Страны региона решат, что делать с возвращением России в Ассамблею Совета Европы 🔊 Воспроизвести Андрий Парубий и Викторас Пранцкетис



В сентябре страны Балтии и Северной Европы обсудят, как им сообща отреагировать на принятое этим летом решение о возвращении России в парламентский форум Совета Европы.



Этот вопрос 2-3 сентября будет обсуждаться спикерами парламентов этих стран, сообщили в четверг лидеры Сейма Литвы и Верховной Рады Украины.



"Мы договорились, что теперь у нас будет формат Спикеров парламентов Северных и Балтийских стран со 2 по 3 сентября, и там мы будем говорить об этом", - заявил журналистам спикер парламента Викторас Пранцкетис после встречи с главой украинского парламента Андреем Парубием.



"Украина предложит форму и содержание резолюции, и эта резолюция должна быть распространена в той степени, чтобы она стала известна всем и эти действия координировались", - добавил Пранцкетис. В сентябре страны Балтии и Северной Европы обсудят, как им сообща отреагировать на принятое этим летом решение о возвращении России в парламентский форум Совета Европы.Этот вопрос 2-3 сентября будет обсуждаться спикерами парламентов этих стран, сообщили в четверг лидеры Сейма Литвы и Верховной Рады Украины."Мы договорились, что теперь у нас будет формат Спикеров парламентов Северных и Балтийских стран со 2 по 3 сентября, и там мы будем говорить об этом", - заявил журналистам спикер парламента Викторас Пранцкетис после встречи с главой украинского парламента Андреем Парубием."Украина предложит форму и содержание резолюции, и эта резолюция должна быть распространена в той степени, чтобы она стала известна всем и эти действия координировались", - добавил Пранцкетис. В июне Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась разрешить российским законодателям вернуться, чтобы страна не вышла из этой правозащитной организации. Право голоса было отозвано у России пять лет назад из-за аннексии принадлежащего Украине Крыма.



А.Парубий сказал, что договорился с В.Пранцкетисом продолжить координировать совместные действия.



Он также утверждал, что обладающей абсолютным большинством в украинском парламенте партии Слуга народа президента Владимира Зеленского надо будет сохранить преемственность вопроса.



"Для нас (новой украинской парламентской делегации в Ассамблее) очень важно иметь эту целостность старой делегации и очень быстро скоординировать свои действия с нашими друзьями", - сказал Парубий.



Страны Центральной и Восточной Европы говорят, что решением о возвращении России в Парламентскую Ассамблею Совет Европы посылает неверный сигнал международному сообществу, поскольку Москва не сделала ничего, чтобы заслужить отмену санкций.



Совет Европы является не связанным с Европейским союзом (ЕС) институтом и включает в себя такие страны, как Турция или Сербия. Его деятельность в основном сосредоточена на ситуации с правами человека. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Совет Европы, Россия, членство — статья прочитана 176 раз Комментарии