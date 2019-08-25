Отреставрируют… свет 🔊 Воспроизвести



Специалисты Вильнюсского городского самоуправления оценивают возможности реставрировать признанные культурными ценностями старые фонари на Лукишкской площади. По предварительным подсчётам, столичному бюджету это может обойтись в полмиллиона евро.



10 фонарей из декоративного красного гранита и чугуна, появились на нынешней Лукишкской площади в советское время, 70 лет назад. В Вильнюсе ещё многие здания стояли разрушенными, о сытной жизни приходилось только мечтать, а одна из преобразившихся площадей литовской столицы уже получила такое великолепие.



В данное время фонари демонтированы и на территории муниципального предприятия «Vilniaus apšvietimas» ожидают решения городских властей.



Директор столичной администрации Повилас Подярскис уполномочил компанию по развитию Вильнюса найти, кто взялся бы за реставрацию фонарей. 10 фонарей из декоративного красного гранита и чугуна, появились на нынешней Лукишкской площади в советское время, 70 лет назад. В Вильнюсе ещё многие здания стояли разрушенными, о сытной жизни приходилось только мечтать, а одна из преобразившихся площадей литовской столицы уже получила такое великолепие.В данное время фонари демонтированы и на территории муниципального предприятия «Vilniaus apšvietimas» ожидают решения городских властей.Директор столичной администрации Повилас Подярскис уполномочил компанию по развитию Вильнюса найти, кто взялся бы за реставрацию фонарей. Самоуправление указало, что стоимость работ может достичь 525 800 евро.



«Фонари необходимо вернуть, только они могут быть установлены на другом месте. В акте комиссии по оценке написано, что место установки можно менять в пределах площади», – сказал руководитель отдела охраны культурного наследия самоуправления Дарюс Даунорас.



Работы по реставрации фонарей планируется закончить к концу 2020 года, сообщает ru.delfi.lt.



При оценке установлено, что большая часть их фрагментов повреждена ржавчиной, некоторые детали вообще невозможно реставрировать из-за их плохого состояния, поэтому планируют произвести новые.



Сколько средств могла бы сэкономить своевременная реставрация, не сообщается.



П.Подярскис заявил, что названная стоимость реставрации фонарей лишь ориентировочная.



«Но мы ещё не планируем покупку услуг, мы хотим выяснить, сколько это реально стоит. Сколько мы ни слушали реставраторов перед этим, одни говорят, что это слишком мало, а другие – что слишком много», – заявил он.



Репрезентативная площадь Литовского государства была реконструирована в прошлом году. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: реставрация фонарей Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1180 — статья прочитана 151 раз Комментарии