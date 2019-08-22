Главная >> Новости >> в странах Балтии >> Они не вернулись домой...

Они не вернулись домой...





В мае "Обзор" сообщал о том, что в Каунасе общественной организацией «Каунасская окружная ассоциация участников войны в Афганистане, инвалидов и ветеранов военной службы» были проведены мероприятия, посвящённые «Дню памяти павших и ушедших от нас в мирное время воинов земли Литовской».

В первой части мероприятий, которое проходило на Центральном воинском кладбище «Верхние Шанчяй» (Каунас), прошёл митинг. Присутствующие почтили память Героя Советского Союза Владимира Владимировича Задорожного, который, пожертвовав собой во время боя в Афганистане, накрыл своим телом гранату, влетевшую в блиндаж, и тем самым спас жизнь более 20 человек, находившихся рядом.

Председатель ассоциации Вячеслав Афонин, выступивший в роли ведущего митинга, помянул 97 молодых парней, не вернувшихся в Литву из Афганистана.
В мероприятии участвовали представители посольств России и Белоруссии, члены ветеранских «афганских» общественных организаций Каунаса, Йонавы, Вильнюса, представители общественной организации ВВКУРЭ, Вильнюсского содружества кадетов, а также гости из Латвии и Эстонии.

Участники памятной церемонии стали зрителями концерта «афганской песни» в исполнении вокального дуэта «Два Серёги» из Латвии.

Фото Владимира Клоповского, «Обзор»

Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: афганистан, День памяти павших и ушедших от нас в мирное время воинов земли Литовской
География: Литва, Каунас
статья прочитана 176 раз
добавлена сегодня, 22 августа, 15:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка