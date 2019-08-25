Страна транзита угнанных автомобилей 🔊 Воспроизвести



В этом году украденных за рубежом автомобилей в Литве задержано в 2 раза больше, чем в прошлом, заявляют пограничники.



Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Рокас Пукинскас заявил, что в течение 7 месяцев этого года было задержано 80 находящихся в розыске автомобилей – в прошлом году в течение этого периода были задержаны 43 транспортных средства. Большинство этих автомобилей было угнано в Германии, Великобритании и России.



По словам пограничников, рост числа задержаний может быть связан с активизацией криминальных группировок в том или ином государстве.



«Если автомобиль задержали в Литве, это не означает, что он предназначен для нашего рынка. Литва – страна транзита. Транспортные средства чаще всего перевозят автовозами, бывает, что из 8 автомобилей попадается один разыскиваемый. Водители иногда даже не знают, что перевозят украденные транспортные средства», – заявил представитель СОГГЛ.



По его словам, при транспортировке украденных автомобилей преступники часто вначале высылают разведчиков.



«Бывают случаи, что впереди едет машина-разведчик, а украденный автомобиль везут в нескольких километрах за ним. Если разведчик увидит сотрудников полиции, начинают искать новый маршрут», – сказал Р.Пукинскас.



За приобретение и/или реализацию имущества, полученного преступным путём, грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы до двух лет. В этом году украденных за рубежом автомобилей в Литве задержано в 2 раза больше, чем в прошлом, заявляют пограничники.Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Рокас Пукинскас заявил, что в течение 7 месяцев этого года было задержано 80 находящихся в розыске автомобилей – в прошлом году в течение этого периода были задержаны 43 транспортных средства. Большинство этих автомобилей было угнано в Германии, Великобритании и России.По словам пограничников, рост числа задержаний может быть связан с активизацией криминальных группировок в том или ином государстве.«Если автомобиль задержали в Литве, это не означает, что он предназначен для нашего рынка. Литва – страна транзита. Транспортные средства чаще всего перевозят автовозами, бывает, что из 8 автомобилей попадается один разыскиваемый. Водители иногда даже не знают, что перевозят украденные транспортные средства», – заявил представитель СОГГЛ.По его словам, при транспортировке украденных автомобилей преступники часто вначале высылают разведчиков.«Бывают случаи, что впереди едет машина-разведчик, а украденный автомобиль везут в нескольких километрах за ним. Если разведчик увидит сотрудников полиции, начинают искать новый маршрут», – сказал Р.Пукинскас.За приобретение и/или реализацию имущества, полученного преступным путём, грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы до двух лет. Инф. «Обзора» Категории: авто Ключевые слова: в Литве, украденные транспортные средства Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 82 раза Комментарии