В Литве зафиксировали второй случай смерти от редкого заболевания 🔊 Воспроизвести



Чаще всего эту болезнь диагностируют у людей старше 65 лет. В Литве в этом году было зарегистрировано уже два случая смерти от листериоза, сообщает



Жертвами опасного инфекционного заболевания стали пенсионеры старше 70 лет.



По данным ULAC, с 2013 по 2018 год листериоз был диагностирован у 57 литовцев, 13 из них скончались.



В последние годы бактериальную инфекцию подхватывают все больше человек, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).



В зоне риска — люди старше 65 лет. Около десяти процентов случаев заболевания листериозом заканчиваются летальным исходом. Чаще всего эту болезнь диагностируют у людей старше 65 лет. В Литве в этом году было зарегистрировано уже два случая смерти от листериоза, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Центр инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC).Жертвами опасного инфекционного заболевания стали пенсионеры старше 70 лет.По данным ULAC, с 2013 по 2018 год листериоз был диагностирован у 57 литовцев, 13 из них скончались.В последние годы бактериальную инфекцию подхватывают все больше человек, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).В зоне риска — люди старше 65 лет. Около десяти процентов случаев заболевания листериозом заканчиваются летальным исходом. Листериоз — опасная природно-очаговая инфекция, которая вызывается бактерией Listeria monocytogenes.



Наиболее уязвимыми к данной бактерии считаются пожилые люди или люди с ослабленной иммунной системой, которая не способна справиться с избытком листерий в организме. В результате у человека может развиться менингит, менингоэнцефалит или начаться сильное заражение крови, которое приводит к смерти.



Чаще всего листерии содержатся в больших количествах в загрязненных пищевых продуктах. Наибольшую опасность представляют сырые овощи, грязная вода, копченые или вяленые мясные изделия, непастеризованное или некипяченое молоко, рыба холодного копчения и мягкие сыры.



Листерия обитает в почве, воде, растительности и фекалиях некоторых животных. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: опасность, заболевание, пожилые, Листериоз География: Литва — статья прочитана 252 раза Комментарии