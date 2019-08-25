Лишь бы мир говорил…

На прошлой неделе некоторые СМИ, и израильский портал MIGnews.com – в том числе, сообщили о том, что 63-летний учёный-самоучка Майк Хьюз в субботу, 17 августа, в пустыне Мохаве, что в Калифорнии, полетит на самодельной ракете.
Он уже во второй раз захотел испытать на прочность силу своих знаний, при этом рискуя собственным здоровьем, или даже может жизнью.
Упоминание о силе знаний особенно примечательно. Дело в том, что американский водитель Майк Хьюз уже совершал полёт на самодельной ракете, чтобы выяснить, плоская ли Земля.
Он на протяжении нескольких лет собирал у себя в гараже паровую ракету — на ней он собирался подняться над Землёй, чтобы доказать, что она плоская. По мнению Хьюза, Земля на самом деле - плоская, астронавты — проплаченные актёры, а существующие снимки Земли — монтаж.
В прошлом году Майк смог взлететь на построенной своими руками ракете на 600 метров в высоту, а потом приземлиться на парашютах.
В этот же раз он планировал побить собственный рекорд и отправиться на высоту в 1500 метров на всё такой же самодельной ракете, двигатели которой работают на пару.
Ракета, сконструированная Майком Хьюзом, достигает в длину 6 метров. Американский «Самоделкин» собирался запустить её с рампы длиной 10 метров, угол которой близок к вертикали – 80 градусов.
По словам самого экспериментатора, ракета должна пронестись по этой рампе всего за полторы секунды. При этом он сам будет пилотировать, если это можно так назвать, своим изобретением.
Как только ракета поднимется в воздух на запланированную полуторакилометровую высоту, Хьюз раскроет парашюты, прикреплённые к ней, и, если все пойдёт по плану, приземлится на землю.
Удивительно, но в понедельник «Обзору» так и не удалось найти сообщение об итогах этого откровенно рекламного события.
Неужели не нашлось желающих помочь старику Майку попиариться лишний раз?
В этот же раз он планировал побить собственный рекорд и отправиться на высоту в 1500 метров на всё такой же самодельной ракете, двигатели которой работают на пару.
Ракета, сконструированная Майком Хьюзом, достигает в длину 6 метров. Американский «Самоделкин» собирался запустить её с рампы длиной 10 метров, угол которой близок к вертикали – 80 градусов.
По словам самого экспериментатора, ракета должна пронестись по этой рампе всего за полторы секунды. При этом он сам будет пилотировать, если это можно так назвать, своим изобретением.
Как только ракета поднимется в воздух на запланированную полуторакилометровую высоту, Хьюз раскроет парашюты, прикреплённые к ней, и, если все пойдёт по плану, приземлится на землю.
Удивительно, но в понедельник «Обзору» так и не удалось найти сообщение об итогах этого откровенно рекламного события.
Неужели не нашлось желающих помочь старику Майку попиариться лишний раз?