В. Ландсбергис просит главу Amazon изъять из торговли товары с советской символикой 🔊 Воспроизвести фото: 15min.lt



Первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис в четверг обратился к американскому гиганту Интернет-торговли Amazon с просьбой изъять товары с советской символикой.



Открытое письмо главе Amazon Джеффу Безосу бывший председатель Верховного Совета - Восстановительного сейма Литвы опубликовал накануне 80-летия обусловившего оккупацию стран Балтии нацистско-советского пакта.



"На созданном вами Amazon распространяются товары с символами коммунистической тирании СССР, совершавшей военные преступления и осуществлявшей геноцид с гитлеровским режимом. Конкретно – на диванных подушках и детских футболках изображены "серп и молот", – пишет В. Ландсбергис.



"Думаю, что вы лично могли об этом не знать, так что я прошу обратить внимание на мое обращение и принять меры", – говорится в письме.



"23 августа, известное как начало кровавой Второй мировой войны из-за подписанного в 1939 году, 80 лет назад, преступного пакта Сталина и Гитлера, было бы самым подходящим временем, чтобы остановить такое косвенное "просвещение". Поскольку на нашей планете распространяется жестокость, никто не должен оставаться равнодушным даже к "смешным" символам", – пишет В. Ландсбергис.



Он обнародовал письмо в фейсбуке. Первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис в четверг обратился к американскому гиганту Интернет-торговли Amazon с просьбой изъять товары с советской символикой.Открытое письмо главе Amazon Джеффу Безосу бывший председатель Верховного Совета - Восстановительного сейма Литвы опубликовал накануне 80-летия обусловившего оккупацию стран Балтии нацистско-советского пакта."На созданном вами Amazon распространяются товары с символами коммунистической тирании СССР, совершавшей военные преступления и осуществлявшей геноцид с гитлеровским режимом. Конкретно – на диванных подушках и детских футболках изображены "серп и молот", – пишет В. Ландсбергис."Думаю, что вы лично могли об этом не знать, так что я прошу обратить внимание на мое обращение и принять меры", – говорится в письме."23 августа, известное как начало кровавой Второй мировой войны из-за подписанного в 1939 году, 80 лет назад, преступного пакта Сталина и Гитлера, было бы самым подходящим временем, чтобы остановить такое косвенное "просвещение". Поскольку на нашей планете распространяется жестокость, никто не должен оставаться равнодушным даже к "смешным" символам", – пишет В. Ландсбергис.Он обнародовал письмо в фейсбуке. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: Ландсбергис, одежда, совсимволика, Amazon География: Литва — статья прочитана 92 раза Комментарии