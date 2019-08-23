В.Томашевский о справке ДГБ на И.Розову: это какая-то чушь 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Европарламентарий Вальдемар Томашевский, лидер партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), утверждает, что ему не было известно о том, что парламентарий Ирина Розова общается с российскими дипломатами по вопросу финансирования Альянса русских Литвы, но несмотря на это справку Департамента государственной безопасности (ДГБ) он назвал чушью.



"Никто не знает этих действий. Даже не начато расследование, о чём мы говорим. Никто не знает, что за действия были. Я думаю, что здесь какая-то чушь. Мне не интересно, потому что мы делаем свою работу и не играем в эти игры", - сказал В.Томашевский BNS.



"Когда будут сделаны выводы, я прокомментирую", - добавил он.



Секретные сведения на И.Розову спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису были переданы в январе 2018 г., когда рассматривался вопрос о предоставлении ей права на работу с секретной информацией. Европарламентарий Вальдемар Томашевский, лидер партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), утверждает, что ему не было известно о том, что парламентарий Ирина Розова общается с российскими дипломатами по вопросу финансирования Альянса русских Литвы, но несмотря на это справку Департамента государственной безопасности (ДГБ) он назвал чушью."Никто не знает этих действий. Даже не начато расследование, о чём мы говорим. Никто не знает, что за действия были. Я думаю, что здесь какая-то чушь. Мне не интересно, потому что мы делаем свою работу и не играем в эти игры", - сказал В.Томашевский BNS."Когда будут сделаны выводы, я прокомментирую", - добавил он.Секретные сведения на И.Розову спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису были переданы в январе 2018 г., когда рассматривался вопрос о предоставлении ей права на работу с секретной информацией. "Департаменту государственной безопасности известно, что с дипломатами Российской Федерации велись переговоры о финансовой поддержке избирательной кампании Альянса русских, а также относительно финансирования заказных статей", - говорится в документе, имеющемся в BNS.



Комитет сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО), получив эту информацию от ДГБ, на этой неделе решил провести парламентское расследование. Это должно быть одобрено всем Сеймом.



По данным Департамента госбезопасности, И.Розова в разные периоды обсуждала с российскими дипломатами возможности формирования общего представляющего все национальные меньшинства политического формирования с ИАПЛ-СХС, а также обсуждала инициативы по слиянию с Союзом русских Литвы.



"Я ничего не знаю. Мы работаем в соответствии с нашей программой, уставом и решениями", - отметил В.Томашевский, лидер ИАПЛ.



Он заверил, что сам не общается с российскими дипломатами по политическим вопросам.



"По политическим вопросам - нет. Где-то на приёмах, так там половина Сейма общается. Существуют официальные приёмы. В них участвуют дипломаты и депутаты из всех стран", - отметил Томашевский.



И.Розова в настоящее время является членом фракции ИАПЛ-СХС в Сейме. Она была избрана в Сейм по списку этой партии на выборах 2016 года.



После того как данные ДГБ оказались раскрытыми, с самой Розовой BNS связаться не удалось.



Данные о контактах политика стали известны после того, как КНБО начал выяснять обстоятельства участия И.Розовой в заседании Межпарламентской православной ассамблеи в Грузии в июне этого года. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова — статья прочитана 149 раз Комментарии