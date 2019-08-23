Черноморский плацдарм: как США и Румыния намерены конкурировать с Россией в сфере безопасности и энергетики 🔊 Воспроизвести РИА Новости © gas.crimea.ru



Лидеры США и Румынии выступили против «Северного потока — 2» и подчеркнули, что будут использовать румынские запасы природного газа, чтобы «укрепить энергетическую безопасность Европы». Соответствующие заявления были сделаны по итогам состоявшейся 20 августа встречи президента Клауса Йоханниса с Дональдом Трампом. Как отмечают эксперты, Бухарест, хотя и располагает запасами газа, вряд ли составит реальную конкуренцию России. При этом противодействие «Северному потоку — 2» может осложнить отношения Румынии с партнёрами в ЕС.



Президенты США и Румынии — Дональд Трамп и Клаус Йоханнис — выступили с заявлением о необходимости противодействия «Северному потоку — 2». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома. В нём, в частности, отмечается готовность использовать для этой цели имеющиеся у Румынии ресурсы природного газа, сообщает Президенты США и Румынии — Дональд Трамп и Клаус Йоханнис — выступили с заявлением о необходимости противодействия «Северному потоку — 2». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома. В нём, в частности, отмечается готовность использовать для этой цели имеющиеся у Румынии ресурсы природного газа, сообщает RT



20 августа состоялся визит румынского президента в США. Он провёл встречу с Дональдом Трампом, на которой в числе прочих вопросов обсуждалось и энергетическое взаимодействие двух стран. В день визита на сайте Белого дома было опубликовано ещё одно заявление. В нём, в частности, подчёркивалось желание Вашингтона помочь Бухаресту «лучше использовать огромные ресурсы природного газа» Румынии.



В свою очередь, Клаус Йоханнис, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что «президент Трамп очень заинтересован в разработке новых энергетических ресурсов» на румынском черноморском шельфе.



Не конкурент



Румыния — одна из немногих стран Европы, где добыча природного газа ведётся ещё с начала XX века. Это один из основных производителей газа в Европе. Однако румынская добыча сейчас не покрывает даже собственных потребностей страны.



Так, по данным Национального ведомства по регулированию в области энергетики, в мае 2019 года 86,42% потреблённого в стране газа было добыто в Румынии, что составило чуть более 504 млн куб. м. Остальные объёмы пришлось покупать за рубежом, в том числе в России. В холодном январе показатели потребления и импорта были гораздо выше. Тогда Румыния произвела лишь 76,96% потреблённого страной газа (более 1,4 млрд куб. м) и импортировала 428 млн куб. м. При этом в январе 61,61% импортируемого газа закупили у России.



К маю в официальной статистике доля российского газа упала до 0,41%. Весь остальной газ Бухарест якобы закупал в странах ЕС. Однако румынские СМИ предполагают, что на деле этот европейский газ — всё тот же российский. Причём официальная статистика утверждает, что по сравнению с январём прошлого года импорт этого вида углеводородов в Румынию увеличился на 55,09%.



Серьёзные надежды на рост производства газа в Румынии связывают с разработкой шельфа Чёрного моря. Как отмечало в апреле агентство Reuters, разведанные запасы природного газа на румынском шельфе оцениваются в 200 млрд куб. м. Однако и это не такая большая величина — столько же потребляет Германия в течение двух лет, отмечает издание. Для сравнения, после ввода в строй «Северного потока — 2» суммарная проектная мощность этого газопровода вместе с уже действующим «Северным потоком» составит около 110 млрд куб. м газа в год.



«Можно сказать, что это исключительно политическое заявление, — отметил в разговоре с RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Что касается собственно добычи, территория Румынии весьма ограниченна, а её суммарные запасы газа невелики, то есть значимым игроком даже в своём балканском регионе Румыния стать не может. Добыча газа на шельфе Чёрного моря ведётся многими странами, в том числе и (Россией. — RT) в Крыму. Однако себестоимость очень высока, а выгода неочевидна».



Снять ограничения



Ещё одно препятствие, которое стоит на пути добычи газа на шельфе Чёрного моря, — позиция румынского правительства. Оно сформировано контролирующими парламент социал-демократами и находится в сложных отношениях с правым президентом Йоханнисом. Так, был установлен ряд ограничений на повышение цен для внутренних потребителей на период до 2022 года.



