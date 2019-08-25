Сын ХХ века 🔊 Воспроизвести К 105-летию со дня рождения Дмитрия Борисовича Гельпернаса



В последние дни лета 1914 года, 25 августа, в семье Гельпернасов родился мальчик, которому позднее дадут имя Дмитрий.



Он родился в семье адвоката немногочисленного рода Гельпернасов, проживавших в столице Российской империи, переименованной через пять дней после рождения Дмитрия в Петроград.



Первая мировая война, революция и гражданская война вынудили семью Гельпернасов вернуться на родину предков – в Литву, оставив обезлюдевший от голода, болезней и репрессий Петроград.



В октябре 1921 года семья адвоката Бориса Гельпернаса поселилась в Каунасе. Закончив Каунасскую немецкую гимназию, в 1933 году Дмитрий поступил на математический факультет университета Витаутаса Великого и обучался один курс, но вынужден был оставить систематическую учёбу в университете в связи со смертью отца. В последние дни лета 1914 года, 25 августа, в семье Гельпернасов родился мальчик, которому позднее дадут имя Дмитрий.Он родился в семье адвоката немногочисленного рода Гельпернасов, проживавших в столице Российской империи, переименованной через пять дней после рождения Дмитрия в Петроград.Первая мировая война, революция и гражданская война вынудили семью Гельпернасов вернуться на родину предков – в Литву, оставив обезлюдевший от голода, болезней и репрессий Петроград.В октябре 1921 года семья адвоката Бориса Гельпернаса поселилась в Каунасе. Закончив Каунасскую немецкую гимназию, в 1933 году Дмитрий поступил на математический факультет университета Витаутаса Великого и обучался один курс, но вынужден был оставить систематическую учёбу в университете в связи со смертью отца. Семь последующих лет были годами ничем особо не примечательными: учёба – урывками, работа – для обеспечения жизни, встречи – те, что определят в дальнейшем судьбу молодого человека.



Увлечение филателией привело к знакомству с семьёй бывшего президента Литвы Казиса Гринюса, в доме которого Дмитрия будут укрывать несколько месяцев - с конца 1941-го до середины 1942 года. А работа в полиграфическом тресте сблизила Дмитрия с Хаймом Елиным, который возглавил антифашистскую организацию в гетто Каунаса и руководил ею с 41-го по 44-й год и заместителем которого в этой организации Дмитрий стал, а после ареста и гибели Хайма - её руководителем.



А вот знакомство в гетто с будущей женой Суламифью Лерман определило дальнейшую послевоенную жизнь Дмитрия.



Что привлекло его внимание в этой молоденькой девушке, а на момент вступления Суламифи в антифашистскую организацию ей было 16 лет, доподлинно неизвестно, но глубину чувств испытало время: брак Дмитрия и Суламифи продлился почти 50 лет, в котором родились сын Борис и дочь Ада.



Из воспоминаний дочери:



«Судьба свела их в суровое военное время. Они познакомились в гетто. Не очень легко давались им воспоминания о тех страшных годах. Этим, наверное, объясняется тот факт, что будучи с 1945 года по 1990 год заместителем директора издательства «Минтис» и работником печати, папа не решился на ещё одну книгу (в соавторстве с братом Хайма Елина Дмитрий Гельпернас является автором книг о сопротивлении в каунасском гетто «Партизаны Каунасского гетто» (1948, на идише) и «Каунасское гетто и его борцы», (1969 г. – Прим. авт.) и не осуществил эту свою мечту.



Своими воспоминаниями он, главным образом, делился с молодёжью, школьниками, студентами, имея огромное желание, чтобы этот кошмар никогда не повторился.



С детства вспоминается такой пример: в родной, тогда 8-й средней школе, теперь «Науямесчё», не без усилий папы и при его непосредственном участии был создан музей памяти, в который он отдал немало материалов и экспонатов. Его идеи по организации музея были поддержаны бывшим в то время директором школы Семёном Исааковичем Гурдусом и нашей преподавательницей истории, которая и организовала этот музей. Его создавали по крупицам, и он служил отличным воспитательным моментом для нас, детей. Родители, учителя, друзья пополняли его материалами и экспонатами. Папа не раз приходил к нам в школу, в класс на уроки истории, много рассказывал, просвещал, читал лекции».



Воспоминания позаимствованы из книги «Из первых уст» (на литовском языке), выпущенной к столетию со дня рождения Дмитрия Гельпернаса.



В конце восьмидесятых Дмитрий участвовал в создании общества еврейской культуры, которое позже переросло в Еврейскую общину Литвы. Несколько лет он был членом правления общины и председателем Литовского общества бывших узников гетто и концлагерей. Плодотворно сотрудничал с еврейским музеем имени Виленского Гаона.



17 июля 1998 года закончился жизненный путь Дмитрия Гельпернаса.



Он родился в трагические дни истории Европы, был свидетелем краха Российской империи, пережил Катастрофу европейского еврейства, стал свидетелем образования Израиля и участником созидания нового гражданского общества Литвы, каждый раз оказываясь на высоте положения, в которое его ставили обстоятельства бурного ХХ века. Не погрешив против истины, можно уверенно сказать, что Дмитрий Гельпернас был сыном ХХ века, а не



пасынком. Валерий СЕРГЕЕВ , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Дмитрий Борисович Гельпернас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 171 раз Комментарии