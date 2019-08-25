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Раскрывайте кошельки к учебному году

Хорошая новость для родителей детей школьного возраста – минимальная корзина школьных принадлежностей за год подешевела почти на 20%, таковы данные экспертов Института финансов банка «Swedbank». Однако, чтобы полностью подготовить ребёнка к школе, потребуется не одна сотня евро.

На данный момент корзина самых необходимых товаров, в которую входят портфель или ранец, письменные принадлежности, тетради, альбомы для рисования и другие канцтовары, стоит 58 евро (за год цена упала на 13 евро).

«Мы заметили, что в этом году торговые сети значительно расширили ассортимент товаров. Большой ассортимент и рост конкуренции между продавцами повлияли на снижение цен», – сказала представитель «Swedbank» Юрате Цвиликене.

Правда, если школьнику нужны не только школьные товары первой необходимости, которые в сумме стоят 58 евро, но и новая форма, спортивная одежда, тетради для упражнений, то дополнительно потребуется ещё приблизительно 200 евро.
«Мы заметили, что новая форма в этом году стоит на 8–10% дороже, чем в прошлом. Комплект для девочек стоит 128 евро, а для мальчиков – 123 евро», – сказала Цвиликене.

Около 40 евро будет стоить спортивная форма и около 50 евро – тетради для упражнений. В общей сложности расходы составят 260 евро. Правда, если родители захотят купить более качественные товары, например, дорогой ранец или форму, то расходы могут составить и 500 евро.

Цвиликене напомнила, что малоимущим семьям помощь на покупку школьных принадлежностей выделяет мэрия.

Однако надо иметь в виду, что с началом учебного года родителей ждут и другие расходы - на экскурсии с классом, кружки, репетиторов.

Существует ещё один вид расходов: карманные деньги. По данным Института финансов «Swedbank», дошкольникам и первоклассникам родители в среднем дают по 5 евро в месяц, ученикам 2-4-х классов – до 15 евро, а старшеклассникам – до 30 евро в месяц.
ru.delfi.lt
Категории: общество
Ключевые слова: подготовить ребёнка к школе
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180
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добавлена сегодня, 25 августа, 11:00

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