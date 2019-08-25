Как посчитать свою пенсию 🔊 Воспроизвести



До начала 2018 г. система была связана с взносами социального страхования, уплаченными жителем, затем уже считали дополнительный стаж и дополнительную часть пенсии.



Сейчас эти составляющие изменились. С 2018 года, по словам Ярмалиса, остались лишь две части - общая (зависит от размера базовой пенсии и стажа) и индивидуальная (зависит от уплаченных взносов, её подсчитывают в баллах).



«Один балл человек получает, если за год платит взносы равные 12 средним зарплатам. Значит, 1 балл - это средняя зарплата в течение года. В прошлом году в Литве изменился порядок подсчёта пенсий, и сегодня многие не могут ответить на вопрос, как же рассчитают пенсии. Пресс-секретарь Фонда социального страхования («Содры») Саулюс Ярмалис согласился рассказать DELFI, как действует система, и привести примеры, которые помогут решить этот «ребус».До начала 2018 г. система была связана с взносами социального страхования, уплаченными жителем, затем уже считали дополнительный стаж и дополнительную часть пенсии.Сейчас эти составляющие изменились. С 2018 года, по словам Ярмалиса, остались лишь две части - общая (зависит от размера базовой пенсии и стажа) и индивидуальная (зависит от уплаченных взносов, её подсчитывают в баллах).«Один балл человек получает, если за год платит взносы равные 12 средним зарплатам. Значит, 1 балл - это средняя зарплата в течение года. Если человек платит больше взносов – пропорционально он получает больше баллов», – сказал Ярмалис, указав, что эта индивидуальная часть зависит от доходов жителя.



Общая часть пенсии определена стажем.



«Стаж в размере года человек получает, если за год платит взносы не меньше чем за 12 минимальных зарплат. Если меньше – получает пропорциональную часть стажа. От стажа зависит размер общей части пенсии», – сказал Ярмалис и отметил, что такая же система касается и тех, кто работает на себя.



Что касается индивидуальной части, то, по словам Ярмалиса, когда человек выйдет на пенсию, все его баллы складывают и умножают на их размер в тот год, когда человек выходит на пенсию.



«То же самое и со стажем», – сказал специалист.



Размер баллов и показатель базовой пенсии совет «Содры» утверждает ежегодно, но, по сути, в законе установлен принцип индексирования этих показателей.



По словам Ярмалиса, в этом году базовая пенсия составляет 164,59 евро, а 1 балл равен – 3,52 евро.



«В этом году эти показатели были индексированы в 1,076 раза. Это значит, что если человек выходит на пенсию в этом году, то его пенсию считают, исходя из этих показателей. Однако пенсия в следующем году снова увеличится, поскольку будет индексирован её базовый размер и размер балла», – сказал он.



Ярмалис привёл пример.



«Скажем, если Инга проработала 35 лет и получала среднюю зарплату, в этом году ей исполнилось 63 года, и она может выйти на пенсию (в этом году в 62 года и 8 месяцев) и уже предоставила «Содре» все данные о стаже до 1994 года (старую трудовую книжку).



В таком случае у неё стаж 35 лет и 35 баллов. В этом году обязательный стаж - 31 год. В таком случае базовый коэффициент составляет 35/31=1,13.



Его умножают на 164,59 евро и получают 186 евро. Затем 35 баллов умножают на 3,52 и получают 123 евро. В результате пенсия Инги будет 309 евро», – рассказал Ярмалис. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 175 раз Комментарии