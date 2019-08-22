Они не вернулись домой... 🔊 Воспроизвести







В мае "Обзор" сообщал о том, что в Каунасе общественной организацией «Каунасская окружная ассоциация участников войны в Афганистане, инвалидов и ветеранов военной службы» были проведены мероприятия, посвящённые «Дню памяти павших и ушедших от нас в мирное время воинов земли Литовской».



В первой части мероприятий, которое проходило на Центральном воинском кладбище «Верхние Шанчяй» (Каунас), прошёл митинг. Присутствующие почтили память Героя Советского Союза Владимира Владимировича Задорожного, который, пожертвовав собой во время боя в Афганистане, накрыл своим телом гранату, влетевшую в блиндаж, и тем самым спас жизнь более 20 человек, находившихся рядом.



Председатель ассоциации Вячеслав Афонин, выступивший в роли ведущего митинга, помянул 97 молодых парней, не вернувшихся в Литву из Афганистана. В первой части мероприятий, которое проходило на Центральном воинском кладбище «Верхние Шанчяй» (Каунас), прошёл митинг. Присутствующие почтили память Героя Советского Союза Владимира Владимировича Задорожного, который, пожертвовав собой во время боя в Афганистане, накрыл своим телом гранату, влетевшую в блиндаж, и тем самым спас жизнь более 20 человек, находившихся рядом.Председатель ассоциации Вячеслав Афонин, выступивший в роли ведущего митинга, помянул 97 молодых парней, не вернувшихся в Литву из Афганистана. В мероприятии участвовали представители посольств России и Белоруссии, члены ветеранских «афганских» общественных организаций Каунаса, Йонавы, Вильнюса, представители общественной организации ВВКУРЭ, Вильнюсского содружества кадетов, а также гости из Латвии и Эстонии.



Участники памятной церемонии стали зрителями концерта «афганской песни» в исполнении вокального дуэта «Два Серёги» из Латвии.



Фото Владимира Клоповского, «Обзор»



Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: афганистан, День памяти павших и ушедших от нас в мирное время воинов земли Литовской География: Литва, Каунас — статья прочитана 176 раз Комментарии