Неиспользованная возможность э-магазинов: по количеству возвращаемых товаров, приобретённых в интернете, мы всё ещё отстаём от Европы 🔊 Воспроизвести Исследование, проведённое в начале этого года аналитиками электронной коммерции «DynamicAction», показало, что европейцы возвращают всё большее количество приобретаемых по интернету товаров. Показатели возврата таких товаров растут и в Литве, но по этому показателю мы ещё сильно отстаём от Европы. Так что это ещё один способ для действующих в интернете ритейлеров привлечь новых клиентов и сохранить существующих.



По утверждению авторов исследования, тот факт, что возврат приобретённых через интернет товаров увеличился в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 8%, объясняется одной причиной – ещё сильнее проявилась и без того уже привычная на Западе тенденция приобретать товары с намерением как можно больше их вернуть продавцу, оставив наиболее понравившиеся. Правда, этот вид покупки ещё не пользуется популярностью в Литве. По утверждению авторов исследования, тот факт, что возврат приобретённых через интернет товаров увеличился в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 8%, объясняется одной причиной – ещё сильнее проявилась и без того уже привычная на Западе тенденция приобретать товары с намерением как можно больше их вернуть продавцу, оставив наиболее понравившиеся. Правда, этот вид покупки ещё не пользуется популярностью в Литве. В Европе также наблюдался рост количества бесплатно доставленных товаров, и этот показатель в этом году вырос на 3%. Чтобы раскрыть эти результаты, «DynamicAction» проанализировал данные о покупках с начала этого года до середины апреля почти на 11 млрд евро.



По словам главы фирмы «DPD Lietuva» по продажам и маркетингу для стран Балтии Габриэлюса Билявичюса, Литва с точки зрения возврата товаров по-прежнему отстаёт от значительной части европейских государств.



Согласно материалам проведённого по заказу «DPD group» исследования, 8% жителей Литвы возвращали товары, которые они заказали во время своих последних покупок - в Европе так поступал в среднем каждый десятый покупатель, а в большинстве стран Западной Европы этот показатель ещё выше.



Не менее одной вещи за последнее время возвращал каждый третий. В нашей стране в основном возвращали обувь и одежду - каждый пятый отправлял такие вещи обратно. 12% вернули спортивные товары, вдвое меньше - книги, автомобильные аксессуары, игрушки», - отмечает тенденции Г.Билявичюс.



Ещё один способ привлечения покупателей



Аналитики «DynamicAction», опираясь на данные исследования, отмечают, что магазины электронной торговли постоянно ищут и способы привлечения покупателей, и то, как оставаться конкурентоспособными. И бесплатный возврат товаров – как раз один из способов этого добиться.



«Почти половина участников опроса «DPD group» в Литве возвратом приобретённых ими покупок интересуются ещё до их приобретения, а для 17% опрошенных бесплатный возврат является одним из наиболее важных аспектов при выборе, в каком электронном магазине совершать покупки. Средний показатель по Европе выше, трое из десяти человек подчёркивают важность бесплатного возврата. Мы такую тенденцию видим и в Литве - люди начинают, хотя и очень медленно, проявлять интерес к бесплатному возврату товаров», - отмечает руководитель «DPD Lietuva» по продажам и маркетингу для стран Балтии Габриэлюс Билявичюс.



Что ещё более важно, отсутствие бесплатного возврата может привести к тому, что некоторые люди решат не покупать товары в определённых магазинах электронной торговли – 16% респондентов указали, что не будут покупать онлайн, если им придётся заплатить за отправку товара при возврате продавцу. Аналогичное число респондентов не хотело бы покупать в конкретном интернет-магазине, если им будет предложен сложный процесс возврата. Подобные тенденции преобладают и в остальной части Европы.



«Согласно данным опроса, ритейлеры всё чаще пытаются показать свои сильные стороны, а также их преимущества и удобство при совершении покупок. Что касается последнего, то можно попытаться показать его плюсы, предложив бесплатную и удобную доставку и возврат товаров. Хотя, казалось бы, почти все уже так делают, и отличаться от других больше нечем, половина участников опроса «DPD group» в Литве утверждали, что возвращать товары было легко благодаря как достаточной информации, так и выбору курьеров», - говорит Г.Билявичюс.



Материалы исследования «E-shopper barometer Global report». Данное исследование было проведено фирмой «Kantar TNS» по заказу «DPD group».



В мае-июне 2018 года было опрошено 24 328 человек в 21 европейской стране, 805 из них - в Литве. Инф. «Обзора» Категории: экономика Ключевые слова: «DPD group» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 131 раз Комментарии