Суд: решения правительства Литвы по Skinest законны 🔊 Воспроизвести



Суд окончательно отклонил жалобу эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Rail на решения правительственной комиссии по стратегическим сделкам и постановления правительства об исключении группы из тендеров Литовских железных дорог.



В четверг Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу Skinest Rail и её владельца Олега Осиновского и отказал им в отмене неблагоприятного для компаний группы Skinest постановления правительства. ГАСЛ оставил в силе решение Вильнюсского окружного административного суда от 30 мая.



Предприятия Skinest Baltija, Skinest Rail, Skinest Grupp и их владелец О.Осиновский подали в суд жалобу на решение правительственной комиссии и постановление правительства о том, будто бы запланированная сделка между Литовскими железными дорогами и Skinest по приобретению шпал более чем на 3 млн евро не отвечает интересам национальной безопасности. Суд окончательно отклонил жалобу эстонской группы железнодорожных услуг Skinest Rail на решения правительственной комиссии по стратегическим сделкам и постановления правительства об исключении группы из тендеров Литовских железных дорог.В четверг Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу Skinest Rail и её владельца Олега Осиновского и отказал им в отмене неблагоприятного для компаний группы Skinest постановления правительства. ГАСЛ оставил в силе решение Вильнюсского окружного административного суда от 30 мая.Предприятия Skinest Baltija, Skinest Rail, Skinest Grupp и их владелец О.Осиновский подали в суд жалобу на решение правительственной комиссии и постановление правительства о том, будто бы запланированная сделка между Литовскими железными дорогами и Skinest по приобретению шпал более чем на 3 млн евро не отвечает интересам национальной безопасности. "Правительство законно и обоснованно признало, что Skinest Baltija через своего косвенного участника и получателя выгоды (О.Осиновского - BNS), которому предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления, имеет повышенную угрозу национальной безопасности или вызывающие угрозу связи с не относящимися к ЕС и НАТО учреждениями иностранных государств или отдельными лицами этих государств", - говорится в постановлении ГАСЛ.



В нём отмечается, что Осиновский имеет тесные связи с российскими бизнесменами, связанными с окружением президента России Владимира Путина.



О.Осиновский также является совладельцем эстонской компании Spacecom, контролируемой Globaltrans Investment, а связанная с ней компания Globaltrans является одним из крупнейших частных железнодорожных операторов в России, обслуживающим крупные российские энергетические и металлургические компании, акционеры которых связано с окружением В.Путина.



По утверждению ГАСЛ, О.Осиновский, по сведениям Департамента государственной безопасности (ДГБ), в Латвии был обвинён в предположительно данной взятке в размере 449,5 тыс. евро тогдашнему председателю правления Латвийских железных дорог с целью победы в конкурсе на покупку 4 тепловозов.



"Нет никаких оснований для заключения о том, что принятые правительством решения были сделаны на основе недостоверных или недостаточных доказательств", - утверждает суд.



В июне прошлого года правительство Литвы указало, что О.Осиновский, владелец Skinest Rail, имеет связи с повышающими риск или угрожающими национальной безопасности учреждениями иностранных государств или их физическими либо юридическими лицами.



После решения правительства Литовские железные дороги не подписали контракт с Skinest Baltija, хотя компания стала победителем тендера. Контракт был подписан с занявшим второе место Swetrak.



Апелляционный суд Литвы в марте этого года постановил, что Литовские железные дороги юридически не подписали контракт с Skinest Baltija. Верховный суд 29 мая отказался принять жалобу компании. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: иск, контракт, Skinest Rail География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии