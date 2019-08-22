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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В. Ландсбергис просит главу Amazon изъять из торговли товары с советской символикой
Первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис в четверг обратился к американскому гиганту Интернет-торговли Amazon с просьбой изъять товары с советской символикой.
Открытое письмо главе Amazon Джеффу Безосу бывший председатель Верховного Совета - Восстановительного сейма Литвы опубликовал накануне 80-летия обусловившего оккупацию стран Балтии нацистско-советского пакта.
"На созданном вами Amazon распространяются товары с символами коммунистической тирании СССР, совершавшей военные преступления и осуществлявшей геноцид с гитлеровским режимом. Конкретно – на диванных подушках и детских футболках изображены "серп и молот", – пишет В. Ландсбергис.
"Думаю, что вы лично могли об этом не знать, так что я прошу обратить внимание на мое обращение и принять меры", – говорится в письме.
"23 августа, известное как начало кровавой Второй мировой войны из-за подписанного в 1939 году, 80 лет назад, преступного пакта Сталина и Гитлера, было бы самым подходящим временем, чтобы остановить такое косвенное "просвещение". Поскольку на нашей планете распространяется жестокость, никто не должен оставаться равнодушным даже к "смешным" символам", – пишет В. Ландсбергис.
Он обнародовал письмо в фейсбуке.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, политика, чп и криминал
Ключевые слова: Ландсбергис, одежда, совсимволика, Amazon
География: Литва
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