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В Литве зафиксировали второй случай смерти от редкого заболевания



Чаще всего эту болезнь диагностируют у людей старше 65 лет. В Литве в этом году было зарегистрировано уже два случая смерти от листериоза, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Центр инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC).

Жертвами опасного инфекционного заболевания стали пенсионеры старше 70 лет.

По данным ULAC, с 2013 по 2018 год листериоз был диагностирован у 57 литовцев, 13 из них скончались.

В последние годы бактериальную инфекцию подхватывают все больше человек, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

В зоне риска — люди старше 65 лет. Около десяти процентов случаев заболевания листериозом заканчиваются летальным исходом.
Листериоз — опасная природно-очаговая инфекция, которая вызывается бактерией Listeria monocytogenes.

Наиболее уязвимыми к данной бактерии считаются пожилые люди или люди с ослабленной иммунной системой, которая не способна справиться с избытком листерий в организме. В результате у человека может развиться менингит, менингоэнцефалит или начаться сильное заражение крови, которое приводит к смерти.

Чаще всего листерии содержатся в больших количествах в загрязненных пищевых продуктах. Наибольшую опасность представляют сырые овощи, грязная вода, копченые или вяленые мясные изделия, непастеризованное или некипяченое молоко, рыба холодного копчения и мягкие сыры.

Листерия обитает в почве, воде, растительности и фекалиях некоторых животных.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: опасность, заболевание, пожилые, Листериоз
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 августа, 12:30

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