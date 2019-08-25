Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести микрорайон Жирмунай, Вильнюс



Август 1969 года



Госкомитет Совета Министров СССР по науке и технике принял решение об организации научно-исследовательского института физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы при Каунасском мединституте. Это первое в стране научно-исследовательское учреждение при медицинском вузе. В нём создаётся 6 отделов и 20 лабораторий, будет занято около двухсот научных сотрудников - медиков, физиков, химиков и инженеров. Они займутся изучением вопросов диагностики и лечения гипертонии, болезней, связанных с атеросклерозом, и других сердечно-сосудистых заболеваний.



Принято также решение об организации в Паланге филиала этого научно-исследовательского института. Его задача – исследование методов реабилитации больных с нарушением мозгового кровообращения. Август 1969 годаГоскомитет Совета Министров СССР по науке и технике принял решение об организации научно-исследовательского института физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы при Каунасском мединституте. Это первое в стране научно-исследовательское учреждение при медицинском вузе. В нём создаётся 6 отделов и 20 лабораторий, будет занято около двухсот научных сотрудников - медиков, физиков, химиков и инженеров. Они займутся изучением вопросов диагностики и лечения гипертонии, болезней, связанных с атеросклерозом, и других сердечно-сосудистых заболеваний.Принято также решение об организации в Паланге филиала этого научно-исследовательского института. Его задача – исследование методов реабилитации больных с нарушением мозгового кровообращения. ● ● ●



С каждым годом растёт и хорошеет Каунас: возводятся новые корпуса радиозавода, завода средств автоматизации, комбината «Инкарас»; строится тепловая электростанция; намечено реконструировать и технически перевооружить многие старые предприятия. Новоселье справят в ближайшие годы и 150 тысяч семей. Большое внимание уделяется строительству объектов быта, культуры, просвещения и здравоохранения; запланировано строительство концертного зала на 2000 мест и пяти кинотеатров.



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Спуск на воду каждого нового судна – праздник для судостроителей Клайпедского завода «Балтия». Таким праздником стало и завершение строительства плавучего судоремонтного дока подъёмной мощностью 4500 тонн, предназначенного для рыбаков Мурманска.



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Новую продукцию – газосиликатные панели для изоляции крыш - освоил Гаргждайский комбинат стройматериалов. Как рассказал главный инженер предприятия В.Малишаускас, новинка позволит облегчить труд строителей, так как панели будут укладываться прямо на металлические конструкции. Данная продукция в стране производится впервые.



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2500 тонн куриного мяса в год – такое количество продукции даст Вильнюсская птицефабрика, достигшая в эти дни проектной мощности. Увеличение производства продукции достигнуто не только за счёт ввода новых производственных площадей, но и за счёт совершенствования технологии выращивания бройлеров: суточные привесы цыплят здесь выше показателей зарубежных фирм, занятых птицеводством.



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В школах Панявежского района в нынешнем учебном году будет учиться 7 тысяч ребятишек – на 400 больше, чем в прошлом учебном году. Для них созданы все условия для успешной учёбы. Так, в Рагуве завершено строительство средней школы на 400 мест. В новом трёхэтажном здании 16 классов, спортзал, учебные кабинеты. В новые помещения перейдут ученики Глeбауской и Густонской начальных школ. Хорошо оборудованные мастерские получила Мeженяйская восьмилетняя школа.



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«Борьба литовских повстанцев в 1863–1864 гг.» - так называется книга О.Максимайтене, выпущенная издательством «Минтис». В ней подробно излагается этот этап национально-освободительной борьбы народов России против царизма.



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Мужской хор «Варпас» из Вильнюса завоевал первую премию и диплом первой степени на Международном конкурсе полифонической музыки, что прошёл в итальянском городе Ареццо. Особенно тепло жюри конкурса и публика приняли многоголосную поэму В.Монтвилы на литовские народные темы.







По материалам газет «Советская Литва», «Тiesа» и «Кomjaunimo tiesa» Подготовил Яков ПРОХОРОВ , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Литва, Август 1969 года Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 170 раз Комментарии