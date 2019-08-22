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На встрече с премьером Молдавии Г. Науседа призвал продолжать евроинтеграцию и реформы



Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг принял премьера Молдавии Майю Санду и призвал продолжать процесс евроинтеграции и необходимые реформы.

"Глава государства выразил надежду, что новая правящая коалиция Молдавии сохранит обязательства относительно процесса европейской интеграции и будет проводить реформы, которые будут способствовать обеспечению благосостояния жителей Молдавии", – сообщило президентское ведомство.



Г. Науседа пообещал, что "Литва будет и впредь поддерживать евроинтеграционные устремления Молдавии и готова поддержать страну на ее пути проведения реформ".

Как сообщает президентское ведомство, в 2006–2018 годах Литва финансировала реализацию 129 проектов в Молдавии.

На встрече Г. Науседа также призвал теснее сотрудничать в областях пищевой промышленности, инженерии, финансов и информационных технологий.

Кабинет М. Санду приступил к работе в июне. В него вошла представители проевропейского альянса ACUM и пророссийской Партии социалистов Молдавии.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: премьер, визит, Молдова
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добавлена сегодня, 22 августа, 15:20

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