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Итальянская делегация приедет в Крым с культурной миссией
Президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия сообщил, что делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией, сообщает RT.
Он рассказал РИА Новости, что делегация пробудет в регионе с 27 сентября по 8 октября.
Визит приурочен к проведению Международного русско-итальянского арт-фестиваля «Лигурийские сезоны» в Севастополе.
«Для участия в арт-проекте в Крым приедут представители культурной общественности и делового сообщества провинции Лигурия. Программой предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии», — сообщил Пипия.
Ранее приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что при посещении российского региона он увидел пропасть между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут в западных СМИ.
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russian.rt.com
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