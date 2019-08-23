Лавров заявил: мы предупреждали Турцию, мы будем атаковать /Haber7, Турция/

Министр иностранных дел России Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что обострение напряженности в районе сирийской провинции Идлиб произошло из-за атак террористов. Также Лавров отметил, что присутствие турецких военных в Идлибе не помогло предотвратить атаки. Турецкие читатели возмущены: Россия беспощадна, к русским больше нет доверия! Пора делать собственную С-400!
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что атаки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (преемница «Джебхат ан-Нусры», запрещенной в РФ, — прим. ред.) в Идлибе будут жестко подавляться и турецкую сторону проинформируют на этот счет.
Министр иностранных дел России Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что обострение напряженности в районе сирийской провинции Идлиб произошло из-за атак террористов.
Лавров, выразив решимость жестко сдерживать вылазки террористов в районе зоны деэскалации в Идлибе, подчеркнул: «Практика ликвидации террористов в Идлибе будет продолжаться».
Лавров отметил, что присутствие турецких военных в Идлибе не помогло предотвратить атаки террористов, а также сообщил, что российские военные постоянно контактируют со своими турецкими коллегами по ситуации в Идлибе.
«Мы четко дали понять, что, если будут атаки из этой зоны (Идлиба) против сирийской армии, против гражданского населения, против нашей авиационной базы в Хмеймиме, то все они будут жестко подавляться», — сказал Лавров.
«Мы предупреждали наших турецких коллег, что будем отвечать на эти атаки, — отметил министр. — Эта практика не может прекратиться, потому что соглашение по Идлибу (сочинский меморандум) не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов».
Комментарии читателей
Süleyman
Раз так, давайте выведем наших военных с наблюдательных пунктов.
büyükdoğu
Беспощадная Россия уже давно атакует Идлиб, услышь, наконец, крик угнетенных, вождь!
talhaaa
Вы атакуете тех, кого называете «террористическими группами», или же женщин и детей, подлые гяуры?
muşlu
Во время эвакуации из Алеппо было понятно, что Асад, Иран и Россия не остановятся. Но все же было заключено соглашение. К сожалению, конец этой истории — или война, или уход, потому что теперь в Сирии право голоса не у Асада, есть Россия и Иран. И у России, Ирана, Асада, убивающих столько мирных жителей, нет ничего святого.
hıghlander
Сначала докажите, не оставив никаких сомнений, что это группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» совершает атаки, которые нарушают порядок… В СМИ нет никаких изображений или сообщений об этом!
bursadan
А Отряды народной самообороны (YPG) не террористы? Почему вы по ним не ударяете, не объясните?
Smart
bursadan, у всех свои террористы…
Türkmen
Вот тебе на! Россия — друг или враг? Мы должны быть очень осторожны.
vatandas
Но сочинский меморандум не велит убивать и турок… Аллах, Аллах! Только посмотри на это!!..
Mehmet
Эти русские бьют по оппозиции, которую мы поддерживаем.
aytaç
Террористы есть еще в Тель-Рифате, в Алеппо. Пусть и там начнут операции.
Samet
К этим русским тоже нет доверия. Турция должна как можно скорее произвести свои системы противовоздушной обороны.
Hasan
Россия, это место станет для тебя болотом, если нас не будет.
Xye
Убийцы детей!!!
Nazmi
Кто на чьей территории распоряжается? Что за время…
Редакционная статья Haber7, Турция, перевод ИноСМИ
Лавров отметил, что присутствие турецких военных в Идлибе не помогло предотвратить атаки террористов, а также сообщил, что российские военные постоянно контактируют со своими турецкими коллегами по ситуации в Идлибе.
«Мы четко дали понять, что, если будут атаки из этой зоны (Идлиба) против сирийской армии, против гражданского населения, против нашей авиационной базы в Хмеймиме, то все они будут жестко подавляться», — сказал Лавров.
«Мы предупреждали наших турецких коллег, что будем отвечать на эти атаки, — отметил министр. — Эта практика не может прекратиться, потому что соглашение по Идлибу (сочинский меморандум) не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов».
Комментарии читателей
Süleyman
Раз так, давайте выведем наших военных с наблюдательных пунктов.
büyükdoğu
Беспощадная Россия уже давно атакует Идлиб, услышь, наконец, крик угнетенных, вождь!
talhaaa
Вы атакуете тех, кого называете «террористическими группами», или же женщин и детей, подлые гяуры?
muşlu
Во время эвакуации из Алеппо было понятно, что Асад, Иран и Россия не остановятся. Но все же было заключено соглашение. К сожалению, конец этой истории — или война, или уход, потому что теперь в Сирии право голоса не у Асада, есть Россия и Иран. И у России, Ирана, Асада, убивающих столько мирных жителей, нет ничего святого.
hıghlander
Сначала докажите, не оставив никаких сомнений, что это группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» совершает атаки, которые нарушают порядок… В СМИ нет никаких изображений или сообщений об этом!
bursadan
А Отряды народной самообороны (YPG) не террористы? Почему вы по ним не ударяете, не объясните?
Smart
bursadan, у всех свои террористы…
Türkmen
Вот тебе на! Россия — друг или враг? Мы должны быть очень осторожны.
vatandas
Но сочинский меморандум не велит убивать и турок… Аллах, Аллах! Только посмотри на это!!..
Mehmet
Эти русские бьют по оппозиции, которую мы поддерживаем.
aytaç
Террористы есть еще в Тель-Рифате, в Алеппо. Пусть и там начнут операции.
Samet
К этим русским тоже нет доверия. Турция должна как можно скорее произвести свои системы противовоздушной обороны.
Hasan
Россия, это место станет для тебя болотом, если нас не будет.
Xye
Убийцы детей!!!
Nazmi
Кто на чьей территории распоряжается? Что за время…
Редакционная статья Haber7, Турция, перевод ИноСМИ