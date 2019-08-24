Эксперт: обсуждение вопросов 1939 года в Прибалтике не носит сезонного характера 🔊 Воспроизвести В Вильнюсе. Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Обсуждение вопроса событий 1939-1940 годов во всей Прибалтике не носит сезонного характера, данный вопрос - круглогодичный повод для разного рода политических заявлений. Об этом заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич на пресс-конференции в Москве 21 августа.



"Каждый день любое событие - от дорожного ремонта до самолета с нашим министром обороны, который пролетает от Санкт- Петербурга до Калининграда - всё подается в этом контексте.



Министры и президенты, выступая с совершенно разного рода речами, считают нормой обращаться к событиям 1939 года", - отметил, в частности, эксперт.



Многие, считает он, не вступают ни в какие дискуссии по поводу событий 1939-1940 годов, потому как нынешняя политика в государствах Прибалтики строится на непрерывности существования государств, и период их вхождения в Советский Союз - это не что иное, как советская оккупация. "Каждый день любое событие - от дорожного ремонта до самолета с нашим министром обороны, который пролетает от Санкт- Петербурга до Калининграда - всё подается в этом контексте.Министры и президенты, выступая с совершенно разного рода речами, считают нормой обращаться к событиям 1939 года", - отметил, в частности, эксперт.Многие, считает он, не вступают ни в какие дискуссии по поводу событий 1939-1940 годов, потому как нынешняя политика в государствах Прибалтики строится на непрерывности существования государств, и период их вхождения в Советский Союз - это не что иное, как советская оккупация. "Любая дискуссия воспринимается как покушение на государственность. Показателен литовский пример, когда за предложение иных трактовок тех или иных политических событий следует тюремное наказание", - добавил Николай Межевич.



Также эксперт обратил внимание на то, что когда-то, чуть больше 10 лет назад, один из прибалтийских дипломатов приезжал в Санкт-Петербург и подарил ему книгу, в названии которой были слова "концепция оккупации".



"На робкий вопрос относительно того, что, может быть, дискуссию провести, последовал ответ - "здесь все есть".



Далеко не в последнюю очередь с целью деполитизировать дискуссию относительно событий в Прибалтике в 1939-1940 годах и придать ей характер научной академичности была издана книга "Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939–1940".



По мнению Межевича, данная книга поможет учесть тот факт, что в упомянутый исторический период практически все документы сопровождались секретными протоколами (а на наличие секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, принятому 23 августа 1939 года, уповают сегодня официальные лица Прибалтики как на фактор прекращения существования государственности - ред.).



Впервые публикуемые секретные отчеты дипломатической миссии Латвии в Москве за 1939–1940 гг. вскрывают малоизвестный пласт двусторонних отношений, борьбы и взаимодействия дипломатических служб стран Балтии и СССР в начале Второй мировой войны.



Сборник документов "Вынужденный альянс. Советско-балтийские отношения и международный кризис 1939–1940" подготовлен Институтом российской истории РАН и фондом "Историческая память" при поддержке Российской ассоциации прибалтийских исследований.



Составителям сборника, среди которых известный историк, депутат Сейма Латвии Николай Кабанов, удалось найти эти весьма интересные документы в государственном историческом архиве Латвии.



Как отметил, в свою очередь, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, данная книга представляет интерес, поскольку позволяет взглянуть на события с точки зрения дипломатических работников. "С познавательной точки зрения, эти документы интересны тем, что позволяют взглянуть на события тех лет глазами латвийских дипломатов и сравнить этот взгляд с современными историко-политическими нарративами, распространенными в прибалтийских странах", - отметил Дюков.



"Мы видим весьма тесные связи с нацистской Германией еще до августа 1939 года у прибалтийских стран. Далее мы видим, что инициатива подписания пактов о взаимопомощи (в 1939 году - ред.) не исходила из Кремля – Кремль не вызывал прибалтийских дипломатов сюда и не говорил, что нам надо заключать договор и так далее. Нет, инициатива была с другой стороны",- добавил эксперт.



В свою очередь заместитель директора Института российской истории РАН Сергей Журавлев подчеркнул, что все документы опубликованы без каких-либо изъятий или сокращений.



"Ситуация того времени была очень сложной и противоречивой. Если сейчас в Москве дипломатический корпус очень большой, то тогда он был очень компактным, почти все общались с почти всеми. И особенно дипломаты из Прибалтики.



Один из отчетов посла Латвии в СССР Фрициса Коциньша в МИД его страны говорил о совещании послов прибалтийских государств, которое прошло в Москве 6 июля 1939 года. Послы обсуждали возможную угрозу для своих стран от Германии и СССР.



Как эстонский, так и литовский посланники пришли к единодушному мнению,… что меньшим несчастьем будет все же немецкая угроза. Коциньш, в частности, сказал, что, запустив "русскую вошь" в шубу, ее наружу больше не выбьешь, ибо там ее жизненное пространство и витальные интересы", - добавил Сергей Журавлев.



Посол Латвии Коциньш, по словам Александра Дюкова, в рассекреченных сейчас документах тем не менее подробно описывает многочасовые застолья, где главнокомандующий эстонской армии генерал Лайдонер охотно произносил тосты в честь советского лидера Иосифа Сталина. Например, эстонский главнокомандующий заявил, что "с глубоким уважением и восторгом взирает на Сталина", который смог создать дружественные отношения между народами СССР, а теперь выстраивает их с соседями. "Лайдонер рад, что Эстония была одной из первых, кто со своей стороны приложила усилия к созданию таких отношений", цитирует, по словам Дюкова, данные тосты посол Коциньш.



Но, по словам Коциньша, настроения в советском руководстве поменялись после молниеносного разгрома Германией Франции – быстрое продвижение гитлеровцев к Ла-Маншу стало неприятным сюрпризом не только для европейцев, но и для СССР. И возникшая вследствие этого нервозность далеко не в последнюю очередь повлияла на развитие клубка событий того времени.



Одним словом, выше упомянутая книга будет интересна очень многим, интересующимся историей, и в первую очередь тем, кто хочет взглянуть на события без политической окраски сегодняшнего дня. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: политика, история Ключевые слова: Российская ассоциация прибалтийских исследований — статья прочитана 164 раза Комментарии