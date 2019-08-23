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В.Томашевский о справке ДГБ на И.Розову: это какая-то чушь

фото: delfi.lt


Европарламентарий Вальдемар Томашевский, лидер партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), утверждает, что ему не было известно о том, что парламентарий Ирина Розова общается с российскими дипломатами по вопросу финансирования Альянса русских Литвы, но несмотря на это справку Департамента государственной безопасности (ДГБ) он назвал чушью.

"Никто не знает этих действий. Даже не начато расследование, о чём мы говорим. Никто не знает, что за действия были. Я думаю, что здесь какая-то чушь. Мне не интересно, потому что мы делаем свою работу и не играем в эти игры", - сказал В.Томашевский BNS.

"Когда будут сделаны выводы, я прокомментирую", - добавил он.

Секретные сведения на И.Розову спикеру Сейма Викторасу Пранцкетису были переданы в январе 2018 г., когда рассматривался вопрос о предоставлении ей права на работу с секретной информацией.
"Департаменту государственной безопасности известно, что с дипломатами Российской Федерации велись переговоры о финансовой поддержке избирательной кампании Альянса русских, а также относительно финансирования заказных статей", - говорится в документе, имеющемся в BNS.

Комитет сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО), получив эту информацию от ДГБ, на этой неделе решил провести парламентское расследование. Это должно быть одобрено всем Сеймом.

По данным Департамента госбезопасности, И.Розова в разные периоды обсуждала с российскими дипломатами возможности формирования общего представляющего все национальные меньшинства политического формирования с ИАПЛ-СХС, а также обсуждала инициативы по слиянию с Союзом русских Литвы.

"Я ничего не знаю. Мы работаем в соответствии с нашей программой, уставом и решениями", - отметил В.Томашевский, лидер ИАПЛ.

Он заверил, что сам не общается с российскими дипломатами по политическим вопросам.

"По политическим вопросам - нет. Где-то на приёмах, так там половина Сейма общается. Существуют официальные приёмы. В них участвуют дипломаты и депутаты из всех стран", - отметил Томашевский.

И.Розова в настоящее время является членом фракции ИАПЛ-СХС в Сейме. Она была избрана в Сейм по списку этой партии на выборах 2016 года.

После того как данные ДГБ оказались раскрытыми, с самой Розовой BNS связаться не удалось.

Данные о контактах политика стали известны после того, как КНБО начал выяснять обстоятельства участия И.Розовой в заседании Межпарламентской православной ассамблеи в Грузии в июне этого года.
BNS
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: форум, депутат, расследование, КНБО, Розова
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добавлена сегодня, 23 августа, 09:30

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