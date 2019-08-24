Концерты Летнего фестиваля св. Христофора 🔊 Воспроизвести 22 августа в помещении театра «Vaidila» (ул. Якшто, 9) с большим успехом прошёл концерт «THE WHOOP GROUP NUSIKALTIMAI» (квартет саксофонистов без правил; Польша). В программе были произведения А.Вивальди, Э.Грига и др. А вскоре публику ждут новые встречи.



25 августа в 11 час. - «Музыкальный завтрак» (MUZIKINIAI PUSRYČIAI). Гинтаре Бауэрите (вокал, гитара). Miesto laboratorijа (ул. Антакальнё, 17, парк Сапеги).



27 августа в 19 час. - «Часы сакральной музыки». Роберто Баччини (орган, Италия), Элиза Геццо (флейта, Италия). В программе – произведения Б.Марчелло, Х.Родриго и др. Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.



28 августа в 19 час. – «SALSA SINFÓNICA» (закрытие фестиваля). Исполнители: Рикардо Луке (вокал, Венесуэла), Олвидо Руис Кастелланос (вокал, Куба), Лазара Какао Лопес (клавишные, Куба), Нельсон «Каталино» Мои (бас, Венесуэла), группа ударных инструментов (Куба/Венесуэла), Литовский государственный симфонический оркестр (художественный руководитель и дирижёр Гинтарас Ринкявичюс). Дирижёр Герардо Эстрада Мартинес (Венесуэла). В программе – латиноамериканская музыка. Дворик Вильнюсской картинной галереи (ул. Диджёйи, 4).



Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt/



Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения. 25 августа в 11 час. - «Музыкальный завтрак» (MUZIKINIAI PUSRYČIAI). Гинтаре Бауэрите (вокал, гитара). Miesto laboratorijа (ул. Антакальнё, 17, парк Сапеги).27 августа в 19 час. - «Часы сакральной музыки». Роберто Баччини (орган, Италия), Элиза Геццо (флейта, Италия). В программе – произведения Б.Марчелло, Х.Родриго и др. Костёл св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34). Вход свободный.28 августа в 19 час. – «SALSA SINFÓNICA» (закрытие фестиваля). Исполнители: Рикардо Луке (вокал, Венесуэла), Олвидо Руис Кастелланос (вокал, Куба), Лазара Какао Лопес (клавишные, Куба), Нельсон «Каталино» Мои (бас, Венесуэла), группа ударных инструментов (Куба/Венесуэла), Литовский государственный симфонический оркестр (художественный руководитель и дирижёр Гинтарас Ринкявичюс). Дирижёр Герардо Эстрада Мартинес (Венесуэла). В программе – латиноамериканская музыка. Дворик Вильнюсской картинной галереи (ул. Диджёйи, 4).Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt/Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль св. Христофора Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 148 раз Комментарии