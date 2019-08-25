От менеджера по продажам до руководителя: история успеха потребовала смелости 🔊 Воспроизвести







Когда вы занимаетесь своим любимым делом и делаете это с огоньком, тогда к вам приходят и успех, и признание. В этом убедилась Лина ЮОДЯЛЕ, которая свою карьеру в «Tele2» 8 лет назад начала менеджером по продажам, однако уже смогла испытать свои силы в качестве руководителя не только салона, но и различных крупнейших регионов страны.



«Я даже не стремилась целенаправленно делать карьеру, а просто выполняла свою любимую работу. Мы с мужем только что создали семью и хотели просто зарабатывать на жизнь. Зарплата менеджеров в нашей компании зависит от продаж, и чем они идут лучше, тем выше вознаграждение. Когда результаты труда начали настолько хорошими, что даже коллеги из других регионов стали приезжать ко мне за советом, мне предложили возглавить салон», - вспоминает о начале успешной карьеры Л.Юодяле. «Я даже не стремилась целенаправленно делать карьеру, а просто выполняла свою любимую работу. Мы с мужем только что создали семью и хотели просто зарабатывать на жизнь. Зарплата менеджеров в нашей компании зависит от продаж, и чем они идут лучше, тем выше вознаграждение. Когда результаты труда начали настолько хорошими, что даже коллеги из других регионов стали приезжать ко мне за советом, мне предложили возглавить салон», - вспоминает о начале успешной карьеры Л.Юодяле. Однако Лине не пришлось долго оставаться в новой должности - вскоре ей доверили пост руководителя Каунасского региона.



«Я не какая-то особенная, просто «Tele2» как работодатель всегда делится с работниками как успехом, так и возможностями. Если только есть желание, то будут созданы все условия для совершенствования, трудовых достижений и заработка.



По своему опыту знаю, что хорошим менеджером по продажам можно стать - компания постоянно проводит всевозможные курсы обучения, предоставляет все инструменты, а также свободу принятия решений», - рассказывает Л.Юодяле.



Никакой скуки или рутины



Однако Лина Юодяле признаёт, что каждая история успеха требует смелости – ей она ​​больше всего понадобилась после возвращения на работу по окончании декретного отпуска.



«После двухлетнего перерыва даже прежние обязанности казались мне новыми, и вдруг снова вызов от работодателя – занять должность главы Вильнюсского региона! Проявленное доверие вдохновило меня, но было страшновато, какое-то время раздумывала, стоит ли принимать такое предложение. Я - из Каунаса, ребёнок ещё маленький, вначале думала, что будет трудно. Но отважилась, и теперь я счастлива, что у меня не рутинная работа», - говорит Лина, теперь уже глава Восточного региона.



По словам Л.Юодяле, именно такие вызовы и постоянно меняющиеся должности привели к тому, что 8 лет работы в одной компании пролетели незаметно.



«Каждый день отличается от предыдущего. Коллег, которые трудятся в компании дольше меня, тоже немало, и полагаю, что все мы мотивированы характером работы: много действий, никакой скуки и постоянные вызовы перед нами. Не менее важны и культура компании, ценности и атмосфера в компании», - отмечает она.



По словам Л.Юодяле, хотя люди работают в разных городах, салонах и на разных должностях, все сотрудники «Tele2» - словно одна большая семья.



«Это также связано со своеобразной структурой компании: в рабочих отношениях нет никаких иерархических различий, каждый руководитель - скорее помощник и советчик, который помогает в достижении результатов не только компании, но и каждого из сотрудников», - подчёркивает Л.Юодяле.



Зарплата - не менее важна



Л.Юодяле рассказывает, что и сама старается быть таким лидером, который поощряет и замечает потенциал каждого сотрудника, его желание расти.



Как раз сейчас руководитель Восточного региона расширяет отделения в Швянчёнисе и Игналине, а потому ищет новых коллег, уделяя особое внимание личным качествам кандидатов.



«Самым важным для работы в компании «Tele2» является желание совершенствоваться и смелость в преодолении трудностей, а раскрыть эти качества в резюме вашего опыта работы или в автобиографии нелегко. Поэтому горящие глаза кандидата при собеседовании зачастую говорят больше, нежели впечатляющее резюме», - утверждает Л.Юодяле.



Она отмечает, что кроме предоставления возможностей для повышения квалификации и достижения лучших результатов «Tele2» мотивирует своих сотрудников и заработной платой.



«Tele2» отличается от других работодателей тем, что в компании не просто выдают зарплату менеджерам по продажам, но позволяют её зарабатывать самим. Таким образом, зарплата каждый месяц напрямую связана с усилиями работника, и «потолка» зарплаты нет», - подчёркивает Л.Юодяле.



Такая система оплаты труда иногда поначалу сбивает с толку новых сотрудников, но они очень быстро начинают понимать, что беспокоиться о том, что их заработки будут слишком малы, действительно не стоит.



Это подтвердили и новейшие рейтинги – деловое издание «Verslo žinios» признало «Tele2» самым привлекательным работодателем в литовском секторе технологий в этом году. Оператора оценил и портал поиска специалистов CVMarket.lt – компания «Tele2» вошла в ТОП-10 по результатам организованного порталом конкурса «Самый привлекательный работодатель Литвы».



Как присоединиться к команде «Tele2»?



Если вы увлечены технологиями и смело принимаете новые вызовы, «Tele2» приглашает вас испытать свои силы и принять участие в отборе на занятие вакантных рабочих мест в нашей компании. О возможностях карьерного роста вы можете больше узнать на сайте https://karjera.tele2.lt/. Инф. «Обзора» Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: компания «Tele2» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 155 раз Комментарии