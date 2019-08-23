Загрузка... Итальянская делегация приедет в Крым с культурной миссией 🔊 Воспроизвести



Президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия сообщил, что делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщает



Он рассказал РИА Новости, что делегация пробудет в регионе с 27 сентября по 8 октября.



Визит приурочен к проведению Международного русско-итальянского арт-фестиваля «Лигурийские сезоны» в Севастополе.



«Для участия в арт-проекте в Крым приедут представители культурной общественности и делового сообщества провинции Лигурия. Программой предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии», — сообщил Пипия.



Ранее приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что при посещении российского региона он увидел пропасть между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут в западных СМИ. Президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия сообщил, что делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщает RT Он рассказал РИА Новости, что делегация пробудет в регионе с 27 сентября по 8 октября.Визит приурочен к проведению Международного русско-итальянского арт-фестиваля «Лигурийские сезоны» в Севастополе.«Для участия в арт-проекте в Крым приедут представители культурной общественности и делового сообщества провинции Лигурия. Программой предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии», — сообщил Пипия.Ранее приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что при посещении российского региона он увидел пропасть между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут в западных СМИ. Загрузка... russian.rt.com Категории: политика, общество, культура, в Европе Ключевые слова: форум, фестиваль, Италия, делегация, Крым — статья прочитана 183 раза Комментарии