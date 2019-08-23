Causeur /Франция/: «клан семерых» едет в Биарриц 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии



Комментируя предстоящий саммит «Большой семерки» в Биаррице, на который не приглашены представители Москвы и Пекина, автор, в частности, утверждает, что, несмотря на средний экономический вес России, было бы неправильно и опасно «задвигать» ее в сторону и тем самым лишь укреплять ее антизападный настрой. Если миром должна управлять горстка лидеров, без Путина это не имеет смысла.



В этом году саммит «семерки» пройдет в Биаррице за несколько дней до значимой даты: годовщины одностороннего выхода США из системы золотого эталона 15 августа 1971 года. Это событие напоминает нам о логике системы: управление глобализированной экономикой при отсутствии мирового руководства. В этом году саммит «семерки» пройдет в Биаррице за несколько дней до значимой даты: годовщины одностороннего выхода США из системы золотого эталона 15 августа 1971 года. Это событие напоминает нам о логике системы: управление глобализированной экономикой при отсутствии мирового руководства.



Поворотный момент при Никсоне



Внезапно «касса», которая позволяла правительствам обменять зеленые банкноты на драгметалл, оказалась закрыта. Этот шаг сопровождался дополнительной 10% импортной пошлиной, которая должна была обезопасить американскую продукцию от последствий колебаний курса. При этом Никсон выразил готовность вернуться к логике Бреттон-Вудских соглашений после их пересмотра. Почему-то этого до сих пор не произошло…



Три года спустя война Судного дня и повышение цен на нефть еще больше обострили трудности западных экономик, в частности, рост инфляции и безработицы. Славное тридцатилетие подошло к концу. Не случайно, что два европейских министра финансов, которые затем стали главами Франции и Германии (Жискар д'Эстен и Гельмут Шмидт), договорились о создании форума для «обсуждения мировых дел (…) открыто и без протокола, в расслабленной обстановке».



Жискар д'Эстен создал «семерку»



При поддержке Гельмута Шмидта Валери Жискар д'Эстен организовал первое собрание пяти наиболее промышленно развитых стран (США, Франции, Японии, ФРГ и Великобритании) в Рамбуйе в ноябре 1975 года. «Пятерка» стала «шестеркой» с появлением Италии и «семеркой» с включением Канады. Какое-то время группа даже была «восьмеркой», включив в свои ряды Россию. В ней также присутствует Евросоюз (с 1977 года, хотя с ним практически никто не считается…), а встречи проводятся на ежегодной основе. Как бы то ни было, она не представляет собой организацию со штаб-квартирой и постоянным механизмом (даже группа министров финансов «семерки», настоящее ядро организации, опирается на ведомства семи держав-участниц). Главы семи государств обсуждают преимущественно экономические и финансовые вопросы, связанные с управлением глобализованной экономикой, которая лишена адекватной руководящей политической структуры.



Впоследствии программа саммитов была расширена до обсуждения проблем безопасности, борьбы с терроризмом и защиты окружающей среды. В любом случае, ключевым вопросом остается стабилизация глобализованного рынка и разрешение конфликтов, которые тот без конца провоцирует. Но какая во всем этом роль «двадцатки»? Если просто, то никакая. Если бы она играла хотя бы сколько-нибудь серьезную роль, «семерки» бы не существовало… Так что вернемся к серьезным вещам: регулированию мировой экономики.



Биарриц без китайцев



Таким образом, сегодня возникает вполне разумный вопрос: как можно справиться с этой задачей в отсутствие Китая, которому удалось стать второй мировой державой, и России? В экономическом, торговом и валютном плане Москву сложно поставить на один уровень с грандами, но у нее есть свой сильный козырь: президент.



Кто-то скажет, что сила форума заключается в его единстве: речь идет о странах-лидерах Западного блока и НАТО, которые представляют собой либеральные демократии. Но в этом кроется и его слабость, которую подчеркивает отсутствие России и Китая, чье противостояние с США говорит о перераспределении карт в мировой игре. В то же время, хотя переход от Бреттон-Вудской системы (за эти соглашения выступал Кейнс (Джон М. Кейнс, экономист и чиновник министерства финансов Великобритании, — прим. ред.) к системе грандов свидетельствует о гегемонии неолиберальных идей, китайцев это вряд ли смущает.



