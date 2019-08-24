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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Концерты Летнего фестиваля св. Христофора
25 августа в 11 час. - «Музыкальный завтрак» (MUZIKINIAI PUSRYČIAI). Гинтаре Бауэрите (вокал, гитара). Miesto laboratorijа (ул. Антакальнё, 17, парк Сапеги).
27 августа в 19 час. - «Часы сакральной музыки». Роберто Баччини (орган, Италия), Элиза Геццо (флейта, Италия). В программе – произведения Б.Марчелло, Х.Родриго и др. Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.
28 августа в 19 час. – «SALSA SINFÓNICA» (закрытие фестиваля). Исполнители: Рикардо Луке (вокал, Венесуэла), Олвидо Руис Кастелланос (вокал, Куба), Лазара Какао Лопес (клавишные, Куба), Нельсон «Каталино» Мои (бас, Венесуэла), группа ударных инструментов (Куба/Венесуэла), Литовский государственный симфонический оркестр (художественный руководитель и дирижёр Гинтарас Ринкявичюс). Дирижёр Герардо Эстрада Мартинес (Венесуэла). В программе – латиноамериканская музыка. Дворик Вильнюсской картинной галереи (ул. Диджёйи, 4).
Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt/
Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: фестиваль св. Христофора
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180
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