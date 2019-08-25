Лишь бы мир говорил… 🔊 Воспроизвести



На прошлой неделе некоторые СМИ, и израильский портал MIGnews.com – в том числе, сообщили о том, что 63-летний учёный-самоучка Майк Хьюз в субботу, 17 августа, в пустыне Мохаве, что в Калифорнии, полетит на самодельной ракете.



Он уже во второй раз захотел испытать на прочность силу своих знаний, при этом рискуя собственным здоровьем, или даже может жизнью.



Упоминание о силе знаний особенно примечательно. Дело в том, что американский водитель Майк Хьюз уже совершал полёт на самодельной ракете, чтобы выяснить, плоская ли Земля.



Он на протяжении нескольких лет собирал у себя в гараже паровую ракету — на ней он собирался подняться над Землёй, чтобы доказать, что она плоская. По мнению Хьюза, Земля на самом деле - плоская, астронавты — проплаченные актёры, а существующие снимки Земли — монтаж. На прошлой неделе некоторые СМИ, и израильский портал MIGnews.com – в том числе, сообщили о том, что 63-летний учёный-самоучка Майк Хьюз в субботу, 17 августа, в пустыне Мохаве, что в Калифорнии, полетит на самодельной ракете.Он уже во второй раз захотел испытать на прочность силу своих знаний, при этом рискуя собственным здоровьем, или даже может жизнью.Упоминание о силе знаний особенно примечательно. Дело в том, что американский водитель Майк Хьюз уже совершал полёт на самодельной ракете, чтобы выяснить, плоская ли Земля.Он на протяжении нескольких лет собирал у себя в гараже паровую ракету — на ней он собирался подняться над Землёй, чтобы доказать, что она плоская. По мнению Хьюза, Земля на самом деле - плоская, астронавты — проплаченные актёры, а существующие снимки Земли — монтаж. В прошлом году Майк смог взлететь на построенной своими руками ракете на 600 метров в высоту, а потом приземлиться на парашютах.



В этот же раз он планировал побить собственный рекорд и отправиться на высоту в 1500 метров на всё такой же самодельной ракете, двигатели которой работают на пару.



Ракета, сконструированная Майком Хьюзом, достигает в длину 6 метров. Американский «Самоделкин» собирался запустить её с рампы длиной 10 метров, угол которой близок к вертикали – 80 градусов.



По словам самого экспериментатора, ракета должна пронестись по этой рампе всего за полторы секунды. При этом он сам будет пилотировать, если это можно так назвать, своим изобретением.



Как только ракета поднимется в воздух на запланированную полуторакилометровую высоту, Хьюз раскроет парашюты, прикреплённые к ней, и, если все пойдёт по плану, приземлится на землю.



Удивительно, но в понедельник «Обзору» так и не удалось найти сообщение об итогах этого откровенно рекламного события.



Неужели не нашлось желающих помочь старику Майку попиариться лишний раз? По материалам литовских и зарубежных СМИ Категории: в мире Ключевые слова: полёт на самодельной ракете Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 53 раза Комментарии