, что "три народа Балтии могут работать заодно, для что они очень быстро, эффективно и мирным способом движутся к политической независимости".



Балтийский путь был организован по случаю 50-летия пакта Молотова-Риббентропа, который привёл к оккупации стран Балтии, договора между Советами и нацистской Германией о разделе Европы.



По словам А.Каспаравичюса, все основные средства массовой информации в мире вели прямые трансляции о живой цепи от Вильнюса до Таллинна, и эта демонстрация стала символом невооружённого освобождения.



В 2004 году в живую цепь в знак протеста против военной угрозы Китая собрались жители Тайваня, а в 2013 году эту акцию повторили каталонцы, стремящиеся выйти из состава Испании. Организаторы говорят, что в этих демонстрациях приняли участие более миллиона человек.



По случаю 30-й годовщины Балтийского пути в пятницу флаги стран Балтии осветят здания в городах Чехии, Венгрии и Болгарии.



А.Каспаравичюс предсказывает, что Балтийский путь может в будущем вдохновить и другие народы.



"В будущем появятся и другие похожие пути освобождения, возможно, в Азии, Европе или Африке, когда эта созданная тремя балтийскими государствами модель политических действий будет применена другими нациями и на других континентах", - сказал историк.







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Страны Балтии, Польша и Румыния в пятницу призвали остальные страны Европейского союза (ЕС) внести больший вклад в расследование преступлений сталинизма и нацизма, чтобы предотвратить путь манипулированию историей.



Совместное заявление в связи с 80-летем Пакта Молотова-Риббентропа было сделано министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии.



В нём говорится, что "практика расследования преступлений тоталитарных режимов и привлечение к уголовной ответственности преступников в настоящее время недостаточное".



"Мы призываем правительства всех европейских стран оказать полную поддержку историческому исследованию тоталитарных режимов. Действуя согласованно, мы сможем более эффективно бороться с кампаниями дезинформации и предотвращать попытки манипулирования историческими фактами", - говорится в заявлении.



"Память об ужасах прошлого даёт знания и силу отвергать тех, кто стремится возродить эти идеологии или оправдать преступления тоталитарных режимов и отрицать вину. Память о жертвах заставляет нас добиваться исторической справедливости, просвещать общественность о преступном наследии тоталитарных режимов на Европейском континенте и изучать его", - сказали министры.



Литовские политики и дипломаты неоднократно выражали свое разочарование тем, что советские преступления недостаточно поняты на Западе, и Россия пытается отрицать или приуменьшать их.



23 августа 1939 года нацисты и Советы разделили Восточную Европу секретным договором. Это соглашение привело к оккупации стран Балтии.



По инициативе литовцев и других восточноевропейских стран Европейский парламент объявил этот день Европейским днем ​​памяти жертв тоталитарных режимов. BNS Категории: политика, общество, история Ключевые слова: Балтийский путь, акция, юбилей География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии