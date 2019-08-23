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Раскрыто содержание тайных переговоров США и Венесуэлы

Николас Мадуро Фото: Manaure Quintero / Reuters


Администрация президента США Дональда Трампа тайно проводит переговоры с главными помощниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пытаясь организовать его мирное отстранение от власти. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Отмечается, что с венесуэльской стороны главным переговорщиком является председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, против которого в США ведется дело о незаконном обороте наркотиков.

Общей целью переговоров является поиск выхода из политического кризиса в Венесуэле. Сообщается, что главным условием США было проведение демократических выборов в ближайшее время, в результате чего прийти к власти имел шанс лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Задачей же Кабельо является получение от США гарантий о том, что в случае смены власти сторонники Мадуро не будут подвергаться преследованию и мести и смогут безопасно оставаться в стране. Отмечается, что официально стороны отказались комментировать данную информацию.
В начале августа сообщалось, что Мадуро начал переговоры с представителями оппозиции, заявив о готовности общаться «даже с дьяволом» ради мира в стране.

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.
lenta.ru
Категории: экономика, общество, в мире
Ключевые слова: протест, Венесуэла, акции, признание, Мадуро, госпереворот, Гуайдо
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добавлена сегодня, 23 августа, 13:00

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