Лавров заявил: мы предупреждали Турцию, мы будем атаковать /Haber7, Турция/ 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Владимир Песня



Министр иностранных дел России Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что обострение напряженности в районе сирийской провинции Идлиб произошло из-за атак террористов. Также Лавров отметил, что присутствие турецких военных в Идлибе не помогло предотвратить атаки. Турецкие читатели возмущены: Россия беспощадна, к русским больше нет доверия! Пора делать собственную С-400!



Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что атаки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (преемница «Джебхат ан-Нусры», запрещенной в РФ, — прим. ред.) в Идлибе будут жестко подавляться и турецкую сторону проинформируют на этот счет.



Министр иностранных дел России Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что обострение напряженности в районе сирийской провинции Идлиб произошло из-за атак террористов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что атаки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (преемница «Джебхат ан-Нусры», запрещенной в РФ, — прим. ред.) в Идлибе будут жестко подавляться и турецкую сторону проинформируют на этот счет.Министр иностранных дел России Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что обострение напряженности в районе сирийской провинции Идлиб произошло из-за атак террористов.



Лавров отметил, что присутствие турецких военных в Идлибе не помогло предотвратить атаки террористов, а также сообщил, что российские военные постоянно контактируют со своими турецкими коллегами по ситуации в Идлибе.



«Мы четко дали понять, что, если будут атаки из этой зоны (Идлиба) против сирийской армии, против гражданского населения, против нашей авиационной базы в Хмеймиме, то все они будут жестко подавляться», — сказал Лавров.



«Мы предупреждали наших турецких коллег, что будем отвечать на эти атаки, — отметил министр. — Эта практика не может прекратиться, потому что соглашение по Идлибу (сочинский меморандум) не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов».



Комментарии читателей







Süleyman



Раз так, давайте выведем наших военных с наблюдательных пунктов.



büyükdoğu



Беспощадная Россия уже давно атакует Идлиб, услышь, наконец, крик угнетенных, вождь!



talhaaa



Вы атакуете тех, кого называете «террористическими группами», или же женщин и детей, подлые гяуры?



muşlu



Во время эвакуации из Алеппо было понятно, что Асад, Иран и Россия не остановятся. Но все же было заключено соглашение. К сожалению, конец этой истории — или война, или уход, потому что теперь в Сирии право голоса не у Асада, есть Россия и Иран. И у России, Ирана, Асада, убивающих столько мирных жителей, нет ничего святого.



hıghlander



Сначала докажите, не оставив никаких сомнений, что это группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» совершает атаки, которые нарушают порядок… В СМИ нет никаких изображений или сообщений об этом!



bursadan



А Отряды народной самообороны (YPG) не террористы? Почему вы по ним не ударяете, не объясните?



Smart



bursadan, у всех свои террористы…



Türkmen



Вот тебе на! Россия — друг или враг? Мы должны быть очень осторожны.



vatandas



Но сочинский меморандум не велит убивать и турок… Аллах, Аллах! Только посмотри на это!!..



Mehmet



Эти русские бьют по оппозиции, которую мы поддерживаем.



aytaç



Террористы есть еще в Тель-Рифате, в Алеппо. Пусть и там начнут операции.



Samet



К этим русским тоже нет доверия. Турция должна как можно скорее произвести свои системы противовоздушной обороны.



Hasan



Россия, это место станет для тебя болотом, если нас не будет.



Xye



Убийцы детей!!!



Nazmi



Кто на чьей территории распоряжается? Что за время…







Редакционная статья Haber7, Турция, перевод Лавров, выразив решимость жестко сдерживать вылазки террористов в районе зоны деэскалации в Идлибе, подчеркнул: «Практика ликвидации террористов в Идлибе будет продолжаться».Лавров отметил, что присутствие турецких военных в Идлибе не помогло предотвратить атаки террористов, а также сообщил, что российские военные постоянно контактируют со своими турецкими коллегами по ситуации в Идлибе.«Мы четко дали понять, что, если будут атаки из этой зоны (Идлиба) против сирийской армии, против гражданского населения, против нашей авиационной базы в Хмеймиме, то все они будут жестко подавляться», — сказал Лавров.«Мы предупреждали наших турецких коллег, что будем отвечать на эти атаки, — отметил министр. — Эта практика не может прекратиться, потому что соглашение по Идлибу (сочинский меморандум) не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов».SüleymanРаз так, давайте выведем наших военных с наблюдательных пунктов.büyükdoğuБеспощадная Россия уже давно атакует Идлиб, услышь, наконец, крик угнетенных, вождь!talhaaaВы атакуете тех, кого называете «террористическими группами», или же женщин и детей, подлые гяуры?muşluВо время эвакуации из Алеппо было понятно, что Асад, Иран и Россия не остановятся. Но все же было заключено соглашение. К сожалению, конец этой истории — или война, или уход, потому что теперь в Сирии право голоса не у Асада, есть Россия и Иран. И у России, Ирана, Асада, убивающих столько мирных жителей, нет ничего святого.hıghlanderСначала докажите, не оставив никаких сомнений, что это группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» совершает атаки, которые нарушают порядок… В СМИ нет никаких изображений или сообщений об этом!bursadanА Отряды народной самообороны (YPG) не террористы? Почему вы по ним не ударяете, не объясните?Smartbursadan, у всех свои террористы…TürkmenВот тебе на! Россия — друг или враг? Мы должны быть очень осторожны.vatandasНо сочинский меморандум не велит убивать и турок… Аллах, Аллах! Только посмотри на это!!..MehmetЭти русские бьют по оппозиции, которую мы поддерживаем.aytaçТеррористы есть еще в Тель-Рифате, в Алеппо. Пусть и там начнут операции.SametК этим русским тоже нет доверия. Турция должна как можно скорее произвести свои системы противовоздушной обороны.HasanРоссия, это место станет для тебя болотом, если нас не будет.XyeУбийцы детей!!!NazmiКто на чьей территории распоряжается? Что за время…Редакционная статья Haber7, Турция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: война, конфликт, Турция, Сирия — статья прочитана 151 раз Комментарии