Буровая площадка у села Пунжести, Румыния Reuters © Bogdan Cristel



Это привело к возмущению инвесторов, желавших продавать больше газа на экспорт по более выгодным ценам. Интерес к разработке месторождений уже проявили американская компания ExxonMobil, румынская OMV Petrom (дочерняя компания австрийской OMV) и компания Black Sea Oil & Gas, принадлежащая американскому инвестиционному фонду The Carlyle Group.



Последний связывают с семейством Буш. Однако они пока оценивают целесообразность разработки проектов, выступая за снятие существующих ограничений.



В совместном заявлении Клауса Йоханниса и Дональда Трампа отмечается, помимо прочего, что «Соединённые Штаты и Румыния задумаются над наиболее оптимальным и взаимовыгодным подходом к улучшению инвестиционного климата в энергетическом секторе Румынии».



Эксперты не исключают, что у США может быть и коммерческий интерес к разработке природных запасов газа в стране, а под «улучшением инвестиционного климата» могут подразумеваться возможные уступки Бухареста Вашингтону в этом вопросе.



«Если говорить о заинтересованности американских коммерческих компаний, то действительно США просто так никогда ничего не делают», — отметил в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.



Другой поток



Как отмечают эксперты, весьма странно, что Бухарест и Вашингтон совместно выступили против «Северного потока — 2», но не упомянули в своих заявлениях о «Турецком потоке». Как подчёркивает Сергей Пикин, у газа, который идёт в Европу по Балтийскому морю, и топлива из Румынии «даже зоны потребителей не пересекаются». В то же время газ, который пойдёт из «Турецкого потока» на Балканы и дальше в Австрию и Венгрию, может составить конкуренцию румынскому, если экспортные поставки всё-таки удастся наладить.



По мнению Александра Фролова, скорее всего Бухарест не сбрасывает со счетов перспективы собственного присоединения к этому проекту.



«Румыния сейчас не выступает против «Турецкого потока», потому что она, видимо, осознает возможное включение её в этот проект», — считает политолог.



Президент США Дональд Трамп во воремя встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вашингтоне Reuters © Kevin Lamarque



Расширение присутствия



Помимо вопросов энергетической безопасности, по словам президента Румынии, на встрече с Дональдом Трампом обсуждались и вопросы безопасности военной. В частности, румынский лидер заявил о готовности принять более крупный контингент американских военнослужащих. Он подчеркнул, что сам выступил в качестве инициатора, указав Трампу на важность такого шага в контексте общих интересов на Чёрном море.



«Мы обсудили этот вопрос. Я внёс его в дискуссию и показал способность Румынии разместить более крупный американский контингент, и президент Трамп был очень открыт», — заявил Йоханнис.



По словам румынского лидера, сторонам ещё предстоит обсудить, где могут разместиться американские военные. О каком именно количестве идёт речь, он не уточнил.



В настоящее время, по информации Белого дома, в Румынии находятся примерно 1000 американских военных, сменяющих друг друга в ротационном порядке. Кроме того, близ населённого пункта Девеселу располагается американская база, где размещена наземная система ПРО Aegis Ashore.



Американские солдаты на авиабазе в Румынии Reuters © Inquam Photos/Octav Ganea



19 августа США сообщили, что провели испытание наземной ракеты средней дальности, ставшее первым после выхода Вашингтона из Договора РСМД. Как отметил представитель Пентагона, запуск осуществлялся из вертикальной пусковой установки Mk 41. Представитель Минобороны США подчеркнул, что испытываемая система якобы отличалась от той, что используется в Девеселу. Напомним: ранее в Москве неоднократно отмечали, что американская база в Румынии может использоваться для запуска крылатых ракет, запрещённых ДРСМД. По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, американцы лишь доказали, что с их базы ПРО можно запускать ракеты по целям в России.



«Запуск «Томагавка» был осуществлён с установки Mk 41. Эти установки как раз и находятся в Румынии. Это доказывает, что американцы могут легко перепрограммировать их под использование крылатых ракет. Таким образом американцы сами себя подставили», — заявил Коновалов.



Чужая воля



Как отметили в интервью RT эксперты, и желание Бухареста вместе с США противодействовать «Северному потоку — 2», и его стремление разместить у себя больше американских военных обусловлены интересами не самой Румынии, а Соединённых Штатов.



«Эта страна исполняет любую волю Вашингтона, — считает Коновалов. — Румыния становится мощным плацдармом, на который американцы планируют опираться в Черноморском регионе. Чтобы понять, зачем он нужен американцам, достаточно прочертить на карте прямую линию от Румынии до Грузии. Лучшая возможность переброски необходимых сил в случае конфликта на Кавказе — воспользоваться выгодным географическим положением Румынии».



