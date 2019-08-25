Как посчитать свою пенсию

До начала 2018 г. система была связана с взносами социального страхования, уплаченными жителем, затем уже считали дополнительный стаж и дополнительную часть пенсии.
Сейчас эти составляющие изменились. С 2018 года, по словам Ярмалиса, остались лишь две части - общая (зависит от размера базовой пенсии и стажа) и индивидуальная (зависит от уплаченных взносов, её подсчитывают в баллах).
«Один балл человек получает, если за год платит взносы равные 12 средним зарплатам. Значит, 1 балл - это средняя зарплата в течение года.
Если человек платит больше взносов – пропорционально он получает больше баллов», – сказал Ярмалис, указав, что эта индивидуальная часть зависит от доходов жителя.
Общая часть пенсии определена стажем.
«Стаж в размере года человек получает, если за год платит взносы не меньше чем за 12 минимальных зарплат. Если меньше – получает пропорциональную часть стажа. От стажа зависит размер общей части пенсии», – сказал Ярмалис и отметил, что такая же система касается и тех, кто работает на себя.
Что касается индивидуальной части, то, по словам Ярмалиса, когда человек выйдет на пенсию, все его баллы складывают и умножают на их размер в тот год, когда человек выходит на пенсию.
«То же самое и со стажем», – сказал специалист.
Размер баллов и показатель базовой пенсии совет «Содры» утверждает ежегодно, но, по сути, в законе установлен принцип индексирования этих показателей.
По словам Ярмалиса, в этом году базовая пенсия составляет 164,59 евро, а 1 балл равен – 3,52 евро.
«В этом году эти показатели были индексированы в 1,076 раза. Это значит, что если человек выходит на пенсию в этом году, то его пенсию считают, исходя из этих показателей. Однако пенсия в следующем году снова увеличится, поскольку будет индексирован её базовый размер и размер балла», – сказал он.
Ярмалис привёл пример.
«Скажем, если Инга проработала 35 лет и получала среднюю зарплату, в этом году ей исполнилось 63 года, и она может выйти на пенсию (в этом году в 62 года и 8 месяцев) и уже предоставила «Содре» все данные о стаже до 1994 года (старую трудовую книжку).
В таком случае у неё стаж 35 лет и 35 баллов. В этом году обязательный стаж - 31 год. В таком случае базовый коэффициент составляет 35/31=1,13.
Его умножают на 164,59 евро и получают 186 евро. Затем 35 баллов умножают на 3,52 и получают 123 евро. В результате пенсия Инги будет 309 евро», – рассказал Ярмалис.
Общая часть пенсии определена стажем.
«Стаж в размере года человек получает, если за год платит взносы не меньше чем за 12 минимальных зарплат. Если меньше – получает пропорциональную часть стажа. От стажа зависит размер общей части пенсии», – сказал Ярмалис и отметил, что такая же система касается и тех, кто работает на себя.
Что касается индивидуальной части, то, по словам Ярмалиса, когда человек выйдет на пенсию, все его баллы складывают и умножают на их размер в тот год, когда человек выходит на пенсию.
«То же самое и со стажем», – сказал специалист.
Размер баллов и показатель базовой пенсии совет «Содры» утверждает ежегодно, но, по сути, в законе установлен принцип индексирования этих показателей.
По словам Ярмалиса, в этом году базовая пенсия составляет 164,59 евро, а 1 балл равен – 3,52 евро.
«В этом году эти показатели были индексированы в 1,076 раза. Это значит, что если человек выходит на пенсию в этом году, то его пенсию считают, исходя из этих показателей. Однако пенсия в следующем году снова увеличится, поскольку будет индексирован её базовый размер и размер балла», – сказал он.
Ярмалис привёл пример.
«Скажем, если Инга проработала 35 лет и получала среднюю зарплату, в этом году ей исполнилось 63 года, и она может выйти на пенсию (в этом году в 62 года и 8 месяцев) и уже предоставила «Содре» все данные о стаже до 1994 года (старую трудовую книжку).
В таком случае у неё стаж 35 лет и 35 баллов. В этом году обязательный стаж - 31 год. В таком случае базовый коэффициент составляет 35/31=1,13.
Его умножают на 164,59 евро и получают 186 евро. Затем 35 баллов умножают на 3,52 и получают 123 евро. В результате пенсия Инги будет 309 евро», – рассказал Ярмалис.