В интервью чилийской газете «Меркурио» в 1981 году Хайек (Фридрих фон Хайек, австрийский экономист и философ, — прим. ред.) говорил, что хотя в долгосрочной перспективе он «категорически против диктатур», «диктатура может быть необходимой системой в переходный период. Иногда стране нужна на какое-то время та или иная форма автоитарной власти. Как вы понимаете, диктатор может руководить либерально. Точно так же демократическое руководство может отличаться полным отсутствием либерализма. Лично я предпочту либерального диктатора лишенному либерализма демократическому правительству. По моим личным впечатлениям — это, кстати, касается и всей Южной Америки — в Чили мы наблюдаем переходный процесс от диктаторского правительства к либеральному. В этот переходный период может быть необходимо сохранить некоторые диктаторские власти, не на постоянной основе, а как временное решение». «Жэньминь жибао» не отказалась бы сейчас перепечатать такую статью…



Зияющее отсутствие Путина



Китайская экономика остается государственной, но применение рычагов централизованного экономического планирования, наверное, представляет собой лучший способ подготовки к прочтению Хайека. Ветераны таких планов как никто другой понимают, насколько сложно управлять экономикой без знания цен (то есть соотношения цены и предложения везде и всегда). Заказы могут не соответствовать желаниям планировщиков или даже вести к прямо противоположным результатам. Это, без сомнения, объясняет обоюдные маневры в дистанционной торговой войне Дональда Трампа и Си Цзиньпина.



Что касается России, несмотря на ее средний экономический вес и туманные демографические перспективы, было бы неправильно и опасно задвигать ее в сторону и тем самым лишь укреплять ее антизападный настрой. Если миром должна управлять горстка лидеров, без Путина это не имеет смысла.



Одним из главных мировых вопросов сегодня является изменение соотношения сил между государствами и географическими зонами (смещение центра тяжести от Атлантики к Юго-Восточной Азии), в котором ключевая роль отводится не только Китаю, но и России. Перераспределение мест и адаптация к новому соотношению сил могут опираться на конфликт блоков, как было во время холодной войны, или на противостояние внутри клуба. Таким образом, система грандов может сдержать борьбу США и Китая или же стать одним из лагерей в мировой экономической войне. Вот, что стоит на повестке дня в Биаррице.



Автор: Жиль Миэли (Gil Mihaely) для Causeur, Франция, перевод 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил серию экономических мер, главной из которых стал односторонний отказ США от привязки курса доллара к стоимости золота. Другими словами, США в тот момент единолично положили конец Бреттон-Вудской системе, которая в течение 25 лет регулировала международные финансы для развития свободного мира. Система опиралась на доллар, который был привязан к золоту (Вашингтон обладал его крупнейшими запасами со времен окончания Второй мировой войны).Внезапно «касса», которая позволяла правительствам обменять зеленые банкноты на драгметалл, оказалась закрыта. Этот шаг сопровождался дополнительной 10% импортной пошлиной, которая должна была обезопасить американскую продукцию от последствий колебаний курса. При этом Никсон выразил готовность вернуться к логике Бреттон-Вудских соглашений после их пересмотра. Почему-то этого до сих пор не произошло…Три года спустя война Судного дня и повышение цен на нефть еще больше обострили трудности западных экономик, в частности, рост инфляции и безработицы. Славное тридцатилетие подошло к концу. Не случайно, что два европейских министра финансов, которые затем стали главами Франции и Германии (Жискар д'Эстен и Гельмут Шмидт), договорились о создании форума для «обсуждения мировых дел (…) открыто и без протокола, в расслабленной обстановке».При поддержке Гельмута Шмидта Валери Жискар д'Эстен организовал первое собрание пяти наиболее промышленно развитых стран (США, Франции, Японии, ФРГ и Великобритании) в Рамбуйе в ноябре 1975 года. «Пятерка» стала «шестеркой» с появлением Италии и «семеркой» с включением Канады. Какое-то время группа даже была «восьмеркой», включив в свои ряды Россию. В ней также присутствует Евросоюз (с 1977 года, хотя с ним практически никто не считается…), а встречи проводятся на ежегодной основе. Как бы то ни было, она не представляет собой организацию со штаб-квартирой и постоянным механизмом (даже группа министров финансов «семерки», настоящее ядро организации, опирается на ведомства семи держав-участниц). Главы семи государств обсуждают преимущественно экономические и финансовые вопросы, связанные с управлением глобализованной экономикой, которая лишена адекватной руководящей политической структуры.Впоследствии программа саммитов была расширена до обсуждения проблем безопасности, борьбы с терроризмом и защиты окружающей среды. В любом случае, ключевым вопросом остается стабилизация глобализованного рынка и разрешение конфликтов, которые тот без конца провоцирует. Но какая во всем этом роль «двадцатки»? Если просто, то никакая. Если бы она играла хотя бы сколько-нибудь серьезную роль, «семерки» бы не существовало… Так что вернемся к серьезным вещам: регулированию мировой экономики.Таким образом, сегодня возникает вполне разумный вопрос: как можно справиться с этой задачей в отсутствие Китая, которому удалось стать второй мировой державой, и России? В экономическом, торговом и валютном плане Москву сложно поставить на один уровень с грандами, но у нее есть свой сильный козырь: президент.Кто-то скажет, что сила форума заключается в его единстве: речь идет о странах-лидерах Западного блока и НАТО, которые представляют собой либеральные демократии. Но в этом кроется и его слабость, которую подчеркивает отсутствие России и Китая, чье противостояние с США говорит о перераспределении карт в мировой игре. В то же время, хотя переход от Бреттон-Вудской системы (за эти соглашения выступал Кейнс (Джон М. Кейнс, экономист и чиновник министерства финансов Великобритании, — прим. ред.) к системе грандов свидетельствует о гегемонии неолиберальных идей, китайцев это вряд ли смущает.В интервью чилийской газете «Меркурио» в 1981 году Хайек (Фридрих фон Хайек, австрийский экономист и философ, — прим. ред.) говорил, что хотя в долгосрочной перспективе он «категорически против диктатур», «диктатура может быть необходимой системой в переходный период. Иногда стране нужна на какое-то время та или иная форма автоитарной власти. Как вы понимаете, диктатор может руководить либерально. Точно так же демократическое руководство может отличаться полным отсутствием либерализма. Лично я предпочту либерального диктатора лишенному либерализма демократическому правительству. По моим личным впечатлениям — это, кстати, касается и всей Южной Америки — в Чили мы наблюдаем переходный процесс от диктаторского правительства к либеральному. В этот переходный период может быть необходимо сохранить некоторые диктаторские власти, не на постоянной основе, а как временное решение». «Жэньминь жибао» не отказалась бы сейчас перепечатать такую статью…Зияющее отсутствие ПутинаКитайская экономика остается государственной, но применение рычагов централизованного экономического планирования, наверное, представляет собой лучший способ подготовки к прочтению Хайека. Ветераны таких планов как никто другой понимают, насколько сложно управлять экономикой без знания цен (то есть соотношения цены и предложения везде и всегда). Заказы могут не соответствовать желаниям планировщиков или даже вести к прямо противоположным результатам. Это, без сомнения, объясняет обоюдные маневры в дистанционной торговой войне Дональда Трампа и Си Цзиньпина.Что касается России, несмотря на ее средний экономический вес и туманные демографические перспективы, было бы неправильно и опасно задвигать ее в сторону и тем самым лишь укреплять ее антизападный настрой. Если миром должна управлять горстка лидеров, без Путина это не имеет смысла.Одним из главных мировых вопросов сегодня является изменение соотношения сил между государствами и географическими зонами (смещение центра тяжести от Атлантики к Юго-Восточной Азии), в котором ключевая роль отводится не только Китаю, но и России. Перераспределение мест и адаптация к новому соотношению сил могут опираться на конфликт блоков, как было во время холодной войны, или на противостояние внутри клуба. Таким образом, система грандов может сдержать борьбу США и Китая или же стать одним из лагерей в мировой экономической войне. Вот, что стоит на повестке дня в Биаррице.Автор: Жиль Миэли (Gil Mihaely) для Causeur, Франция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, США, Путин, саммит, ЕС, Трамп, G7, пошлины — статья прочитана 92 раза Комментарии