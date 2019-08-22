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Литовский суд освободил россиянина, подозреваемого в загрязнении нефти



В четверг Вильнюсский окружной суд отменил арест бизнесмена Романа Ружечко, подозреваемого в России в загрязнении нефти.

По словам пресс-секретаря суда, освобождённому бизнесмену придётся временно сдать свои документы личности правоохранительным органам, и он будет находиться под интенсивным надзором.

"Суд счёл возможным смягчить меру пресечения, заменив арест изъятием документов с интенсивным надзором в течение трёх месяцев", — сказала журналистам пресс-секретарь суда Лина Немейкайте.

Ружечко, уточнила она, должен будет не выходить из дому и носить электронный браслет, с помощью которого можно следить за тем, где человек находится.

Р.Ружечко был арестован в середине июля.

Российские правоохранительные органы добиваются экстрадиции бывшего гендиректора компании "Самаратранснефть-терминал", подозреваемого, что он способствовал загрязнению нефти в сети, управляемой "Транснефтью".
Российский трубопровод "Дружба" был остановлен 19 апреля после того, как было установлено, что он содержит высокие концентрации дихлорэтана, токсичного вещества с высокой степенью коррозионности. В связи с этим были прекращены поставки загрязнённой нефти по меньшей мере в шесть европейских стран.

По словам адвоката Ружечко Роландаса Тилиндиса, уголовный процесс в России может быть в отношении него предвзятым, а сам подозреваемый отрицает свою вину.

Ружечко стремится получить политическое убежище в Литве, и его прошение находится на рассмотрении в Департаменте миграции.
BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: нефть, транзит, качество, остановка
География: Литва
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добавлена сегодня, 22 августа, 18:30

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