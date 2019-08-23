На Южно-Украинской АЭС добывали криптовалюту, поставив под угрозу секретную информацию 🔊 Воспроизвести



Сотрудники УСБУ в Николаевской области обнаружили, что на режимном объекте — Южно-Украинской АЭС — занимались майнингом криптовалюты, сообщает







В результате размещения компьютерной техники в помещениях АЭС были разглашены сведения о физической защите станции, что является государственной тайной.



Как сообщается в определении Центрального райсуда Николаева, санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля. В результате него были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля.



Судья принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.



По информации силовиков, к добыче криптовалюты, возможно, были причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.



Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине в скором времени появится не криптовалюта, а собственная электронная денежная единица — е-гривня. В обращение даже был выпущен ограниченный объем электронной гривни. Сотрудники УСБУ в Николаевской области обнаружили, что на режимном объекте — Южно-Украинской АЭС — занимались майнингом криптовалюты, сообщает ФАКТЫ . Напомним, в 2019 году резко подорожал Bitcoin.В результате размещения компьютерной техники в помещениях АЭС были разглашены сведения о физической защите станции, что является государственной тайной.Как сообщается в определении Центрального райсуда Николаева, санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля. В результате него были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля.Судья принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.По информации силовиков, к добыче криптовалюты, возможно, были причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине в скором времени появится не криптовалюта, а собственная электронная денежная единица — е-гривня. В обращение даже был выпущен ограниченный объем электронной гривни. fakty.ua Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: АЭС, полиция, добыча, биткоин География: Украина — статья прочитана 164 раза Комментарии