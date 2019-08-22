Спикер Сейма Литвы выходит из правящей партии 🔊 Воспроизвести Спикер Сейма Викторас Пранцкетис



Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис принял решение о прекращении членства в правящей партии Союз крестьян и "зелёных" Литвы" (СКЗЛ), о чём он сообщил журналистам в четверг.



В.Пранцкетис продолжает придерживаться своей позицию не уходить добровольно в отставку с должности спикера Сейма, говоря, что единственная процедура - отставка из-за недоверия.



"Я принял это решение полтора месяца назад, когда было объявлено, что меня исключат из партии. Я сказал, что когда появится желание убрать, какая-то формулировка, я просто выйду из партии", - заявил В.Пранцкетис журналистам в четверг.



Он сказал, что заявление о своём решении вручит "за день до заседания Совета партии, потому что не хочу предоставлять Совету партии возможность решать мою судьбу", - сказал Пранцкетис. Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис принял решение о прекращении членства в правящей партии Союз крестьян и "зелёных" Литвы" (СКЗЛ), о чём он сообщил журналистам в четверг.В.Пранцкетис продолжает придерживаться своей позицию не уходить добровольно в отставку с должности спикера Сейма, говоря, что единственная процедура - отставка из-за недоверия."Я принял это решение полтора месяца назад, когда было объявлено, что меня исключат из партии. Я сказал, что когда появится желание убрать, какая-то формулировка, я просто выйду из партии", - заявил В.Пранцкетис журналистам в четверг.Он сказал, что заявление о своём решении вручит "за день до заседания Совета партии, потому что не хочу предоставлять Совету партии возможность решать мою судьбу", - сказал Пранцкетис. В среду СКЗЛ распространил сообщение о том, что на 6 сентября назначается заседание Совета партии, который рассмотрит вопрос о членстве Пранцкетиса.



В начале июля СКЗЛ и три других партии подписали соглашение о коалиционном большинстве, и пост главы парламента был обещан социал-трудовикам. Однако В.Пранцкетис уходить в отставку отказался категорически, а несоблюдение партийной дисциплины может повлечь за собой исключение из партии.



В.Пранцкетис заявил журналистам, что после того, как он стал членом "крестьянской" партии в 2014 году, то почувствовал, будто его "столкнули куда-то в сторону или в сторону".



"Я был очень хорошим кандидатом в партии, до того как стал членом партии в 2014 году, тогда я получал высокие рейтинги в списке, и так был избран. Когда стал членом партии, меня слегка оттолкнули в сторону или вниз. Думаю, что не будучи членом партии, я снова стану лучшим кандидатом", - сказал Пранкиетс.



На вопрос, может ли он войти в Социал-демократическую рабочую партию, лидер парламента ответил: "Определенно нет".



Он также подтвердил, что будет участвовать в следующих выборах в Сейм, хотя не уточнил, с какой политической силой или самостоятельно.



"Крестьяне" собрали необходимое количество подписей, чтобы можно было начать в Сейме процедуру импичмента в отношении В.Пранцкетиса, но не зарегистрировали проект.



Отстранение спикера Сейма от должности по недоверию требует не менее 71 голоса "за". BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, выборы, Карбаускис, Пранцкетис География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии