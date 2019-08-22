Оппозиция собрала подписи: обратится в КС по поводу обновления правительства 🔊 Воспроизвести



Оппозиционные литовские консерваторы в четверг сообщили, что собрали необходимые подписи под обращением в Конституционный суд (КС) по поводу правового сценария повторного предоставления полномочий правительству.



Полномочия кабмину во главе с Саулюсом Сквярнялисом были повторно предоставлены во вторник одним голосованием, в соответствии с положением Устава сейма, предусматривающим такую процедуру, если программа правительства остается неизменной.



Оппозиция утверждает, что данное положение может противоречить Конституции, поскольку оно предусматривает, что правительству полномочия предоставляются посредством голосования по его программе.



"Необходимое число подписей под обращением в КС собрано. (...) Сегодня обращение будет передано в сейм", – сказал BNS консерватор Юргис Разма. Оппозиционные литовские консерваторы в четверг сообщили, что собрали необходимые подписи под обращением в Конституционный суд (КС) по поводу правового сценария повторного предоставления полномочий правительству.Полномочия кабмину во главе с Саулюсом Сквярнялисом были повторно предоставлены во вторник одним голосованием, в соответствии с положением Устава сейма, предусматривающим такую процедуру, если программа правительства остается неизменной.Оппозиция утверждает, что данное положение может противоречить Конституции, поскольку оно предусматривает, что правительству полномочия предоставляются посредством голосования по его программе."Необходимое число подписей под обращением в КС собрано. (...) Сегодня обращение будет передано в сейм", – сказал BNS консерватор Юргис Разма. "Следует поднять вопрос, не следовал ли сейму утвердить программу правительства, так как сменилось более половины министров", – сказал он.



Утверждение программы правительства в сейме заняло бы больше времени, чем предоставление полномочий одним голосованием.



Повторное предоставление правительству полномочий было необходимо в связи с тем, что с начала работы кабинета министров под руководством С. Сквернялиса в 2016 году сменилось более половины министров.



После подписания нового коалиционного договора в июле два представителя Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей: Ярослав Наркевич, назначенный министром транспорта и коммуникаций, а также Рита Тамашунене, назначенная министром внутренних дел, – сменили Рокаса Масюлиса и Эймутиса Мисюнаса соответственно, а в Министерстве сельского хозяйства член сейма "социал-трудовик" Андрюс ​​Палёнис сменил "крестьянина" Гедрюса Сурплиса. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: премьер, правительство, оппозиция, коалиция, Конституционный суд, формирование География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии