Суд включил и удалил Skinest Baltija из спора между Литовскими железными дорогами и VPT 🔊 Воспроизвести



Судебное рассмотрение спора между Службой государственных закупок (Viesuju pirkimu tarnyba - VPT) и Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai - LG) о статусе его дочерних предприятий LG Cargo, Центра строительства железных дорог (Gelezinkelio tiesimo centras - GTC) и Вильнюсского локомотивного ремонтного депо (Vilniaus lokomotyvu remonto depas - VLRD) исключило из дела входящее в группу эстонских железнодорожных служб Skinest Rail предприятие Skinest Baltija, хотя днём ранее она была включена.



20 августа Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) включил Skinest Baltija в качестве третьей стороны в споре, но по запросу Литовских железных дорог 21 августа суд это предприятие исключил. Оба решения были приняты судьёй Фаустой Виткене. Судебное рассмотрение спора между Службой государственных закупок (Viesuju pirkimu tarnyba - VPT) и Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai - LG) о статусе его дочерних предприятий LG Cargo, Центра строительства железных дорог (Gelezinkelio tiesimo centras - GTC) и Вильнюсского локомотивного ремонтного депо (Vilniaus lokomotyvu remonto depas - VLRD) исключило из дела входящее в группу эстонских железнодорожных служб Skinest Rail предприятие Skinest Baltija, хотя днём ранее она была включена.20 августа Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) включил Skinest Baltija в качестве третьей стороны в споре, но по запросу Литовских железных дорог 21 августа суд это предприятие исключил. Оба решения были приняты судьёй Фаустой Виткене. В первом случае она отметила, что решение VPT может повлиять на права или обязанности Skinest Baltija. Однако уже на следующий день она постановила, что решение не окажет влияния на это предприятие.



Skinest Baltija указало суду, что решение о признании дочерних предприятий Литовских железных дорог в качестве закупающих организаций и потому они обязаны объявлять публичные конкурсы. Кроме того, ранее оно регулярно участвовало в конкурсах дочерних предприятий Литовских железных дорог и выиграло многие из них.



Литовские железные дороги уверяют, что Skinest Baltija является их прямым конкурентом и поэтому участие в споре позволит ему иметь доступ к коммерчески конфиденциальной информации, из-за чего спор было решено рассматривать за закрытыми дверями.



Данное решение суда обжалованию не подлежит. Суд планирует продолжить рассмотрение спора между Литовскими железными дорогами и VPT в октябре.



По утверждению Lietuvos gelezinkeliai, если дочерние компании будут признаны в закупающими организациями, они будут поставлены в невыгодное конкурентное положение на рынке. А Служба государственных закупок (VPT) в свою очередь заявляет, что компании не сталкивались с конкурентным давлением и поэтому их деятельность не носит коммерческий или промышленный характер.



Skinest Baltija по вопросу дочерних предприятий Литовских железных дорог в начале этого месяца обратилось в Европейскую комиссию, заявив, что деятельность LG Cargo, GTC и VLRD искажает конкуренцию, а также возникает подозрение в оказании государственной помощи дочерним предприятиям.



В прошлом году группа эстонского капитала решением проверяющей сделки комиссии и правительства была в сущности исключена из тендера железнодорожников. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: суд, скандал, контракт, Skinest Baltija География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии