Раскрывайте кошельки к учебному году 🔊 Воспроизвести



На данный момент корзина самых необходимых товаров, в которую входят портфель или ранец, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования и другие канцтовары, стоит 58 евро (за год цена упала на 13 евро).



«Мы заметили, что в этом году торговые сети значительно расширили ассортимент товаров. Большой ассортимент и рост конкуренции между продавцами повлияли на снижение цен», – сказала представитель «Swedbank» Юрате Цвиликене.



Правда, если школьнику нужны не только школьные товары первой необходимости, которые в сумме стоят 58 евро, но и новая форма, спортивная одежда, тетради для упражнений, то дополнительно потребуется ещё приблизительно 200 евро. Хорошая новость для родителей детей школьного возраста – минимальная корзина школьных принадлежностей за год подешевела почти на 20%, таковы данные экспертов Института финансов банка «Swedbank». Однако, чтобы полностью подготовить ребёнка к школе, потребуется не одна сотня евро.На данный момент корзина самых необходимых товаров, в которую входят портфель или ранец, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования и другие канцтовары, стоит 58 евро (за год цена упала на 13 евро).«Мы заметили, что в этом году торговые сети значительно расширили ассортимент товаров. Большой ассортимент и рост конкуренции между продавцами повлияли на снижение цен», – сказала представитель «Swedbank» Юрате Цвиликене.Правда, если школьнику нужны не только школьные товары первой необходимости, которые в сумме стоят 58 евро, но и новая форма, спортивная одежда, тетради для упражнений, то дополнительно потребуется ещё приблизительно 200 евро. «Мы заметили, что новая форма в этом году стоит на 8–10% дороже, чем в прошлом. Комплект для девочек стоит 128 евро, а для мальчиков – 123 евро», – сказала Цвиликене.



Около 40 евро будет стоить спортивная форма и около 50 евро – тетради для упражнений. В общей сложности расходы составят 260 евро. Правда, если родители захотят купить более качественные товары, например, дорогой ранец или форму, то расходы могут составить и 500 евро.



Цвиликене напомнила, что малоимущим семьям помощь на покупку школьных принадлежностей выделяет мэрия.



Однако надо иметь в виду, что с началом учебного года родителей ждут и другие расходы - на экскурсии с классом, кружки, репетиторов.



Существует ещё один вид расходов: карманные деньги. По данным Института финансов «Swedbank», дошкольникам и первоклассникам родители в среднем дают по 5 евро в месяц, ученикам 2-4-х классов – до 15 евро, а старшеклассникам – до 30 евро в месяц. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: подготовить ребёнка к школе Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 157 раз Комментарии