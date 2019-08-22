На встрече с премьером Молдавии Г. Науседа призвал продолжать евроинтеграцию и реформы 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг принял премьера Молдавии Майю Санду и призвал продолжать процесс евроинтеграции и необходимые реформы.



"Глава государства выразил надежду, что новая правящая коалиция Молдавии сохранит обязательства относительно процесса европейской интеграции и будет проводить реформы, которые будут способствовать обеспечению благосостояния жителей Молдавии", – сообщило президентское ведомство.







Г. Науседа пообещал, что "Литва будет и впредь поддерживать евроинтеграционные устремления Молдавии и готова поддержать страну на ее пути проведения реформ".



Как сообщает президентское ведомство, в 2006–2018 годах Литва финансировала реализацию 129 проектов в Молдавии.



На встрече Г. Науседа также призвал теснее сотрудничать в областях пищевой промышленности, инженерии, финансов и информационных технологий.



Кабинет М. Санду приступил к работе в июне. В него вошла представители проевропейского альянса ACUM и пророссийской Партии социалистов Молдавии. Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг принял премьера Молдавии Майю Санду и призвал продолжать процесс евроинтеграции и необходимые реформы."Глава государства выразил надежду, что новая правящая коалиция Молдавии сохранит обязательства относительно процесса европейской интеграции и будет проводить реформы, которые будут способствовать обеспечению благосостояния жителей Молдавии", – сообщило президентское ведомство.Г. Науседа пообещал, что "Литва будет и впредь поддерживать евроинтеграционные устремления Молдавии и готова поддержать страну на ее пути проведения реформ".Как сообщает президентское ведомство, в 2006–2018 годах Литва финансировала реализацию 129 проектов в Молдавии.На встрече Г. Науседа также призвал теснее сотрудничать в областях пищевой промышленности, инженерии, финансов и информационных технологий.Кабинет М. Санду приступил к работе в июне. В него вошла представители проевропейского альянса ACUM и пророссийской Партии социалистов Молдавии. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: премьер, визит, Молдова — статья прочитана 50 раз Комментарии