В свою очередь, Александр Фролов отмечает, что Румыния может постараться извлечь политические преимущества из поддержки Трампа в его «крестовом походе против «Северного потока — 2». Но здесь Бухарест рискует осложнить отношения с европейскими союзниками.



«Важно отметить, что «Северный поток — 2» — это не только российский проект, в нём заинтересованы такие страны, как Германия, Австрия, Нидерланды и Франция. Критикуя «Северный поток — 2», Румыния, таким образом, автоматически выступает против своих близких партнёров с экономической и географической точек зрения», — считает Фролов. «Соединённые Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность относится к национальной. Мы подчёркиваем занятую нами позицию против «Северного потока — 2» и других проектов, ставящих наших союзников и партнёров в зависимость от российских энергопоставок. Запасы природного газа в Румынии способны увеличить благосостояние наших стран и укрепить энергетическую безопасность Европы», — подчёркивается в заявлении двух лидеров.20 августа состоялся визит румынского президента в США. Он провёл встречу с Дональдом Трампом, на которой в числе прочих вопросов обсуждалось и энергетическое взаимодействие двух стран. В день визита на сайте Белого дома было опубликовано ещё одно заявление. В нём, в частности, подчёркивалось желание Вашингтона помочь Бухаресту «лучше использовать огромные ресурсы природного газа» Румынии.В свою очередь, Клаус Йоханнис, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что «президент Трамп очень заинтересован в разработке новых энергетических ресурсов» на румынском черноморском шельфе.Румыния — одна из немногих стран Европы, где добыча природного газа ведётся ещё с начала XX века. Это один из основных производителей газа в Европе. Однако румынская добыча сейчас не покрывает даже собственных потребностей страны.Так, по данным Национального ведомства по регулированию в области энергетики, в мае 2019 года 86,42% потреблённого в стране газа было добыто в Румынии, что составило чуть более 504 млн куб. м. Остальные объёмы пришлось покупать за рубежом, в том числе в России. В холодном январе показатели потребления и импорта были гораздо выше. Тогда Румыния произвела лишь 76,96% потреблённого страной газа (более 1,4 млрд куб. м) и импортировала 428 млн куб. м. При этом в январе 61,61% импортируемого газа закупили у России.К маю в официальной статистике доля российского газа упала до 0,41%. Весь остальной газ Бухарест якобы закупал в странах ЕС. Однако румынские СМИ предполагают, что на деле этот европейский газ — всё тот же российский. Причём официальная статистика утверждает, что по сравнению с январём прошлого года импорт этого вида углеводородов в Румынию увеличился на 55,09%.Серьёзные надежды на рост производства газа в Румынии связывают с разработкой шельфа Чёрного моря. Как отмечало в апреле агентство Reuters, разведанные запасы природного газа на румынском шельфе оцениваются в 200 млрд куб. м. Однако и это не такая большая величина — столько же потребляет Германия в течение двух лет, отмечает издание. Для сравнения, после ввода в строй «Северного потока — 2» суммарная проектная мощность этого газопровода вместе с уже действующим «Северным потоком» составит около 110 млрд куб. м газа в год.«Можно сказать, что это исключительно политическое заявление, — отметил в разговоре с RT заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Что касается собственно добычи, территория Румынии весьма ограниченна, а её суммарные запасы газа невелики, то есть значимым игроком даже в своём балканском регионе Румыния стать не может. Добыча газа на шельфе Чёрного моря ведётся многими странами, в том числе и (Россией. — RT) в Крыму. Однако себестоимость очень высока, а выгода неочевидна».Ещё одно препятствие, которое стоит на пути добычи газа на шельфе Чёрного моря, — позиция румынского правительства. Оно сформировано контролирующими парламент социал-демократами и находится в сложных отношениях с правым президентом Йоханнисом. Так, был установлен ряд ограничений на повышение цен для внутренних потребителей на период до 2022 года.Это привело к возмущению инвесторов, желавших продавать больше газа на экспорт по более выгодным ценам. Интерес к разработке месторождений уже проявили американская компания ExxonMobil, румынская OMV Petrom (дочерняя компания австрийской OMV) и компания Black Sea Oil & Gas, принадлежащая американскому инвестиционному фонду The Carlyle Group.Последний связывают с семейством Буш. Однако они пока оценивают целесообразность разработки проектов, выступая за снятие существующих ограничений.В совместном заявлении Клауса Йоханниса и Дональда Трампа отмечается, помимо прочего, что «Соединённые Штаты и Румыния задумаются над наиболее оптимальным и взаимовыгодным подходом к улучшению инвестиционного климата в энергетическом секторе Румынии».Эксперты не исключают, что у США может быть и коммерческий интерес к разработке природных запасов газа в стране, а под «улучшением инвестиционного климата» могут подразумеваться возможные уступки Бухареста Вашингтону в этом вопросе.«Если говорить о заинтересованности американских коммерческих компаний, то действительно США просто так никогда ничего не делают», — отметил в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.Как отмечают эксперты, весьма странно, что Бухарест и Вашингтон совместно выступили против «Северного потока — 2», но не упомянули в своих заявлениях о «Турецком потоке». Как подчёркивает Сергей Пикин, у газа, который идёт в Европу по Балтийскому морю, и топлива из Румынии «даже зоны потребителей не пересекаются». В то же время газ, который пойдёт из «Турецкого потока» на Балканы и дальше в Австрию и Венгрию, может составить конкуренцию румынскому, если экспортные поставки всё-таки удастся наладить.По мнению Александра Фролова, скорее всего Бухарест не сбрасывает со счетов перспективы собственного присоединения к этому проекту.«Румыния сейчас не выступает против «Турецкого потока», потому что она, видимо, осознает возможное включение её в этот проект», — считает политолог.Помимо вопросов энергетической безопасности, по словам президента Румынии, на встрече с Дональдом Трампом обсуждались и вопросы безопасности военной. В частности, румынский лидер заявил о готовности принять более крупный контингент американских военнослужащих. Он подчеркнул, что сам выступил в качестве инициатора, указав Трампу на важность такого шага в контексте общих интересов на Чёрном море.«Мы обсудили этот вопрос. Я внёс его в дискуссию и показал способность Румынии разместить более крупный американский контингент, и президент Трамп был очень открыт», — заявил Йоханнис.По словам румынского лидера, сторонам ещё предстоит обсудить, где могут разместиться американские военные. О каком именно количестве идёт речь, он не уточнил.В настоящее время, по информации Белого дома, в Румынии находятся примерно 1000 американских военных, сменяющих друг друга в ротационном порядке. Кроме того, близ населённого пункта Девеселу располагается американская база, где размещена наземная система ПРО Aegis Ashore.19 августа США сообщили, что провели испытание наземной ракеты средней дальности, ставшее первым после выхода Вашингтона из Договора РСМД. Как отметил представитель Пентагона, запуск осуществлялся из вертикальной пусковой установки Mk 41. Представитель Минобороны США подчеркнул, что испытываемая система якобы отличалась от той, что используется в Девеселу. Напомним: ранее в Москве неоднократно отмечали, что американская база в Румынии может использоваться для запуска крылатых ракет, запрещённых ДРСМД. По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, американцы лишь доказали, что с их базы ПРО можно запускать ракеты по целям в России.«Запуск «Томагавка» был осуществлён с установки Mk 41. Эти установки как раз и находятся в Румынии. Это доказывает, что американцы могут легко перепрограммировать их под использование крылатых ракет. Таким образом американцы сами себя подставили», — заявил Коновалов.Как отметили в интервью RT эксперты, и желание Бухареста вместе с США противодействовать «Северному потоку — 2», и его стремление разместить у себя больше американских военных обусловлены интересами не самой Румынии, а Соединённых Штатов.«Эта страна исполняет любую волю Вашингтона, — считает Коновалов. — Румыния становится мощным плацдармом, на который американцы планируют опираться в Черноморском регионе. Чтобы понять, зачем он нужен американцам, достаточно прочертить на карте прямую линию от Румынии до Грузии. Лучшая возможность переброски необходимых сил в случае конфликта на Кавказе — воспользоваться выгодным географическим положением Румынии».В свою очередь, Александр Фролов отмечает, что Румыния может постараться извлечь политические преимущества из поддержки Трампа в его «крестовом походе против «Северного потока — 2». Но здесь Бухарест рискует осложнить отношения с европейскими союзниками.«Важно отметить, что «Северный поток — 2» — это не только российский проект, в нём заинтересованы такие страны, как Германия, Австрия, Нидерланды и Франция. Критикуя «Северный поток — 2», Румыния, таким образом, автоматически выступает против своих близких партнёров с экономической и географической точек зрения», — считает Фролов. russian.rt.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: сотрудничество, США, нато, Румыния — статья прочитана 115 раз Комментарии